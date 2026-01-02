Tras el gran triunfo en el debut, Argentina va por el batacazo ante Estados Unidos en la United Cup

Solana Sierra se llevó un triunfazo frente a Jessica Bouzas (Fuente: Colin Murty / AFP)

Argentina tuvo un arranque soñado en la United Cup 2026 y ahora se prepara para un desafío mayúsculo: este sábado enfrentará a Estados Unidos, el vigente campeón, en busca del batacazo.

Este viernes, en Perth (Australia), el equipo nacional se lució ante España y se quedó con los tres puntos en juego para liderar el Grupo A.

Sebastián Báez abrió la serie con una actuación sólida frente a Jaume Munar y cortó una racha de casi un año sin victorias ante rivales del Top 50: se impuso por 6-4 y 6-4 sobre el número 33 del mundo.

“Es muy importante porque me sentí muy cómodo hoy, con más confianza en mi juego y en mi volea también”, reconoció Báez, número 45 de la clasificación de la ATP, en la conferencia de prensa posterior al partido. “Estoy feliz por haber dado mi punto a Argentina y por compartirlo con estos chicos porque lo dieron todo”, agregó.

Solana Sierra y la dupla Carlé-Andreozzi completaron la fiesta ante España

La segunda alegría llegó de la mano de Solana Sierra, que necesitó dos horas y dos minutos para doblegar a Jessica Bouzas Maneiro por 6-4, 5-7 y 6-0.

“El inicio es muy bueno, muy importante para mí. Me sentí muy bien en la pista. Hice una gran pretemporada, así que tenía muchas ganas de tener un buen comienzo”, contó la marplatense, número 66 del ranking de la WTA y quien ahora se prepara para enfrentar a una de las mejores del mundo.

El cierre perfecto lo pusieron María Lourdes Carlé y Guido Andreozzi en el dobles mixto, al vencer a Yvonne Cavalle-Reimers e Íñigo Cervantes por 7-6 (2) y 6-2 y sellar el 3-0 definitivo.

Guido Andreozzi y Lourdes Carlé sellaron el triunfo para el equipo argentino frente a España (Fuente: Colin Murty / AFP)

“Sabemos que cada partido es muy importante. Lo aprendimos el año pasado, cuando no nos clasificamos por un set. También queríamos divertirnos en la pista con Lourdes. Compartir esta semana con este grupo es muy lindo”, destacó Andreozzi.

El gran desafío: Estados Unidos, con Fritz y Gauff

Este sábado, Argentina tendrá una prueba de fuego ante Estados Unidos, que llega con dos figuras top: Taylor Fritz (N°6 del mundo) y Coco Gauff (3° del ranking de la WTA).

Báez, que nunca le ganó un set a Fritz en cinco enfrentamientos, sabe que el reto es enorme. “Tengo muchas cosas que mejorar en mi juego. Hoy tuve cosas buenas y otras que tengo que mejorar. Mañana será otro día para mí y para mis compañeros”, evaluó.

Por su parte, Sierra se ilusiona con el desafío de enfrentar a una jugadora de élite. “Creo que es una gran oportunidad para mí enfrentarme a una jugadora top. Me gusta este desafío, va a ser muy, muy duro. Tengo muchas ganas de jugar ese partido”, palpitó.

Coco Gauff y Taylor Fritz guiaron a Estados Unidos al título en la edición pasada (Fuente: AP Fto/Rick Rycroft)

El equipo argentino llega motivado y con la confianza en alza. Marco Trungelliti, parte del plantel nacional, lo resumió así: “Han hecho un gran trabajo hoy, porque solo perdimos un set, lo cual ante un rival como España es increíble. Veremos mañana cómo va. Si conseguimos un punto, genial. Si conseguimos dos, incluso mejor. Pero vamos por los tres puntos”.

La acción comenzará este sábado a las 06:00 (hora argentina), con la transmisión de TyC Sports y TyC Sports Play.