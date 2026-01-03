“Por qué soy tan estúpido”: la reacción de un piloto tras volcar con su auto en el prólogo del Rally Dakar

El alemán Daniel Schroder protagonizó un accidente y reaccionó con impotencia

El inicio del Rally Dakar 2026 expuso desde temprano la dificultad y los imprevistos que definen a esta competencia como “la más dura del planeta”. Con más de 8.000 kilómetros de dunas, piedras y terrenos complicados por delante, el prólogo de la carrera en Yanbu, Arabia Saudita, dejó una advertencia clara y dejó uno de los primeros accidentes en el desierto.

Una de las imágenes más elocuentes de la jornada la protagonizó el piloto alemán Daniel Schroder, conductor del auto #229, quien perdió el control de su Volkswagen Amarok WCT, versión T1+, y sufrió un espectacular vuelco en una de las áreas de mayor velocidad.

El episodio, que captaron las cámaras oficiales del Dakar y que no pasó inadvertido por el público, generó en el competidor una reacción de furia y adrenalina: “Soy el más estúpido aquí”, exclamó repetidas veces, visiblemente frustrado, mientras golpeaba con patadas el paragolpes del vehículo. Pese al golpe, Schroder pudo completar el tramo, aunque finalizó a 34 minutos y 11 segundos del vencedor de la especial, el también alemán Mattias Ekström, que marcó un tiempo de 10 minutos y 49 segundos.

Este resultado posicionó a Schroder en igualdad de condiciones con Nandu Jubany, piloto catalán y reconocido chef galardonado con una Estrella Michelin, quien experimentó a su vez problemas mecánicos en el buggy MD. Aunque no sufrió accidentes, sus dificultades técnicas lo alejaron de cualquier aspiración de disputar esta primera etapa en condiciones óptimas. En las imágenes desde el interior del auto, se oyó gritar al alemán: “Por qué soy tan estúpido”, evidenciando un error en la maniobra que derivó en el vuelco, pero que no le provocó heridas.

El coche del chileno Hernán Garcés sufrió un percance durante el prólogo de la carrera en Arabia Saudita

Por otra parte, en la misma categoría, el chileno Hernán Garcés sufrió un percance a bordo de su Toyota Hilux, que quedó incrustada en una roca en uno de los tramos del circuito. No obstante, el navegante Juan Pablo Latrach se bajó del vehículo y pudo realizar las maniobras de rescate correspondiente para seguir en carrera.

La dureza del prólogo no quedó circunscrita a la categoría de autos. En motos, de los 115 inscritos en la salida, 114 lograron completar el recorrido sin contratiempos de consideración. La excepción fue el francés Neels Theric, que a bordo de una moto Kove de fabricación china, se vio obligado a detenerse recurrentemente a lo largo del trayecto. Una avería eléctrica en el kilómetro seis lo obligó a mantenerse en el lugar durante una hora y 40 minutos reparando, y, a falta de tres kilómetros para la meta, la moto volvió a detenerse, lo que le obligó a empujarla bajo un intenso calor.

El relato de Theric describe la experiencia: “Tuve un problema eléctrico en el kilómetro seis que me hizo parar. Reparé durante una hora y 40 minutos, pude seguir... pero a tres kilómetros del final se paró. Me toca empujar... y hace mucho calor”, publicó el diario Marca. Finalmente, cruzó la meta tras perder 2 horas, 43 minutos y 29 segundos respecto al líder de la categoría Rally2, el sudafricano Docherty, y recibió el aliento del público que presenció el esfuerzo.

El mejor argentino en motos fue Luciano Benavides (KTM). Tras cruzar la meta el salteño (quedó a 10/1000) le confió a Infobae que “fue uno de los mejores prólogos que tuve. A diferencia de otros años, esta vez pude comenzar más tranquilo. Ese cambio fue porque me focalicé en mí y lo vengo aprovechando”. En tanto que el cordobés Leonardo Cola resultó 67º y el neuquino Juan Santiago Rostan fue 72º. Ambos compiten con una KTM particulares.