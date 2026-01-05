La confesión de una leyenda del boxeo sobre su dura infancia: “Consumí agua para sobrevivir”

Manny Pacquiao, leyenda del boxeo y campeón de ocho divisiones mundiales. (Instagram / @mannypacquiao)

“Vine de la nada. Había días que no teníamos nada que comer. Dormí en la calle”. Esas palabras de la leyenda del boxeo Manny Pacquiao generaron impacto en el contexto de un evento que reunió a varias figuras del deporte en el mundo.

Durante una charla con el diario Marca, de España, durante su intervención en el World Sports Summit de Dubái a finales de 2025, el boxeador y actual político filipino contó los momentos más duros de su infancia, que estuvieron marcados por la pobreza, el hambre y la incertidumbre.

“Mi hermano pequeño lloraba de hambre y era triste verlo. Algún día solo consumí agua para sobrevivir”, relató Pacquiao, quien reconoció que, en su entorno familiar, la falta de alimentos y el desamparo eran constantes. El campeón, gran protagonista de la cumbre internacional en Medio Oriente por ser la única figura en la historia capaz de obtener títulos mundiales en ocho categorías diferentes, conmovió con su historia de vida: “Pasé hambre muchos días y me tenía que alimentar de agua”, dijo en su charla con el periódico deportivo español.

El boxeo no fue su primera opción. Pacquiao confesó que intentó salir de la pobreza de varias maneras: “Mi deporte era el baloncesto, pero una vez hubo una competición por dinero a la que podías apuntarte y me puse a boxear. Te daban dos dólares si ganabas; uno si perdías. Con eso podía comprar un bowl de arroz”.

Las necesidades que atravesó durante su juventud determinó su entrada en el deporote de los puños profesional. “Tenía 16 años pero había decisiones políticas en el equipo y, a pesar de que yo ganaba, no me llevaron a los Juegos de Atlanta. Entonces fue cuando decidí ser profesional. Pero tenía que decir que tenía 18 para poder boxear porque estaba prohibido para los de 16”, recorodó el PacMan.

Manny Pacquiao es considerado uno de los mejores boxeador de todos los tiempos (AP Foto/Vincent Yu)

Durante el mano a mano en Dubái, Pacquiao explicó que tuvo que ser astuto para llegar a la disciplina: “El promotor dijo: ‘Enséñame la partida de nacimiento, pero mi lugar estaba lejos y solo se podía llegar por barco. Les dije: la tengo pedida, pero no ha llegado todavía’. ‘Vale, te damos una licencia provisional, pero tienes que traernos la partida’, me respondieron. Peleé y gané. Cuando me vieron me dijeron ‘Eres muy bueno’ y se olvidaron de volver a pedirme la partida”.

“Tres años después ya era campeón del mundo. Nunca pude imaginar que dos dólares se iban a convertir en millones en el futuro”, agregó Pacquiao.

Al ser consultado sobre el impacto que tuvo en él su grandiosa carrera, Manny fue contundente: “Si lo piensas, ser campeón en ocho categorías parece imposible. Lo conseguí a base de estudiar y descubrir nuevas técnicas de boxeo. Diría que el boxeo es uno de los deportes más difíciles del mundo. Me dediqué a estudiar a mis rivales constantemente. Como si tuviera que hacer un examen en la escuela”, dijo.

“Me fijaba en los golpes que daban por rutina, aquéllos que les salían solos. También sus movimientos, su estilo, pero sobre todo aquellos que más repetía automáticamente. Y mi entrenamiento se basaba en cómo frenar al rival”, agregó sobre las claves para mantenerse durante un largo tiempo como el mejor púgil libra por libra en el mundo.

“El peso influye en la velocidad de los golpes, en la fortaleza, no es engordar y ya. Aumentas la fuerza de tus golpes, pero tienes que mantener la velocidad. Es dificilísimo, de verdad”, puntualizó el filipino.

Aunque el equipo de Pacquiao pidió no abordar cuestiones políticas durante la entrevista, él mismo precisó sus motivaciones para involucrarse en la vida pública: “No me gusta la política, odio a los políticos, pero estoy en ella para ayudar al público, para darles casas gratis a los más necesitados y que dentro de 200 años se recuerde”. Más allá del ring y la política, compartió su visión sobre el sentido de la vida: “Cuando entendí el propósito de la vida, todo cambió”.

El filipino es una leyenda del boxeo (AP Foto/John Locher)

Pacquiao nació el 17 de diciembre de 1978 en Filipinas y es considerado uno de los boxeadores más importantes de la historia. Logró un récord profesional de 62 victorias, 8 derrotas y 3 empates, con 39 nocauts. Se convirtió en el único boxeador en conquistar títulos mundiales en ocho divisiones distintas, desde peso mosca hasta superwélter.

En agosto de 2021, tras perder ante Yordenis Ugás, anunció su retiro del boxeo profesional para enfocarse en la política filipina. Luego de no conseguir un escaño en el Senado en las elecciones de 2025, volvió al ring el 19 de julio de 2025 para enfrentar al campeón wélter del CMB, Mario Barrios, en Las Vegas. La pelea terminó en empate mayoritario, lo que le permitió a su rival retener el título.

En 2024, PacMan fue seleccionado para ingresar al Salón Internacional de la Fama del Boxeo, y a finales de 2025, Pacquiao fundó Manny Pacquiao Promotions en Estados Unidos, debutando en la promoción de eventos boxísticos y apoyando la carrera profesional de su hijo mayor, Manny “Jimuel” Pacquiao Jr.