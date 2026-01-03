Ganó la Copa Libertadores con River Plate, fue dirigido por Maradona en la selección argentina y anunció su retiro

El ex jugador de River Plate se despidió de la disciplina profesional

A sus 38 años, Leonel Vangioni anunció su retiro del fútbol después de casi dos décadas en el profesionalismo. El lateral izquierdo registró un último paso por Quilmes en la Primera B Nacional, pero solo disputó nueve partidos entre la Segunda División y la Copa Argentina, con un total de 484 minutos en la temporada 2025. Su trayectoria lo llevó a la cúspide de América con la Copa Libertadores obtenida con River Plate y supo lucir la camiseta de la selección argentina con tres entrenadores distintos, entre ellos Diego Maradona.

“Después de 19 años, hoy pongo fin a mi carrera como jugador profesional, etapa que fui muy feliz y que disfruté muchísimo!”, escribió el Piri en un sentido posteo a través de su cuenta oficial de Instagram, que es seguida por más de 160.000 usuarios.

El ex jugador de Newell’s, River Plate, Milan, Rayados de Monterrey, Libertad y Quilmes le agradeció a esos clubes por confiar en su talento. Vale destacar que su surgimiento se dio en la Lepra y arribó al Millonario a principios de 2013 con Ramón Díaz como entrenador. Al mando del Pelado y Marcelo Gallardo, ganó seis títulos: se quedó en 2014 con el Torneo Final, la Copa Campeonato y la Copa Sudamericana, mientras que al año siguiente obtuvo la Copa Libertadores, la Recopa Sudamericana y la Suruga Bank. Disputó 129 partidos con 5 goles y 8 asistencias en el club de Núñez.

En este sentido, Vangioni continuó su mensaje en redes sociales: “Quiero agradecer a cada uno de mis compañeros que me tocó compartir un vestuario, una cancha, un mate, una alegría, una tristeza, una charla, miles de cosas que hemos pasado juntos. A todos los empleados de cada club que me tocó estar, cuerpos técnicos, cuerpos médicos, dirigentes y periodistas que siempre nos respetamos mutuamente”.

El mensaje de despedida de Leonel Vangioni

Acto seguido, extendió el agradecimiento a su círculo íntimo: “A mi familia por apoyarme día a día sin importarles recibir nada a cambio y estar siempre. A vos Mariana Acosta por estar incondicionalmente en los buenos y malos momentos y nunca dejarme caer, a mis 3 amores que se bancaron muchos cambios como unos campeones siempre orgullosos de su papá”.

“Y por último a todos los hinchas gracias por su cariño y respeto. Me entregué por completo, di todo de mí por cada camiseta que me tocó vestir, bien o mal pero siempre con honestidad y amor por esta profesión que me dio mucho más de lo que yo soñé. ¡Gracias a todos!”, concluyó la publicación, que fue acompañada de un video con el tema de No me olvides, de La Beriso, e imágenes emblemáticas de diferentes momentos de su carrera, entre las que se destacan sus trofeos en River y una fotografía en compañía de Lionel Messi.

Leonel Vangioni se marchó de la Banda a mitad de 2016 con destino al Milan. Sin embargo, no tuvo continuidad en Italia con solo 15 partidos sin goles ni asistencias en una temporada y retornó al continente americano para ser refuerzo de Rayados de Monterrey. En sus tres temporadas en México, fue campeón de la Concachampions, entre otros títulos, y con esa camiseta marcó el último gol de su carrera: el 19 de abril de 2019 anotó el único tanto de la victoria ante Tiburones Rojos de Veracruz por la Liga MX.

Leonel Vangioni disputó un amistoso con Newell’s ante Inter Miami en febrero de 2024 (Crédito: Sam Navarro-USA TODAY Sports)

A fines de 2020, Libertad contrató sus servicios y el fútbol paraguayo lo cobijó por todo 2021. En 2022 comenzó su segunda etapa en Newell’s, club con el que jugó la mayor cantidad de partidos (209) en toda su carrera. Fue parte de un amistoso frente al Inter Miami de Lionel Messi en febrero de 2024.

Por otro lado, su camino por la selección argentina inició de la mano de Maradona en septiembre de 2009 con una victoria 2-0 frente a Ghana en un amistoso. Volvió a la consideración para el Superclásico de las Américas de 2012, cuando fue suplente en la ida (1-2) e ingresó en la vuelta con triunfo 2-1 para los dirigidos por Alejandro Sabella (perdieron en los penales). Y Gerardo Tata Martino lo convocó en octubre de 2014 en una fecha FIFA en la que fue suplente ante Brasil (0-2) y tuvo minutos en el 7-0 frente a Hong Kong, donde brindó su única asistencia. En los tres encuentros disputados fue titular. Sus últimas apariciones fueron en marzo de 2016: estuvo en el banco ante Chile y Bolivia por las Eliminatorias.