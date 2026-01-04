Quién es Miguel Gamondi, el DT argentino que trabajó en Boca y busca dar el batacazo con Tanzania en la Copa Africana

Tanzania pasó la primera fase de la Copa Africana por primera vez en su historia (Crédito: Reuters)

Miguel Gamondi comenzó a trabajar como preparador físico en las Inferiores de Boca Juniors, junto a Julio Santella, sin saber que encontraría su lugar en el mundo a más de 10.000 kilómetros de distancia. Este domingo desde las 13 (hora argentina) buscará dar el batacazo de la Copa Africana de Naciones con Tanzania en el cruce contra el anfitrión Marruecos por los octavos de final del certamen continental.

El entrenador, de 59 años, oriundo de Olavarría, asumió el mando de la selección africana en noviembre pasado en reemplazo de Hemed Suleiman, luego de una vasta trayectoria, que se remonta a sus presencias como encargado de la parte física en San Martín de Tucumán, Racing y la selección de Burkina Faso, entre otros equipos, según repasó Silvio Maverino en una nota para El Gráfico.

Su llegada al fútbol de ese lado del mundo fue a través del representante Sergio Mandrini, ex jugador de Ferro, quien lo acercó a Oscar Fulloné, un histórico técnico platense que hizo carrera en África y falleció en 2017. La experiencia de Gamondi se potenció tras compartir banco junto a Ángel Cappa en el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica.

Gamondi tiene 59 años y es oriundo de Olavarría (Crédito: EFE)

Ese paso por el máximo campeón sudafricano se suma a sus contrataciones en el CR Belouizdad de Argelia, el Wydad de Marruecos y el Young Africans de Tanzania, donde se coronó campeón de Liga. De hecho, en la actualidad dirige al combinado tanzano, aunque también está a cargo del Singida Black Stars, de la Primera División doméstica. Una auténtica particularidad en el fútbol actual.

Su estreno en Tanzania fue con derrota 3-4 frente a Kuwait en un amistoso y la siguiente prueba fue el estreno en la Copa Africana de Naciones. Nigeria le dio una amarga bienvenida con una nueva caída 1-2 contra las Súper Águilas, que acaban de quedarse afuera del próximo Mundial. Sin embargo, avanzó a la siguiente fase gracias a los empates 1-1 frente a Uganda y Túnez, este último siendo un rival mundialista que compartirá el Grupo F de la Copa del Mundo con Países Bajos, Japón y el ganador del Repechaje UEFA entre Ucrania, Suecia, Polonia y Albania.

Las Estrellas del Taifa empezaron abajo en el resultado por el gol de penal a los 43 minutos convertido por Ismael Gharbi, extremo izquierdo tunecino surgido en PSG y con presente en el Augsburgo de Alemania, pero Feisal Salum, volante del Azam de la liga local, selló la paridad en el inicio de la segunda parte y ambos equipos pasaron a la siguiente instancia con este marcador.

Fue preparador físico en las Inferiores de Boca Juniors (Crédito: AFP)

Mientras Nigeria y Túnez lo hicieron como primero y segundo del Grupo C, Tanzania avanzó a octavos de final en el tercer escalón y Uganda quedó eliminado en el último lugar. La revelación se quedó con el cuarto y último boleto de la mini tabla que nucleó a los seis terceros de cada una de las zonas gracias a sus dos puntos. Terminó por delante de Angola (estaban igualados en puntos y diferencia de gol, pero los tanzanos convirtieron un gol más en los tres partidos de la zona) y Comoras (mismos puntos, pero peor diferencia de gol).

De esta manera, pasaron la primera fase de la competición por primera vez en su historia con el detalle de que todavía no ganaron ninguno de los 12 duelos que jugaron en cuatro ediciones diferentes de la Copa Africana, con un saldo de siete derrotas y cinco empates.

En conferencia de prensa, Gamondi enalteció este logro en declaraciones divulgadas por la página Africa Soccer: “Clasificar es una gran lección para Tanzania, que debe estar orgullosa. Espero que esto sirva de recordatorio a estos jugadores y a la próxima generación sobre el potencial del fútbol tanzano”.

Es el primer DT de Tanzania que pasa la primera ronda de la Copa Africana de Naciones (Crédito: Reuters)

A continuación, señaló la inmediatez de su elección al mando del equipo nacional y las metas alcanzadas en tan pocas semanas: “No tuve tiempo suficiente para preparar al equipo, pero trabajamos junto con la directiva y la federación y nos sentimos muy orgullosos. No solo por mí, sino por el país”.

Actualmente, la selección de Tanzania ocupa el puesto 112 del ranking FIFA, por detrás de equipos como Madagascar, Vietnam, Kirguistán y Palestina, entre otros. Nunca clasificó a una Copa del Mundo y viene de quedarse afuera para la cita de 2026 en la primera ronda de las Eliminatorias, tras finalizar tercera en un grupo con el líder Marruecos y los demás equipos: Níger, Zambia, Congo y Eritrea.

Ahora se volverá a ver las caras con los marroquíes, que son amplios favoritos para quedarse con el trofeo después de ser líderes del Grupo A con 7 puntos, por delante de Malí (3), Comoras (2) y Zambia (2), y tendrán el apoyo del público por ser anfitriones. Por lo pronto, los antecedentes más recientes indican que el local los venció 2-0 en ambos cruces de la clasificatoria.

El camino de Tanzania en la Copa Africana de Naciones

Nigeria 2-1 Tanzania

Las Súper Águilas se impusieron en el debut por la Copa Africana de Naciones

Uganda 1-1 Tanzania

Ambos igualaron 1-1 en el segundo partido del Grupo C

Tanzania 1-1 Túnez

Las Estrellas del Taifa igualaron 1-1 y se clasificaron a los octavos de final