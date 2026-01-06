Fue campeón en Boca, jugó con Messi en la Selección, borró a Neymar y a los 33 años fichó en un equipo de un pueblo de 11.000 habitantes

Gino Peruzzi festejó cuatro títulos con Boca Juniors (NA)

A los 33 años, el lateral derecho Gino Peruzzi, con una trayectoria que abarca equipos de primer nivel y la experiencia de compartir vestuario con Lionel Messi en la selección argentina, tomó la determinación de regresar al modesto club de su ciudad natal, Atlético Social Corralense. Este retorno va más allá del fútbol profesional: implica vestir nuevamente la camiseta del equipo en el que se inició y coincidir en el vestuario con su padre, José Luis Peruzzi, quien asume como entrenador. Así lo comunicó el propio club en sus redes sociales al publicar: “Donde todo comenzó. Donde sos feliz. En tu casa”.

El club Corralense, radicado en Corral de Bustos, localidad cordobesa de cerca de 11 mil habitantes ubicada a 190 kilómetros de Rosario, celebró así el regreso de uno de sus máximos referentes deportivos. Este movimiento causó un fuerte revuelo entre los habitantes de la zona, y disparó un sentimiento de pertenencia tanto en el jugador como en los hinchas de “El Verde”.

El desenlace de la carrera profesional de Peruzzi se dio recientemente tras finalizar su ciclo en San Miguel, donde disputó la Primera Nacional durante la temporada 2025 y quedó libre en los últimos meses. Lejos de apostar por un destino exótico o un último contrato en competencias de élite, eligió volver a sus raíces para jugar en el campeonato regional, bajo la dirección de quien es considerado el técnico más exitoso del club: su propio padre, José Luis Peruzzi, quien retorna tras dirigir a Sportivo Isla Verde.

El ex futbolista de San Lorenzo de Almagro vistió la camiseta de la selección argentina

La historia deportiva de Gino Peruzzi comienza y termina en Corralense, aunque su recorrido lo llevó a vértices muy altos del fútbol internacional. Tras un primer intento fallido de Vélez Sarsfield de incorporarlo —su familia se negó a dejarlo partir cuando tenía solo 16 años—, fue finalmente fichado tras ser observado por Hermes Desio y Oscar Ruggeri.

Debutó profesionalmente en 2010 y se consolidó entre 2011 y 2013. Su rendimiento le abrió las puertas a Europa: integró el Catania de Italia durante dos temporadas. El salto de calidad lo dio con su fichaje por Boca Juniors en 2015, desempeñándose en el club hasta 2019. Más adelante defendió los colores de equipos como Nacional de Uruguay, San Lorenzo y Alianza Lima de Perú.

Uno de los puntos más altos de su trayectoria se vincula con la selección argentina. Bajo la conducción de Alejandro Sabella, Peruzzi fue convocado por primera vez en agosto de 2012 para disputar el Superclásico de las Américas frente a Brasil, debutando oficialmente el 19 de septiembre de ese año. En 2013 volvió a ser citado para enfrentarse a Venezuela y Bolivia por las Eliminatorias del Mundial y jugó como titular ante Ecuador en un empate 1-1. El lateral compartió entonces vestuario con Lionel Messi, experiencia que él mismo recordó como uno de los mayores honores de su carrera.

Gino Peruzzi, orgullo del Social Corralense. - Crédito: Archivo personal

Peruzzi también fue protagonista de una curiosa anécdota relatada por Sebastián Domínguez. El exdefensor rememoró: “Fui a la habitación de Messi, le toqué la puerta y le conté que Gino me había dicho que nunca cobró por las giras internacionales. Me dice: ‘Uhhh’. Abrió el cajón y sacó un sobre con plata y me lo dio: ‘Tengo esto guardado hace seis meses y no podía darme cuenta a quién se la tenía que dar. Hice la lista cinco veces y no me saltaba quién era el jugador del que me había olvidado’”.

Sin embargo, fue el rendimiento de Gino Peruzzi ante Neymar en la Copa Libertadores 2012 el que provocó que al día de hoy se lo siga recordando como uno de los momentos más destacados de su carrera y un episodio relevante para Vélez Sarsfield. El joven defensor argentino logró la atención de los principales clubes sudamericanos tras su actuación frente al entonces astro del Santos, quien años después protagonizó la transferencia más costosa de la historia del fútbol al dejar el Barcelona por el Paris Saint Germain.

Tras dejar Alianza Lima, Gino Peruzzi tuvo un breve paso en el FC Telavi de Georgia (Crédito: FC Telavi)

La consagración llegó en los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde se destacó por su capacidad para frenar a Neymar y se ganó elogios tanto en Argentina como en Brasil. A pesar del reconocimiento internacional y de los comentarios positivos sobre su marcaje a la figura brasileña, el defensor expresó que no se conformaba únicamente con esos partidos importantes. “Muchos destacan los partidos ante Santos, pero en general creo que hice buenos encuentros”, llegó a declarar, quien debió competir directamente con Fabián Cubero por un puesto en el equipo titular, una tarea que consideró exigente.

El dispositivo defensivo que anuló al entonces jugador más caro del mundo fue concebido como un hito en la carrera de Peruzzi, quien luego buscaría nuevos horizontes tras perder protagonismo en otro club argentino. La actuación frente a Neymar no sólo marcó el semestre de Peruzzi, sino que posicionó su nombre en el radar de clubes internacionales, consolidando su imagen como uno de los jóvenes defensores más prometedores del continente en ese momento.

En diálogo con Noticias Corral, el propio Peruzzi explicó los motivos del regreso: “Siempre lo soñé. Hace un tiempo perdí el disfrute en lo profesional, me estaba costando mucho. Lo único que me mueve es Corralense. Siento ganas de disfrutar el fútbol y cumplir este sueño”.

La decisión del exjugador de Boca y San Lorenzo marca un punto de inflexión en su vida, rescatando el valor de la identidad y la familia por encima del profesionalismo. El club que lo vio nacer y su padre como director técnico le ofrecen ahora el marco ideal para cerrar un ciclo en el mismo lugar donde se inició, mientras el pueblo de Corral de Bustos se prepara para recibirlo como ídolo local.