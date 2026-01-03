Sebastián Báez, tras el mejor triunfo de su carrera: “Vengo de muchas malas y arrancar el año así me motiva muchísimo”

Sebastián Báez consiguió el mejor triunfo de su carrera ante el estadounidense Taylor Fritz en la United Cup (Foto: by Antony DICKSON / AFP)

Sebastián Báez construyó en Perth, Australia, una de esas actuaciones que pueden marcar un antes y un después. Abrió la serie para la Argentina con un triunfazo sobre Taylor Fritz, número 6 del ranking mundial, y no solo le dio el primer punto al equipo nacional en la United Cup, sino que además se llevó la victoria más resonante de su carrera.

El partido se desarrolló sobre las canchas rápidas y se extendió durante más de dos horas y 35 minutos, en un duelo de alta intensidad que tuvo cambios de rumbo y exigió al máximo a ambos jugadores. Báez, actual 45° del ranking ATP, logró imponerse en tres sets por 4-6, 7-5 y 6-4 luego de revertir momentos adversos y sostener un altísimo nivel competitivo frente a uno de los nombres fuertes del circuito.

Tras el triunfo, el bonaerense explicó las claves del partido y valoró el trabajo previo realizado junto a su entrenador: “Hoy a nivel táctico pude hacer lo que habíamos hablado con Guti (Sebastián Gutiérrez). Más allá de eso, estuve muy presente y muy agresivo en momentos en los cuales antes no lo estaba, y creo que eso hizo la gran diferencia”, señaló. Y agregó: “Pude mejorar a nivel físico y tenístico, y eso me permitió ganar el partido”.

El tenista de 24 años también se refirió a los pasajes en los estuvo en desventaja y a su mentalidad durante el encuentro: “Después del quiebre en el 4-5 del primer set fui al banco y me dije que no me podía permitir terminar el partido sintiéndome como otras veces contra él o frente a rivales de ese nivel. Creo que lo pude lograr”, explicó.

En ese sentido, destacó el rol del cuerpo técnico y del equipo: “El capitán estuvo muy presente conmigo de principio a fin, alentándome y apoyándome. Sentir eso de todos mis compañeros y de la gente que estaba ahí alentando fue algo que agradezco mucho y que me motivó”.

Sebastián Báez logró superar al estadounidense Taylor Fritz por primera vez en su carrera (Foto: EFE/EPA/RICHARD WAINWRIGHT)

La victoria tuvo un valor adicional: hasta hoy, Fritz había ganado los cinco enfrentamientos previos ante el argentino.

“Por lejos fue el triunfo más importante. A nivel ranking fue el mejor. Me había ganado muchas veces, así que estoy muy contento de haber vencido hoy”, resumió Báez, y fue más allá: “Vengo recuperándome de muchas malas sensaciones y poder arrancar el año así me motiva muchísimo”.

La victoria sobre Fritz significó, además, la segunda vez que supera a un jugador Top Ten. La anterior había sido en las semifinales del ATP 250 de Bastad 2022, cuando derrotó al ruso Andrey Rublev, entonces número ocho del mundo, antes de caer en la final frente a Francisco Cerúndolo.

Báez llegó al cruce con Fritz con confianza tras haber sido clave en el debut argentino frente a España. Allí el bonaerense se impuso ante Jaume Munar por 6-4 y 6-4. Luego, la victoria de Solana Sierra sobre Jessica Bouzas Maneiro y el éxito de Guido Andreozzi y María Lourdes Carlé en el dobles frente a Íñigo Cervantes e Yvonne Cavalle-Reimers sellaron el 3 a 0 en la serie inicial.