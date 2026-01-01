2026, el año del Mundial: el fixture completo, los estadios y todo lo que hay que saber

El 2026 será el año del Mundial (REUTERS/Mandel Ngan)

El año que comienza tendrá al fútbol como protagonista global con la realización del Mundial 2026, el primero de la historia que contará con 48 selecciones y 104 partidos, según dispuso la FIFA. El certamen, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio con la final en el MetLife Stadium de New Jersey.

Aún restan definirse seis cupos que se resolverán en los repechajes de marzo de 2026. Cuatro plazas corresponden a Europa y dos al repechaje internacional, con selecciones como Italia, Irlanda del Norte, Ucrania y Suecia entre las candidatas a alcanzar la cita mundialista.

La fase de grupos comenzará el jueves 11 de junio con la inauguración a cargo de México, en el estadio Azteca de Ciudad de México, enfrentando a Sudáfrica por el Grupo A, a las 16. Canadá debutará el viernes 12, en Toronto (Grupo B), frente a un rival a confirmar -podría ser Italia-, desde las 16. Por su parte, Estados Unidos jugará el mismo día, en Los Ángeles, contra Paraguay, a las 22. (NdR: para el comienzo de los partidos se tomó como referencia la hora argentina)

La selección argentina defenderá el título conseguido en Qatar (REUTERS/Carl Recine/File Photo)

La selección argentina, por su parte, debutará en la cita ecuménica el 16/6 frente a Argelia, en el Arrowhead Stadium de Kansas City. La Albiceleste iniciará ese día la defensa del título obtenido en Qatar 2022.

A diferencia de certámenes anteriores, esta vez habrá dieciseisavos de final debido a que la Copa será disputada por un mayor número de equipos. La etapa de eliminación directa arranca el domingo 28 de junio.

Los encuentros decisivos de semifinales se disputarán el martes 14 y miércoles 15 de julio en Dallas y Atlanta, respectivamente. Para el partido del tercer lugar, el estadio de Miami será el escenario el sábado 18 de julio, mientras que la final se celebrará el domingo 19 de julio, a las 16, en el MetLife Stadium, donde se definirá al nuevo campeón mundial.

Fase de grupos

Jueves, 11 de junio 2026

16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) México vs. Sudáfrica - Grupo A - Estadio Ciudad de México

23:00 (Argentina) / 22.00 (Este EE.UU) Corea del Sur vs. Europa D – Grupo A - Estadio Guadalajara

Viernes, 12 de junio 2026

16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Canadá vs. Europa A – Grupo B - Toronto Stadium

22:00 (Argentina) / 21:00 (Este EE.UU) Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D - Los Angeles Stadium

Sábado, 13 de junio 2026

16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Qatar vs. Suiza – Grupo B - San Francisco Bay Area Stadium

19:00 (Argentina) / 18:00 (Este EE.UU) Brasil vs. Marruecos – Grupo C - Nueva York Nueva Jersey Stadium

22:00 (Argentina) / 21:00 (Este EE.UU) Haití vs. Escocia – Grupo C - Boston Stadium

01:00 (domingo 14/6 de Argentina) / 00.00 (Este EE.UU) Australia vs. Europa C – Grupo D - BC Place Vancouver

El estadio Azteca, donde se jugará el partido inaugural, está siendo remodelado (X/ @MXESTADIOS)

Domingo, 14 de junio 2026

14:00 (Argentina) / 13:00 (Este EE.UU) Alemania vs. Curazao – Grupo E - Houston Stadium

17:00 (Argentina) / 16:00 (Este EE.UU) Países Bajos vs. Japón – Grupo F - Dallas Stadium

20:00 (Argentina) / 19:00 (Este EE.UU) Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E - Philadelphia Stadium

23:00 (Argentina) / 22.00 (Este EE.UU) Europa B vs. Túnez – Grupo F - Estadio Monterrey

Lunes, 15 de junio 2026

13:00 (Argentina) / 12:00 (Este EE.UU) España vs. Cabo Verde – Grupo H - Atlanta Stadium

16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Bélgica vs. Egipto – Grupo G - Seattle Stadium

19:00 (Argentina) / 18:00 (Este EE.UU) Arabia Saudita vs. Uruguay – Grupo H - Miami Stadium

22:00 (Argentina) / 21:00 (Este EE.UU) Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G - Los Angeles Stadium

Martes, 16 de junio 2026

16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Francia vs. Senegal – Grupo I - New York New Jersey Stadium

19:00 (Argentina) / 18:00 (Este EE.UU) Repechaje 2 vs. Noruega – Grupo I - Boston Stadium

22:00 (Argentina) / 21:00 (Este EE.UU) Argentina vs. Argelia – Grupo J - Kansas City Stadium

01:00 (miércoles 17/6 de Argentina) / 00:00 (Este EE.UU) Austria vs. Jordania – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium

Miércoles, 17 de junio 2026

14:00 (Argentina) / 13:00 (Este EE.UU) Portugal vs. Repechaje 1 – Grupo K - Houston Stadium

17:00 (Argentina) / 16:00 (Este EE.UU) Inglaterra vs. Croacia – Grupo L - Dallas Stadium

20:00 (Argentina) / 19:00 (Este EE.UU) Ghana vs. Panamá – Grupo L - Toronto Stadium

23:00 (Argentina) / 22.00 (Este EE.UU) Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K - Estadio Ciudad de México

Jueves, 18 de junio 2026

13:00 (Argentina) / 12:00 (Este EE.UU) Europa D vs. Sudáfrica – Grupo A - Atlanta Stadium

16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Suiza vs. Europa A – Grupo B - Los Angeles Stadium

19:00 (Argentina) / 18:00 (Este EE.UU) Canadá vs. Qatar – Grupo B - BC Place Vancouver

22:00 (Argentina) / 21:00 (Este EE.UU) México vs. Corea del Sur – Grupo A - Estadio Guadalajara

Viernes, 19 de junio 2026

16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Estados Unidos vs. Australia – Grupo D - Seattle Stadium

19:00 (Argentina) / 18:00 (Este EE.UU) Escocia vs. Marruecos – Grupo C - Boston Stadium

22:00 (Argentina) / 21:00 (Este EE.UU) Brasil vs. Haití – Grupo C - Philadelphia Stadium

01:00 (sábado 20/6 de Argentina) / 00:00 (Este EE.UU) Europa C vs. Paraguay – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium

Sábado, 20 de junio 2026

14:00 (Argentina) / 13:00 (Este EE.UU) Países Bajos vs. Europa B – Grupo F - Houston Stadium

17:00 (Argentina) / 16:00 (Este EE.UU) Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E - Toronto Stadium

21:00 (Argentina) / 20:00 (Este EE.UU) Ecuador vs. Curazao – Grupo E - Kansas City Stadium

01:00 (domingo 21/6 de Argentina) / 00:00 (Este EE.UU) Túnez vs. Japón – Grupo F - Estadio Monterrey

Domingo, 21 de junio 2026

13:00 (Argentina) / 12:00 (Este EE.UU) España vs. Arabia Saudita – Grupo H - Atlanta Stadium

16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Bélgica vs. Irán – Grupo G - Los Angeles Stadium

19:00 (Argentina) / 18:00 (Este EE.UU) Uruguay vs. Cabo Verde – Grupo H - Miami Stadium

22:00 (Argentina) / 21:00 (Este EE.UU) Nueva Zelanda vs. Egipto – Grupo G - BC Place Vancouver

Lunes, 22 de junio 2026

14:00 (Argentina) / 13:00 (Este EE.UU) Argentina vs. Austria – Grupo J - Dallas Stadium

18:00 (Argentina) / 17:00 (Este EE.UU) Francia vs. Repechaje 2 – Grupo I - Philadelphia Stadium

21:00 (Argentina) / 20:00 (Este EE.UU) Noruega vs. Senegal – Grupo I - Nueva York Nueva Jersey Stadium

00:00 (martes 23/6 de Argentina) / 23:00 (Este EE.UU) Jordania vs. Argelia – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium

Martes, 23 de junio 2026

14:00 (Argentina) / 13:00 (Este EE.UU) Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K - Houston Stadium

17:00 (Argentina) / 16:00 (Este EE.UU) Inglaterra vs. Ghana – Grupo L - Boston Stadium

20:00 (Argentina) / 19:00 (Este EE.UU) Panamá vs. Croacia – Grupo L - Toronto Stadium

23:00 (Argentina) / 22.00 (Este EE.UU) Colombia vs. Repechaje 1 – Grupo K - Estadio Guadalajara

Miércoles, 24 de junio 2026

16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Suiza vs. Canadá – Grupo B - BC Place Vancouver

16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Europa A vs. Qatar – Grupo B - Seattle Stadium

19:00 (Argentina) / 18:00 (Este EE.UU) Escocia vs. Brasil – Grupo C - Miami Stadium

19:00 (Argentina) / 18:00 (Este EE.UU) Marruecos vs. Haití – Grupo C - Atlanta Stadium

22:00 (Argentina) / 21:00 (Este EE.UU) Europa D vs. México – Grupo A - Estadio Ciudad de México

22:00 (Argentina) / 21:00 (Este EE.UU) Sudáfrica vs. Corea del Sur – Grupo A - Estadio Monterrey

Jueves, 25 de junio 2026

17:00 (Argentina) / 16:00 (Este EE.UU) Ecuador vs. Alemania – Grupo E - New York New Jersey Stadium

17:00 (Argentina) / 16:00 (Este EE.UU) Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E- Philadelphia Stadium

20:00 (Argentina) / 19:00 (Este EE.UU) Túnez vs. Países Bajos – Grupo F - Kansas City Stadium

20:00 (Argentina) / 19:00 (Este EE.UU) Japón vs. Europa B – Grupo F - Dallas Stadium

23:00 (Argentina) / 22.00 (Este EE.UU) Europa C vs. Estados Unidos – Grupo D (EE.UU. #3) - Los Angeles Stadium

23:00 (Argentina) / 22.00 (Este EE.UU) Paraguay vs. Australia – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium

Viernes, 26 de junio 2026

16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Noruega vs. Francia – Grupo I - Boston Stadium

16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Senegal vs. Repechaje 2 – Grupo I - Toronto Stadium

21:00 (Argentina) / 20:00 (Este EE.UU) Uruguay vs. España – Grupo H - Estadio Guadalajara

21:00 (Argentina) / 20:00 (Este EE.UU) Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Grupo H - Houston Stadium

00:00 (sábado 27/6 de Argentina) / 23:00 (Este EE.UU) Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G - BC Place Vancouver

00:00 (sábado 27/6 de Argentina) / 23:00 (Este EE.UU) Egipto vs. Irán – Grupo G - Seattle Stadium

Sábado, 27 de junio 2026

18:00 (Argentina) / 17:00 (Este EE.UU) Panamá vs. Inglaterra – Grupo L - New York New Jersey Stadium

18:00 (Argentina) / 17:00 (Este EE.UU) Croacia vs. Ghana – Grupo L - Philadelphia Stadium

20:30 (Argentina) / 19:30 (Este EE.UU) Colombia vs. Portugal – Grupo K - Miami Stadium

20:30 (Argentina) / 19:30 (Este EE.UU) Repechaje 1 vs. Uzbekistán – Grupo K - Atlanta Stadium

23:00 (Argentina) / 22.00 (Este EE.UU) Jordania vs. Argentina – Grupo J - Dallas Stadium

23:00 (Argentina) / 22.00 (Este EE.UU) Argelia vs. Austria – Grupo J - Kansas Stadium

16avos de final

Domingo, 28 de junio 2026

16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) – 2º Grupo A v 2º Grupo B - Los Angeles Stadium

Lunes, 29 de junio 2026

14:00 (Argentina) / 13:00 (Este EE.UU) – 1º Grupo E v 2º Grupo F - Houston Stadium

17:30 (Argentina) / 16:30 (Este EE.UU) – 1º Grupo E v 3º Grupo A/B/C/D/F - Boston Stadium

22:00 (Argentina) / 21:00 (Este EE.UU) – 1º Grupo F v 2º Grupo C - Estadio Monterrey

Martes, 30 de junio 2026

14:00 (Argentina) / 13:00 (Este EE.UU) – 2º Grupo E v 2º Grupo I - Dallas Stadium

18:00 (Argentina) / 17:00 (Este EE.UU) – 1º Grupo I v 3º Grupo C/D/F/G/H - New York New Jersey Stadium

22:00 (Argentina) / 21:00 (Este EE.UU) – 1º Grupo A v 3º Grupo C/E/F/H/I - Estadio Ciudad de México

Miércoles, 1 de julio 2026

13:00 (Argentina) / 12:00 (Este EE.UU) – 1º Grupo L v 3º Grupo E/H/I/J/K - Atlanta Stadium

17:00 (Argentina) / 16:00 (Este EE.UU) – 1º Grupo G v 3º Grupo A/E/H/I/J - Seattle Stadium

21:00 (Argentina) / 20:00 (Este EE.UU) – 1º Grupo D v 3º Grupo B/E/F/I/J - San Francisco Bay Area Stadium

Jueves, 2 de julio 2026

Partido 83 – 2º Grupo K v 2º Grupo L - Toronto Stadium

Partido 84 – 1º Grupo H v 2º Grupo J - Los Angeles Stadium

Partido 85 – 1º Grupo B v 3º Grupo E/F/G/I/J - BC Place Vancouver

Viernes, 3 de julio 2026

15:00 (Argentina) / 14:00 (Este EE.UU) – 2º Grupo D v 2º Grupo G - Dallas Stadium

19:00 (Argentina) / 18:00 (Este EE.UU) – 1º Grupo J v 2º Grupo H - Miami Stadium

22:30 (Argentina) / 21:30 (Este EE.UU) – 1º Grupo K v 3º Grupo D/E/I/J/L - Kansas City Stadium

Octavos de final

Sábado, 4 de julio 2026

14:00 (Argentina) / 13:00 (Este EE.UU) – Ganador partido 73 v Ganador partido 75 - Houston Stadium

18:00 (Argentina) / 17:00 (Este EE.UU) – Ganador partido 74 v Ganador partido 77 - Philadelphia Stadium

Domingo, 5 de julio 2026

17:00 (Argentina) / 16:00 (Este EE.UU) – Ganador partido 76 v Ganador partido 78 - New York New Jersey Stadium

21:00 (Argentina) / 20:00 (Este EE.UU) – Ganador partido 79 v Ganador partido 80 - Estadio Azteca Ciudad de México

Lunes, 6 de julio 2026

16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) – Ganador partido 83 v Ganador partido 84 - Dallas Stadium

21:00 (Argentina) / 20:00 (Este EE.UU) – Ganador partido 81 v Ganador partido 82 - Seattle Stadium

Martes, 7 de julio 2026

13:00 (Argentina) / 12:00 (Este EE.UU) – Ganador partido 86 v Ganador partido 88 - Atlanta Stadium

17:00 (Argentina) / 16:00 (Este EE.UU) – Ganador partido 85 v Ganador partido 87 - BC Place Vancouver

Cuartos de final

Jueves, 9 de julio 2026

17:00 (Argentina) / 16:00 (Este EE.UU) – Ganador partido 89 v Ganador partido 90 - Boston Stadium

Viernes, 10 de julio 2026

16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) – Ganador partido 93 v Ganador partido 94 - Los Angeles Stadium

Sábado, 11 de julio 2026

18:00 (Argentina) / 17:00 (Este EE.UU) – Ganador partido 91 v Ganador partido 92 - Miami Stadium

22:00 (Argentina) / 21:00 (Este EE.UU) – Ganador partido 95 v Ganador partido 96 - Kansas City Stadium

Semifinales

Martes, 14 de julio 2026

16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Partido 101 – Ganador partido 97 v Ganador partido 98 - Dallas Stadium

Miércoles, 15 de julio 2026

16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Partido 102 – Ganador partido 99 v Ganador partido 100 - Atlanta Stadium

El Nueva York Nueva Jersey Stadium será escenario de la final del Mundial 2026, tal como fue en la Copa América 2016 y el Mundial de Clubes 2025 (Foto Conmebol)

Partido por el tercer puesto

Sábado, 18 de julio 2026

18:00 (Argentina) / 17:00 (Este EE.UU) Partido 103 – Perdedor partido 101 v Perdedor partido 102 - Miami Stadium

Final

Domingo, 19 de julio 2026

16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Partido 104 – Ganador partido 101 v Ganador partido 102 - Nueva York Nueva Jersey Stadium

Los grupos<b> </b>

- crédito Mateo Riaños / Infobae Colombia

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Europa D.

Grupo B: Canadá, Europa A, Qatar y Suiza

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Europa C.

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Europa B y Túnez.

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje 2 y Noruega.

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Grupo K: Portugal, Repechaje 1, Uzbekistán y Colombia.

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

*Referencias:

Europa A: Italia/Irlanda del Norte o Gales/Bosnia y Herzegovina

Europa B: Ucrania/Suecia o Polonia/Albania

Europa C: Turquía/Rumania o Eslovaquia/Kosovo

Europa D: Dinamarca/Macedonia del Norte o República Checa/República de Irlanda

Repechaje 1: Nueva Caledonia/Jamaica o República Democrática del Congo

Repechaje 2: Surinam/Bolivia o Irak

Las sedes

Canadá

Vancouver (BC Place)

Toronto (BMO Field)

Estados Unidos

Seattle (Lumen Field)

San Francisco (Levi’s Stadium)

Los Angeles (SoFi Stadium)

Kansas City (Arrowhead Stadium)

Dallas (AT&T Stadium)

Atlanta (Mercedes-Benz Stadium

Houston (NRG Stadium)

Boston (Gillette Stadium)

Philadelphia (Lincoln Financial Stadium)

Miami (Hard Rock Stadium)

New York City (MetLife Stadium)

México

Guadalajara (Estadio Akron)

Mexico City - (Azteca Stadium)

Monterrey (Estadio BBVA)