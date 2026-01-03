“Es la volcada del año”: la jugada que hizo enloquecer a los fanáticos en la victoria de Chicago Bulls ante Orlando Magic

Matas Buzelis hizo una de las volcadas de la temporada

La volcada de Matas Buzelis marcó la noche del viernes en el United Center y se convirtió en el punto de inflexión de la victoria de los Chicago Bulls sobre Orlando Magic por 121-114. En un partido clave para las aspiraciones del equipo de Illinois, el joven alero nativo de Chicago, aunque de ascendencia lituana, firmó una actuación destacada que no solo impulsó a su equipo en el marcador, sino que también dejó una de las acciones más memorables de la temporada para la afición local.

El encuentro presentó un desafío importante para los Bulls, que afrontaron el compromiso sin sus dos principales referentes ofensivos, Josh Giddey y Coby White, ambos lesionados en la derrota previa ante Minnesota. Esta situación obligó al entrenador a reorganizar la rotación y confiar en la profundidad del plantel. La respuesta llegó de la mano de Buzelis, quien en sus 30 minutos en cancha aportó 21 puntos, nueve rebotes y siete asistencias, números que reflejaron su impacto en ambos costados del campo.

La jugada más comentada se produjo durante el segundo cuarto, cuando Buzelis capturó un balón suelto en su propio campo y lideró un rápido contraataque. Al aproximarse al aro, encaró a Jalen Suggs y ejecutó una volcada que encendió a los seguidores presentes en el estadio, poniendo temporalmente a los Bulls por delante en el marcador. La acción quedó registrada como una de las mejores del curso, tanto por la potencia como por la determinación del joven alero.

“‘Esa podría ser la volcada del año’. ¡Matas Buzelis se postula para el slam de la temporada!”, escribió la cuenta oficial de la NBA en la red social X. “¡Qué ENORME caída con una sola mano!“, manifestó la misma cuenta en otro poste.

El desarrollo del partido estuvo marcado por la paridad. Orlando Magic abrió el juego con una racha de 14-4 y llegó a sacar una ventaja de 13 puntos antes del descanso. Sin embargo, la reacción de Chicago fue inmediata, apoyada en el trabajo colectivo y la efectividad de su segunda unidad. Los suplentes, liderados por Kevin Huerter (20 puntos en 24 minutos), Ayo Dosunmu (17) y Patrick Williams (15), lograron igualar el marcador a 59 al cierre de la primera mitad. El entretiempo mostró la paridad de ambos equipos, con los locales ajustando detalles para la reanudación.

En la segunda mitad, Buzelis asumió mayor protagonismo ofensivo y anotó 17 de sus 21 puntos, incluidos dos tiros libres decisivos a 22,8 segundos del final que ampliaron la diferencia a cinco unidades. Además, capturó su noveno rebote en la última jugada y habilitó a Isaac Okoro para una clavada que aseguró el triunfo con apenas cuatro segundos por disputarse. Este rendimiento le permitió igualar su mejor marca de asistencias en la temporada, consolidando su perfil como una de las principales promesas de la franquicia.

Por el lado de Orlando Magic, el más eficiente fue Paolo Banchero, quien terminó con 31 puntos, seis rebotes y seis asistencias. A su lado, Anthony Black colaboró con 18 puntos, pero el equipo visitante acusó una baja efectividad en el último cuarto, con apenas un 33,3% de acierto en tiros de campo y un 1 de 11 en triples. La ofensiva de los Magic se estancó tras una bandeja de Banchero que igualó el marcador en 102, momento en que Chicago recuperó la iniciativa con una racha de 7-2 liderada por Buzelis.

Nikola Vucevic y Jalen Smith también sobresalieron en la pintura para los Bulls, registrando ambos dobles-dobles: Vucevic sumó 17 puntos y 10 rebotes, mientras que Smith cerró su planilla con 11 puntos y 10 rebotes. El equipo de Illinois logró una diferencia de 30-19 en el último período, clave para inclinar el resultado en su favor y recuperar el récord de .500 con 17 victorias y 17 derrotas.

En el tramo final, Orlando redujo la distancia a solo tres puntos gracias a una volcada de alley-oop de Black tras pase de Banchero, restando dos minutos y 24 segundos. No obstante, los Bulls conservaron la compostura y anotaron ocho de los últimos 12 puntos del partido, sellando su segunda victoria consecutiva y afianzándose en la novena posición de la Conferencia Este, zona de play-in.

El partido dejó varias notas individuales. Wendell Carter Jr. aportó 13 puntos y 10 rebotes para los visitantes, mientras que Desmond Bane añadió 14 unidades y Jalen Suggs colaboró con 11 antes de retirarse por una molestia en la rodilla derecha. La profundidad del plantel local resultó determinante, especialmente en la primera mitad, donde los suplentes aportaron 14 de 19 en tiros de campo.