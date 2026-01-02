La revelación del argentino Marcos Patronelli: por qué no volvió a competir en el Rally Dakar tras ganarlo tres veces

Marcos Patronelli ganó tres veces el Rally Dakar (Crédito: Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool)

(Enviado especial a Arabia Saudita) Camina como uno más por los boxes del Autódromo José Carlos Pace de Interlagos. Pero pocos se percatan que se trata de Marcos Patronelli, el máximo ganador argentino del Rally Dakar con tres triunfos en cuatriciclos, en 2010, 2013 y 2016. El de Las Flores fue a hacerle el aguante a Franco Colapinto y no se quiso perder el Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1 disputado el pasado 9 de noviembre e Infobae conversó con él sobre la carrera más dura del mundo. Por qué la echa de menos, pero también fue contundente sobre la posibilidad de volver a correrla algún día.

Loquillo, como se lo conoce, cumplirá 46 años el próximo 1 de febrero. Su hermano Alejandro (47) también ganó dos ediciones en la misma categoría. A una década de su última victoria, Marcos admite que “el Dakar es parte de mi vida y se extraña, hasta el último día que esté va a estar ahí. Fueron muchos años, corrí siete Dakar con Ale, nos fue muy bien y llegó un momento que dijimos ‘basta’: llegamos casi a los cuarenta años arriba del cuatri, es un deporte de mucho riesgo y no podíamos pedirle más. Si bien nunca nos retiramos, pero la verdad es que cada día lo veo más lejos. Estoy en el trabajo al ciento por ciento con la familia y tengo dos nenes”.

Sobre una posible vuelta asevera que “tenemos muchas ganas con Ale, pero lo que pasa es que el Dakar sacó la categoría cuatri y volver en otra categoría, la verdad que no me llama la atención. Nosotros somos, humildemente, buenos arriba del cuatri. Por eso también digo que es como una separación, ya está, se terminó”.

Loquillo en acción sobre su cuatriciclo Yamaha Raptor (Crédito: Prensa Red Bull)

La divisional de cuatriciclos fue eliminada el año pasado por la empresa a cargo del Rally Dakar, Amaury Sport Organisation (ASO), debido a la reducción de los participantes en cada año y la ausencia de equipos oficiales. Acerca de la extinción de la categoría donde consiguió la gloria, sostiene que “es una lástima. El UTV es por ahí la que reemplaza a la categoría, pero son dos cosas totalmente diferentes ya que el UTV ya es más un auto y el cuatri es un intermedio entre la moto y el auto. Al cuatri lo llevás vos, al UTV es totalmente diferente. Por eso cuando me quise acostumbrar al UTV dije: ‘No, esto no es para mí, yo no lo puedo llevar’. A mí me gusta dominar lo que estoy montando”.

Sin embargo, revela que aún despunta el vicio con el cuatri: “Por ahí me doy una vuelta en el circuito que tengo en casa. Siempre van algunos amigos, damos un par de vueltas, pero no más que eso. Preparo todo y lo dejé a punto. Duerme bastante y lo uso a ‘ojo’”.

Aún guarda nostalgia del furor generador por el Rally Dakar en nuestro país y recuerda que “lo que se vivió con el Dakar en Argentina fue único. La gente, el cariño y la pasión, no me voy a olvidar nunca. No sé si alguna vez en la historia se va a volver lo que se vivió con el Dakar 2009, 2010 hasta el 2012. Una locura total”. Aunque también afirma con orgullo que “el apellido Patronelli se hizo conocido a nivel nacional y fue gracias a los resultados. Dejamos marcado algo en la historia de la moto”.

Marcos Patronelli en los boxes de Interlagos

Hoy Marcos está plenamente dedicado a su empresa familiar, que es una fábrica de acoplados en su Las Flores natal, y a su vida familiar, ya que es padre. “Soy una persona que me dedico a laburar ciento por ciento, estoy en la empresa familiar y por ahí eso hace que me desconecte un poco de todo. Desde los 15 años que laburo 12 horas todos los días en la empresa”. También mantiene su banda de rock con su hermano y algunos amigos.

En tanto que el bonaerense también explica por qué los pilotos argentinos se siguen destacando en el Rally Dakar pese a la distancia y que en 2018 fue la última vez que se corrió en nuestro país. Seis de los once títulos que tiene Argentina fueron de visitante: Nicolás Cavigliasso, en Cuatriciclos Perú 2019 y en la Challenger Arabia Saudita 2025. En Medio Oriente también se consagraron Kevin Benavides en Motos (2021 y 2023) y Manuel Andújar, también en cuatris, en 2021 y 2024. “Yo digo que los argentinos tenemos un país muy libre, donde uno decide y puede hacer muchas cosas que por ahí en otro país tienen menos acceso. Me llena de orgullo porque yo ando mucho por Estados Unidos y en Europa y si vos querés hacer la actividad y tenés que meterte en un circuito que es muy compacto. En nuestro país tenemos muchos lugares libres para entrenarse arriba de un cuatri o una moto y ahí sacás diferencia”. Y argumenta su concepto usando los éxitos del matrimonio cordobés, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, que son campeones mundiales y ganadores del Rally Dakar: “Los felicito. Donde hay pasión, hay entrenamiento, hay ganas y ahí está el resultado. Los pibes en Córdoba andan bien porque viven en la montaña, están ahí, entrenan todo el día, nacieron acelerando y frenando en las curvas. Entonces, ahí está la virtud de tener resultados cuando uno lo hace profesionalmente”.

Sin embargo, aclara que esa cosecha con argentinos peleando adelante en diversas categorías del Rally Dakar también se debe a la semilla sembrada en las nueve ediciones que se corrieron en nuestro país desde 2009, cuando fue el primer argentino en ganar una etapa en su primera incursión en el Rally Raid, ya que hasta ese momento había corrido el Enduro del Verano en Villa Gesell y otras competencias con el cuatriciclos, es decir, no tenía experiencia en navegación. Sin embargo, le disputó la victoria en cuatriciclos al checo Josef Machacek. “Yo ni me daba cuenta, ya que en esa carrera seguía como el primer día... Yo quería llegar y terminar el Dakar, ya que lo más tradicional que hay, faltando 10 minutos, algo se te hace de mierda y abandonás. Pero la verdad que todo se fue dando, fue totalmente ciento por ciento natural”. Y luego llegaron sus tres triunfos: “Obviamente que lo buscas, pero nos acompañó todo: el esfuerzo, el entrenamiento, la experiencia, la suerte, en Dakar hay que tener suerte. El equipo, la familia, Argentina, fue todo un espectáculo, esa es la realidad. Fue una locura. Hoy lo veo después de un montón de años y digo ‘si lo tendría que volver a hacer lo imposible para correr, lo hago’. Los argentinos tenemos adrenalina y aquello fue una locura imparable”.

Marcos Patronelli admite que está cada vez más lejos un posible retorno al Rally Dakar, pero es irrefutable que él y su hermano Alejandro dejaron su sello en la carrera más dura del mundo: cinco triunfos en ocho ediciones sudamericanas.