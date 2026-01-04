Deportes

El video nunca visto de Maradona en un partido de básquet a beneficio: sus deslumbrantes jugadas

El astro argentino participó de un encuentro en el que se enfrentaron el equipo de fútbol y el de baloncesto del Napoli

En 1988, el equipo de fútbol jugó un amistoso contra el conjunto de básquet del Napoli

Las historias de Diego Maradona y sus presencias en partidos a beneficio son conocidas en todo el mundo. Pero en las últimas horas, la aparición de unas imágenes inéditas de Pelusa en un encuentro entre el equipo de fútbol y el de básquet del Napoli se hicieron virales en las redes sociales.

Según publicó FIBA, la federación internacional de baloncesto, el duelo se produjo durante 1988, pero no hay registros sobre la fecha del acontecimiento. El amistoso se llevó a cabo en el Palazzetto Mario Argento, el recinto donde el combinado de básquet hacía de local, y reunió a ambos conjuntos. Por ejemplo, una de las figuras del Wuber Napoli, nombre que tenía el equipo en esa época, era Tonino Fuss, un gigante de 2.20 metros, que disputó más de 170 partidos entre 1983 y 1990.

En el video se puede ver la capacidad de Maradona para jugar uno de los deportes que más disfrutaba ver más allá del fútbol. Un disparo desde fuera, una bandeja pasada y un tiro libre son parte del contenido. Además, se puede ver la celebración de Diego tras cada logró con la clásica número 10 en la espalda.

Hay que recordar que El Diez siempre demostró su pasión por el básquet y confesó que su deseo de conocer personalmente a Michael Jordan nunca pudo concretarse, una situación que lamentó reiteradas veces. La admiración de Maradona por la leyenda de la NBA y de los Chicago Bulls no se limitó a palabras. En diversas oportunidades utilizó símbolos para manifestar ese entusiasmo. Durante una estadía en La Pampa, mientras se entrenaba antes del Mundial de Estados Unidos 1994, se lo vio llevar la camiseta número 9 que Su Majestad vistió en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 con el legendario “Dream Team”. En una nota posterior recordó aquel momento: “Cada tanto usaba una camiseta de Michael Jordan, del Dream Team, y entonces decía: ‘¡Sáquenme fotos con esta, sáquenme fotos con esta, así me ve Jordan’”, relató el astro argentino.

Diego Maradona entrenando con la
Diego Maradona entrenando con la camiseta de Jordan de USA Basketball en Sevilla durante 1992 (@losbulls)

Es más, hace poco tiempo, la cuenta en español de los Bulls publicó como homenaje en el día de su cumpleaños una serie de imágenes de Diego entrenado en Sevilla con la misma casaca del seis veces campeón de la NBA durante 1992. Además, Maradona utilizó sus redes sociales para reiterar su interés en conocer a Jordan. Llegó a publicar una foto del seis veces campeón de la NBA y escribió: “TE QUIERO CONOCER, MAESTRO”.

Esta declaración pública se sumó a las expresiones de admiración que compartió en distintos medios y entrevistas. En una conversación con TyC Sports durante el segmento Líber versus, Maradona confesó: “Me gustaría conocer a Michael Jordan y Tiger Woods, aunque sean americanos, ellos no tienen la culpa. Soy fanático de Jordan”. La imposibilidad del encuentro tuvo una explicación concreta. Tras resultar excluido del Mundial de Estados Unidos 1994, Maradona perdió la visa para ingresar a ese país, situación que nunca se revirtió. Esta restricción fue el principal obstáculo para el ansiado encuentro entre los dos íconos deportivos, un hecho largamente esperado y nunca concretado para los admiradores del fútbol y el básquet.

Además de su fanatismo por el icónico número 23, Maradona tuvo encuentros con Magic Johnson cuando el histórico base de Los Ángeles Lakers en la NBA visito Argentina y también estuvo alentando a la selección argentina durante los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, donde el equipo que dirigía Sergio Hernández logró la medalla de bronce. Por último, nunca ocultó su mirada sobre el valor que tuvo Manu Ginóbili para el deporte argentino.

“Fui de los Spurs antes que llegue Manu, cuando estaban las “torres gemelas”, que eran Duncan y Robinson”, reconoció Diego en la charla con TyC. “El mejor ejemplo nuestro son Nocioni, Scola y Manu. Pero Ginóbili está por sobre todos, como Messi y Ronaldo en el fútbol es un fenómeno total”, expresó.

