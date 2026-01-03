La inusual salvada del arquero del Barcelona que empujó a su defensor para evitar el gol y fue clave para ganar el clásico

Todo sucedió en el clásico entre Espanyol y Barcelona por la Liga de España

El arquero del Barcelona, Joan García, protagonizó una situación inusual que fue vital para la victoria 2-0 en el derbi catalán ante Espanyol en el RCDE Stadium por la fecha 18 y el Blaugrana se consolida en la cima de la Liga de España con 49 puntos, a 7 de su escolta Real Madrid, que juega este domingo contra Betis como local.

Todo ocurrió a los 19 minutos del primer tiempo con el marcador igualado sin goles. Un pase filtrado de Eduardo Expósito dejó mano a mano a Roberto Fernández, quien definió sin dirección y facilitó el despeje de García hacia el medio. De igual manera, la pelota quedó en el área y el arquero se repuso de manera inmediata para buscar el rebote, pero se topó con su compañero, Gerard Martin, y no dudó un segundo en empujarlo hacia adelante para saber dónde estaba el balón, sumado a entorpecer la definición contraria.

Ese gesto complicó la definición de Pere Milla, quien se chocó violentamente con Martin, aunque llegó a ensayar un remate que pegó en una de las piernas del marcador central. El relator del encuentro, Pablo Giralt, se sorprendió por el movimiento que mantuvo el cero en El Prat: “Mirá, lo tuvo que empujar a su compañero. Joan García estuvo rápido. Empujó a Gerard Martin porque sabía que no iba a llegar”. A continuación, el analista Juan José Buscalia acompañó esa mirada: “Joan García lo tira a Gerard Martin para que llegue antes, lo empuja”.

En conferencia de prensa, el entrenador de los Culés, Hansi Flick, se rindió a los pies del ex hombre de los Periquitos, quien jugó un encuentro muy especial por su pasado en el anfitrión: “Él estuvo fantástico. Sé que aprecia mucho y nunca olvidará lo que pasa aquí, pero es fútbol. Él juega ahora para nosotros y es increíble. Jugó fantástico, también con una portería a cero hoy y él fue responsable de eso”.

Joan García tuvo diferentes atajadas en este duelo, pero su empujón salvador en el área fue clave para que Dani Olmo y Robert Lewandowski le den el triunfo a la visita con sendos tantos entre los 86 y los 90 minutos.

Ambos se midieron por la Liga de España

El futbolista de 24 años se repuso a una bienvenida muy fría desde el inicio del calentamiento porque fue silbado en su ingreso a la entrada en calor, repasó el periódico catalán Mundo Deportivo y en la cancha demostró todo su potencial con un sinfín de tapadas, en particular una a corta distancia sobre Milla. Su actuación lo llevó a ser calificado con un 10 por el matutino Sport. “Sobresaliente. Sin palabras. El Barça ha contratado un portero que le da puntos y al que el ambiente hostil no le afecta en absoluto”, escribió Carlos Monfort en la nota vinculada a los puntajes.

En este sentido, ambos medios se centraron en la jugada que cambió el encuentro en las crónicas. “El balón quedaba muerto, Joan empujó a Gerard Martin para hacerse con el cuero y el defensa, desde el suelo, detuvo con la pierna el segundo lanzamiento de Pere Milla. Qué jugada tan rocambolesca”, definió la última fuente citada, mientras que Mundo Deportivo eligió describirla de otra manera: “En su ímpetu de despejar el balón de forma inmediata incluso acabó llevándose a su compañero Gerard Martin”.

En la vereda opuesta, el diario Marca, de extracción madridista, aseguró que “ese empujón salvó al equipo y casi lesiona a su compañero”, ya que Martin se quedó adolorido en el suelo por el choque con el atacante. Además, AS hizo un análisis de la jugada en cuestión: “Joan García tuvo que empujar a su compañero para ganar visibilidad, lo cual ayudó al central a meter la pierna y repeler el disparo de Pere Milla”.

El gran nivel del joven surgido en el Espanyol lo catapulta entre los mejores arqueros de España a pocos meses del Mundial 2026, donde la Furia Roja compartirá el Grupo H con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Por lo pronto, acumula seis vallas invictas en 15 partidos con la camiseta del Barcelona y recibió un total de 14 goles en lo que va de la temporada. Ahora, el miércoles desde las 16 (hora argentina) se enfrentará al Athletic Club de Bilbao por las semifinales de la Supercopa de España.

