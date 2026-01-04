Crece la expectativa por el nuevo Alpine que manejará Colapinto en la F1: “Luz al final del túnel”

Franco Colapinto a bordo de su Alpine

Alpine transita una etapa de profunda transformación tras culminar en la última posición del Campeonato de Constructores de la Fórmula 1 durante 2025. Pese a los pobres resultados recientes, tanto Pierre Gasly como Franco Colapinto sostienen una renovada confianza en que las reformas técnicas para 2026 marcarán un punto de inflexión para el equipo. Este convencimiento se apoya en las modificaciones reglamentarias que afectarán al chasis y a la unidad de potencia, así como en la decisión estratégica de abandonar el desarrollo propio de motores y pasar a equipar propulsores suministrados por Mercedes.

A la espera del regreso de la actividad, el medio Planet F1 difundió declaraciones de Gasly en la que el piloto francés mostró su esperanza de cara a la temporada que comenzará con los test previos. “Sabía lo que hacíamos para 2026 y siempre tuve esa luz al final del túnel”, expresó quien sumó los 22 puntos para la escudería en el año que pasó. Al mismo tiempo, subrayó que, aunque el año resultó ser el de menor cosecha de unidades en su historial de F1, la expectativa de cara al nuevo ciclo deportivo alivió la frustración: “Siempre pude ver esa luz, lo que me ayudó a atravesar el año”.

Las últimas fechas del calendario confirmaron la apuesta de Alpine por destinar recursos y tiempo de desarrollo al proyecto 2026, a sabiendas de que ello limitaría la competitividad en el corto plazo. “Si me da mejores resultados el año que viene, literalmente no me importa esta temporada y habrá valido totalmente la pena”, expresó Gasly. Añadió que el esfuerzo anticipado puede brindarles “una ventaja inicial respecto a otros equipos y lograr mayores éxitos, que es lo que buscamos”.

Por su parte, Colapinto también se pronunció sobre las expectativas para el coche venidero: “El auto del año que viene va a ser mejor que el de este año”, manifestó durante una conversación con los medios a la que accedió Planet F1. Además, aclaró que el equipo se muestra optimista sustentado en las primeras simulaciones, aunque reconoció que el veredicto definitivo sólo podrá emitirse cuando el monoplaza se pruebe en pista: “Hasta que no lo veas en la pista, es difícil decirlo. ¡Pero estoy seguro de que será mejor que el de este año!”, mencionó el argentino.

“A veces, para lograr la grandeza hay que tomar decisiones difíciles”, agregó Gasly sobre la apuesta que hizo la escudería con sede en Enstone pensando en la nueva era de la F1, que tendrá un amplio cambio de reglamento técnico para el año que acaba de comenzar.

Colapinto y Gasly esperan que Alpine tenga un mejor año en la F1 (@alpinef1team)

El lanzamiento oficial del A526 está programado para el 23 de enero, un hito que se percibe como una prueba crucial para evaluar el éxito de la construcción del nuevo auto después de los intensos esfuerzos internos que la fábrica de Enstone desplegó. El monoplaza, equipado con un motor Mercedes, será estrenado en los test privados de pretemporada entre el 26 y el 30 de enero en el Circuito de Cataluña, en Montmeló, y continuará su preparación en los ensayos de Bahréin entre el 11 y el 13, y el 18 y 20 de febrero.

El director general Steve Nielsen también destacó los avances del vehículo: “El chasis ha superado las pruebas de choque. Es más ligero y más resistente. Tiene buena pinta, pero cualquier equipo que construye un coche nuevo te dirá que es bueno. Lo que realmente lo decide es lo que ocurre en el circuito”. Asimismo, destacó el compromiso de los empleados: “Nuestra fábrica ya está funcionando… La semana laboral promedio es de 55 horas, porque eso es lo que necesitamos para sacar este coche. Y no tenemos ningún problema con que la gente lo haga”.

Por su parte, el director de carreras Dave Greenwood transmitió confianza de cara al futuro: “Estamos totalmente encaminados y en el buen camino para todo lo que necesitamos. Creo que cada equipo tiene metas que está cumpliendo. Estamos muy contentos con nuestra situación” dijo. Y agregó sobre la ambición del equipo ante el nuevo límite de peso mínimo, fijado en 770 kg: “Sabemos que estamos haciendo el mejor trabajo posible para alcanzar un objetivo bastante ambicioso, pero no inalcanzable”.

El calendario técnico de la categoría marcará la agenda de los próximos meses y, según Greenwood, aunque el inicio del campeonato tendrá una difícil transición, la adaptación será rápida: “El año que viene se presenta un poco más complicado, pero solo será así al principio. Después de tres carreras, parecerá que es la norma. Nos acostumbramos rápidamente a esas cosas”.

La temporada pasada, Pierre Gasly emergió como el referente del equipo al sumar todas las unidades de Alpine y alcanzar un sexto lugar en Silverstone, mientras que Colapinto, quien sustituyó a Jack Doohan desde la séptima carrera, mostró progresos visibles, aunque no logró añadir puntos al cómputo del equipo.