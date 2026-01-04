Preocupación en River Plate: las dos figuras que se lesionaron en el inicio de la pretemporada

Se lesionaron dos figuras de River en el inicio de la pretemporada (X: @RiverPlate)

El inicio de la pretemporada del River Plate en San Martín de los Andes se torna desafiante: dos de sus figuras no podrán estar presentes durante gran parte del proceso preparatorio debido a lesiones confirmadas en las últimas horas. La expectativa del club de Núñez era reforzar su plantel para encarar con máxima competitividad los torneos de 2026, pero estas bajas afectan de lleno la planificación de Marcelo Gallardo.

El fin de la jornada de entrenamientos quedó marcada por la inquietud después de que Franco Armani sufriera una lesión muscular en el gemelo derecho y Marcos Acuña registrara un traumatismo en el dedo gordo del pie izquierdo. El arquero enfrenta un diagnóstico preliminar que supone al menos tres semanas de inactividad, una situación que compromete su participación en el debut oficial del equipo en el Torneo Apertura 2026 ante Barracas Central, según informó el medio TyC Sports.

La noticia llegó durante la práctica vespertina del domingo, momento en que el cuerpo técnico advirtió la gravedad de la situación para el arquero de 39 años. El escenario obliga a Jeremías Ledesma y Ezequiel Centurión a mantenerse preparados ante la posibilidad de que alguno de ellos ocupe el arco en el inicio de la temporada.

Armani sufrió una lesión muscular (@RiverPlate)

Por su parte, el golpe de Acuña deriva de un pisotón que aún arrastra desde la competencia oficial y que reaparece esporádicamente. Las primeras evaluaciones médicas indican que no se trata de una lesión grave, aunque persiste la molestia. La coyuntura física del Huevo coincide con la inminente llegada de Matías Viña, quien llegará desde el Flamengo para competir por el puesto tras la salida de Milton Casco.

El Millonario viajó a la Patagonia con un plantel de 33 jugadores liderado por Marcelo Gallardo, que incluye tanto nuevos refuerzos como el regreso de figuras y la presencia de varios juveniles, el club busca fortalecer su estructura futbolística, dejando atrás los resultados insatisfactorios del año anterior y enfocándose en recuperar protagonismo a nivel nacional e internacional.

Acuña se resintió de un golpe (AP Photo/Gustavo Garello)

Con la premisa de afrontar el Torneo Apertura 2026 y la fase de grupos de la Copa Sudamericana, el conjunto de Núñez busca ponerse a punto, aunque estas lesiones significan un contratiempo real para la planificación del Muñeco.

Después de la concentración en el Sur, el itinerario trazado por el cuerpo técnico prevé un traslado el 10 de enero a Punta del Este, Uruguay, donde el equipo se hospedará en Solanas. El plan contempla dos partidos amistosos: el primero, frente a Millonarios de Colombia el 11 de enero, y el segundo contra Peñarol el 17 del mismo mes, ambos en el Campus de Maldonado. La vuelta a Buenos Aires será posterior al último encuentro, cerrando así el ciclo de preparación previo al inicio oficial de las competencias.

Entre las principales novedades de la lista figura el arribo de Fausto Vera y Aníbal Moreno, quienes se sumaron como nuevos mediocampistas antes de las Fiestas y ya trabajan a la par del grupo. Además, en paralelo, se mantiene el interés por el delantero Santino Andino, actualmente en Godoy Cruz.

El retorno de jugadores como Ezequiel Centurión y Tomás Galván ofrece alternativas al equipo: ambos fueron reincorporados tras pasar por Independiente Rivadavia y Vélez, respectivamente. La defensa incorpora de nuevo a Paulo Díaz, cuyo futuro aún no se ha definido a pesar de mantenerse con contrato vigente hasta diciembre de 2027. El propio Gallardo no cuenta con Díaz como prioridad dentro de sus planes para esta temporada, aunque el jugador integra la delegación por su situación contractual.

La apuesta por la cantera se refleja en la inclusión de cinco juveniles: Cristian Jaime, Thiago Acosta, Ulises Giménez, Facundo González y Agustín Obregón, quienes lograron destacarse en los entrenamientos de fin de año en el River Camp.

También resalta la convocatoria del arquero Franco Jaroszewicz, quien firmó su primer contrato profesional hasta diciembre de 2028. Su presencia entre los convocados surge como una oportunidad para sumar experiencia y competir internamente, aunque esta lesión del Pulpo podría cambiar el panorama.