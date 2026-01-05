Luis Scola se sumó como socio inversor y Embajador Global a una importante empresa argentina de tecnología para el deporte

A los 45 años, el ex deportista sigue vinculado al básquet (Candela Teicheira)

Luis Scola, referente de la Generación Dorada del básquet argentino, se unió como socio inversor y Embajador Global a Ivolution, una empresa argentina de tecnología deportiva. Este movimiento acompaña el plan de expansión internacional de la compañía y busca consolidar su proyección global, tanto en mercados ya establecidos como en regiones con potencial de crecimiento.

En su incorporación, Scola, hoy CEO de Varese en el básquet italiano, valoró la propuesta de Ivolution más allá de su innovación tecnológica, señalando el peso de la ciencia detrás de los productos y el respaldo de estudios aplicados. Subrayó la relevancia de plataformas en la nube y la cuantificación de cargas de trabajo como elementos clave para profesionalizar el entrenamiento y fundamentar la toma de decisiones en procesos objetivos, superando enfoques tradicionales basados en la intuición.

La compañía argentina se caracteriza por el desarrollo de equipamientos inerciales y no inerciales, junto con software especializado para el monitoreo del esfuerzo y la optimización del rendimiento. Ivolution se ha posicionado como líder en América, colaborando con organizaciones como la AFA, la FEVA, la CAH y el CENARD, así como en el suministro de tecnología para eventos deportivos, incluidos los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos de la Juventud.

“Me gustó muchísimo el proyecto. Lo primero que me llamó la atención fue la tecnología: las cosas que son capaces de hacer sus productos. También me gustó mucho la estética; vi que era un producto que se presentaba muy bien, que quedaba bien en los espacios de trabajo”, expresó el ex basquetbolista, de 45 años.

“Este tipo de herramientas permite detectar cuándo un jugador tiene mayores probabilidades de lesionarse y, a partir de eso, gestionar las cargas de entrenamiento de otra manera. Esto impacta directamente en el rendimiento del equipo y en la mejora individual. En los deportes de equipo todavía estamos un poco más atrasados en este aspecto. Hay otros deportes que ya tienen este tipo de tecnologías completamente integradas para la toma de decisiones. En cambio, en los deportes de equipo todavía predominan argumentos más subjetivos. Contar con una manera más objetiva de decidir, por ejemplo, si un jugador está cansado, si entrenó mucho o poco, y poder granular esa información, permite tomar mejores decisiones que, en definitiva, terminan generando mejores resultados”, explicó las razones detrás de su apuesta.

La estrategia de expansión de la empresa argentina apunta a mercados como Europa, Asia, Medio Oriente y Latinoamérica. Desde la dirección, el CEO Conrado Avaro consideró la llegada de Scola como un impulso clave para afrontar nuevos retos y mantener elevados estándares de excelencia. Subrayó que la empresa atraviesa una ronda de inversión en la que ya participan otros deportistas, ampliando la comunidad vinculada a la innovación argentina en deporte.

Tras una gloriosa carrera como jugador, que incluyó su paso en la NBA en equipos como los Houston Rockets, Phoenix Suns, Indiana Pacers, Toronto Raptors y Brooklyn Nets, y la gloria con la selección argentina (con la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 como máximo hito) Scola ocupa hoy un rol preponderante en el desarrollo de Varese, uno de los equipos con mayor tradición en el baloncesto europeo. Y profundiza su faceta como empresario.