2026, el año del Mundial: el fixture completo, los estadios y todo lo que hay que saber

El año que comienza tendrá al fútbol como protagonista global con la realización del Mundial 2026, el primero de la historia que contará con 48 selecciones y 104 partidos, según dispuso la FIFA. El certamen, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio con la final en el MetLife Stadium de New Jersey.
Aún restan definirse seis cupos que se resolverán en los repechajes de marzo de 2026. Cuatro plazas corresponden a Europa y dos al repechaje internacional, con selecciones como Italia, Irlanda del Norte, Ucrania y Suecia entre las candidatas a alcanzar la cita mundialista.
La fase de grupos comenzará el jueves 11 de junio con la inauguración a cargo de México, en el estadio Azteca de Ciudad de México, enfrentando a Sudáfrica por el Grupo A, a las 16. Canadá debutará el viernes 12, en Toronto (Grupo B), frente a un rival a confirmar -podría ser Italia-, desde las 16. Por su parte, Estados Unidos jugará el mismo día, en Los Ángeles, contra Paraguay, a las 22. (NdR: para el comienzo de los partidos se tomó como referencia la hora argentina)
La selección argentina, por su parte, debutará en la cita ecuménica el 16/6 frente a Argelia, en el Arrowhead Stadium de Kansas City. La Albiceleste iniciará ese día la defensa del título obtenido en Qatar 2022.
A diferencia de certámenes anteriores, esta vez habrá dieciseisavos de final debido a que la Copa será disputada por un mayor número de equipos. La etapa de eliminación directa arranca el domingo 28 de junio.
Los encuentros decisivos de semifinales se disputarán el martes 14 y miércoles 15 de julio en Dallas y Atlanta, respectivamente. Para el partido del tercer lugar, el estadio de Miami será el escenario el sábado 18 de julio, mientras que la final se celebrará el domingo 19 de julio, a las 16, en el MetLife Stadium, donde se definirá al nuevo campeón mundial.
Fase de grupos
Jueves, 11 de junio 2026
16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) México vs. Sudáfrica - Grupo A - Estadio Ciudad de México
23:00 (Argentina) / 22.00 (Este EE.UU) Corea del Sur vs. Europa D – Grupo A - Estadio Guadalajara
Viernes, 12 de junio 2026
16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Canadá vs. Europa A – Grupo B - Toronto Stadium
22:00 (Argentina) / 21:00 (Este EE.UU) Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D - Los Angeles Stadium
Sábado, 13 de junio 2026
16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Qatar vs. Suiza – Grupo B - San Francisco Bay Area Stadium
19:00 (Argentina) / 18:00 (Este EE.UU) Brasil vs. Marruecos – Grupo C - Nueva York Nueva Jersey Stadium
22:00 (Argentina) / 21:00 (Este EE.UU) Haití vs. Escocia – Grupo C - Boston Stadium
01:00 (domingo 14/6 de Argentina) / 00.00 (Este EE.UU) Australia vs. Europa C – Grupo D - BC Place Vancouver
Domingo, 14 de junio 2026
14:00 (Argentina) / 13:00 (Este EE.UU) Alemania vs. Curazao – Grupo E - Houston Stadium
17:00 (Argentina) / 16:00 (Este EE.UU) Países Bajos vs. Japón – Grupo F - Dallas Stadium
20:00 (Argentina) / 19:00 (Este EE.UU) Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E - Philadelphia Stadium
23:00 (Argentina) / 22.00 (Este EE.UU) Europa B vs. Túnez – Grupo F - Estadio Monterrey
Lunes, 15 de junio 2026
13:00 (Argentina) / 12:00 (Este EE.UU) España vs. Cabo Verde – Grupo H - Atlanta Stadium
16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Bélgica vs. Egipto – Grupo G - Seattle Stadium
19:00 (Argentina) / 18:00 (Este EE.UU) Arabia Saudita vs. Uruguay – Grupo H - Miami Stadium
22:00 (Argentina) / 21:00 (Este EE.UU) Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G - Los Angeles Stadium
Martes, 16 de junio 2026
16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Francia vs. Senegal – Grupo I - New York New Jersey Stadium
19:00 (Argentina) / 18:00 (Este EE.UU) Repechaje 2 vs. Noruega – Grupo I - Boston Stadium
22:00 (Argentina) / 21:00 (Este EE.UU) Argentina vs. Argelia – Grupo J - Kansas City Stadium
01:00 (miércoles 17/6 de Argentina) / 00:00 (Este EE.UU) Austria vs. Jordania – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium
Miércoles, 17 de junio 2026
14:00 (Argentina) / 13:00 (Este EE.UU) Portugal vs. Repechaje 1 – Grupo K - Houston Stadium
17:00 (Argentina) / 16:00 (Este EE.UU) Inglaterra vs. Croacia – Grupo L - Dallas Stadium
20:00 (Argentina) / 19:00 (Este EE.UU) Ghana vs. Panamá – Grupo L - Toronto Stadium
23:00 (Argentina) / 22.00 (Este EE.UU) Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K - Estadio Ciudad de México
Jueves, 18 de junio 2026
13:00 (Argentina) / 12:00 (Este EE.UU) Europa D vs. Sudáfrica – Grupo A - Atlanta Stadium
16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Suiza vs. Europa A – Grupo B - Los Angeles Stadium
19:00 (Argentina) / 18:00 (Este EE.UU) Canadá vs. Qatar – Grupo B - BC Place Vancouver
22:00 (Argentina) / 21:00 (Este EE.UU) México vs. Corea del Sur – Grupo A - Estadio Guadalajara
Viernes, 19 de junio 2026
16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Estados Unidos vs. Australia – Grupo D - Seattle Stadium
19:00 (Argentina) / 18:00 (Este EE.UU) Escocia vs. Marruecos – Grupo C - Boston Stadium
22:00 (Argentina) / 21:00 (Este EE.UU) Brasil vs. Haití – Grupo C - Philadelphia Stadium
01:00 (sábado 20/6 de Argentina) / 00:00 (Este EE.UU) Europa C vs. Paraguay – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium
Sábado, 20 de junio 2026
14:00 (Argentina) / 13:00 (Este EE.UU) Países Bajos vs. Europa B – Grupo F - Houston Stadium
17:00 (Argentina) / 16:00 (Este EE.UU) Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E - Toronto Stadium
21:00 (Argentina) / 20:00 (Este EE.UU) Ecuador vs. Curazao – Grupo E - Kansas City Stadium
01:00 (domingo 21/6 de Argentina) / 00:00 (Este EE.UU) Túnez vs. Japón – Grupo F - Estadio Monterrey
Domingo, 21 de junio 2026
13:00 (Argentina) / 12:00 (Este EE.UU) España vs. Arabia Saudita – Grupo H - Atlanta Stadium
16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Bélgica vs. Irán – Grupo G - Los Angeles Stadium
19:00 (Argentina) / 18:00 (Este EE.UU) Uruguay vs. Cabo Verde – Grupo H - Miami Stadium
22:00 (Argentina) / 21:00 (Este EE.UU) Nueva Zelanda vs. Egipto – Grupo G - BC Place Vancouver
Lunes, 22 de junio 2026
14:00 (Argentina) / 13:00 (Este EE.UU) Argentina vs. Austria – Grupo J - Dallas Stadium
18:00 (Argentina) / 17:00 (Este EE.UU) Francia vs. Repechaje 2 – Grupo I - Philadelphia Stadium
21:00 (Argentina) / 20:00 (Este EE.UU) Noruega vs. Senegal – Grupo I - Nueva York Nueva Jersey Stadium
00:00 (martes 23/6 de Argentina) / 23:00 (Este EE.UU) Jordania vs. Argelia – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium
Martes, 23 de junio 2026
14:00 (Argentina) / 13:00 (Este EE.UU) Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K - Houston Stadium
17:00 (Argentina) / 16:00 (Este EE.UU) Inglaterra vs. Ghana – Grupo L - Boston Stadium
20:00 (Argentina) / 19:00 (Este EE.UU) Panamá vs. Croacia – Grupo L - Toronto Stadium
23:00 (Argentina) / 22.00 (Este EE.UU) Colombia vs. Repechaje 1 – Grupo K - Estadio Guadalajara
Miércoles, 24 de junio 2026
16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Suiza vs. Canadá – Grupo B - BC Place Vancouver
16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Europa A vs. Qatar – Grupo B - Seattle Stadium
19:00 (Argentina) / 18:00 (Este EE.UU) Escocia vs. Brasil – Grupo C - Miami Stadium
19:00 (Argentina) / 18:00 (Este EE.UU) Marruecos vs. Haití – Grupo C - Atlanta Stadium
22:00 (Argentina) / 21:00 (Este EE.UU) Europa D vs. México – Grupo A - Estadio Ciudad de México
22:00 (Argentina) / 21:00 (Este EE.UU) Sudáfrica vs. Corea del Sur – Grupo A - Estadio Monterrey
Jueves, 25 de junio 2026
17:00 (Argentina) / 16:00 (Este EE.UU) Ecuador vs. Alemania – Grupo E - New York New Jersey Stadium
17:00 (Argentina) / 16:00 (Este EE.UU) Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E- Philadelphia Stadium
20:00 (Argentina) / 19:00 (Este EE.UU) Túnez vs. Países Bajos – Grupo F - Kansas City Stadium
20:00 (Argentina) / 19:00 (Este EE.UU) Japón vs. Europa B – Grupo F - Dallas Stadium
23:00 (Argentina) / 22.00 (Este EE.UU) Europa C vs. Estados Unidos – Grupo D (EE.UU. #3) - Los Angeles Stadium
23:00 (Argentina) / 22.00 (Este EE.UU) Paraguay vs. Australia – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium
Viernes, 26 de junio 2026
16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Noruega vs. Francia – Grupo I - Boston Stadium
16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Senegal vs. Repechaje 2 – Grupo I - Toronto Stadium
21:00 (Argentina) / 20:00 (Este EE.UU) Uruguay vs. España – Grupo H - Estadio Guadalajara
21:00 (Argentina) / 20:00 (Este EE.UU) Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Grupo H - Houston Stadium
00:00 (sábado 27/6 de Argentina) / 23:00 (Este EE.UU) Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G - BC Place Vancouver
00:00 (sábado 27/6 de Argentina) / 23:00 (Este EE.UU) Egipto vs. Irán – Grupo G - Seattle Stadium
Sábado, 27 de junio 2026
18:00 (Argentina) / 17:00 (Este EE.UU) Panamá vs. Inglaterra – Grupo L - New York New Jersey Stadium
18:00 (Argentina) / 17:00 (Este EE.UU) Croacia vs. Ghana – Grupo L - Philadelphia Stadium
20:30 (Argentina) / 19:30 (Este EE.UU) Colombia vs. Portugal – Grupo K - Miami Stadium
20:30 (Argentina) / 19:30 (Este EE.UU) Repechaje 1 vs. Uzbekistán – Grupo K - Atlanta Stadium
23:00 (Argentina) / 22.00 (Este EE.UU) Jordania vs. Argentina – Grupo J - Dallas Stadium
23:00 (Argentina) / 22.00 (Este EE.UU) Argelia vs. Austria – Grupo J - Kansas Stadium
16avos de final
Domingo, 28 de junio 2026
16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) – 2º Grupo A v 2º Grupo B - Los Angeles Stadium
Lunes, 29 de junio 2026
14:00 (Argentina) / 13:00 (Este EE.UU) – 1º Grupo E v 2º Grupo F - Houston Stadium
17:30 (Argentina) / 16:30 (Este EE.UU) – 1º Grupo E v 3º Grupo A/B/C/D/F - Boston Stadium
22:00 (Argentina) / 21:00 (Este EE.UU) – 1º Grupo F v 2º Grupo C - Estadio Monterrey
Martes, 30 de junio 2026
14:00 (Argentina) / 13:00 (Este EE.UU) – 2º Grupo E v 2º Grupo I - Dallas Stadium
18:00 (Argentina) / 17:00 (Este EE.UU) – 1º Grupo I v 3º Grupo C/D/F/G/H - New York New Jersey Stadium
22:00 (Argentina) / 21:00 (Este EE.UU) – 1º Grupo A v 3º Grupo C/E/F/H/I - Estadio Ciudad de México
Miércoles, 1 de julio 2026
13:00 (Argentina) / 12:00 (Este EE.UU) – 1º Grupo L v 3º Grupo E/H/I/J/K - Atlanta Stadium
17:00 (Argentina) / 16:00 (Este EE.UU) – 1º Grupo G v 3º Grupo A/E/H/I/J - Seattle Stadium
21:00 (Argentina) / 20:00 (Este EE.UU) – 1º Grupo D v 3º Grupo B/E/F/I/J - San Francisco Bay Area Stadium
Jueves, 2 de julio 2026
Partido 83 – 2º Grupo K v 2º Grupo L - Toronto Stadium
Partido 84 – 1º Grupo H v 2º Grupo J - Los Angeles Stadium
Partido 85 – 1º Grupo B v 3º Grupo E/F/G/I/J - BC Place Vancouver
Viernes, 3 de julio 2026
15:00 (Argentina) / 14:00 (Este EE.UU) – 2º Grupo D v 2º Grupo G - Dallas Stadium
19:00 (Argentina) / 18:00 (Este EE.UU) – 1º Grupo J v 2º Grupo H - Miami Stadium
22:30 (Argentina) / 21:30 (Este EE.UU) – 1º Grupo K v 3º Grupo D/E/I/J/L - Kansas City Stadium
Octavos de final
Sábado, 4 de julio 2026
14:00 (Argentina) / 13:00 (Este EE.UU) – Ganador partido 73 v Ganador partido 75 - Houston Stadium
18:00 (Argentina) / 17:00 (Este EE.UU) – Ganador partido 74 v Ganador partido 77 - Philadelphia Stadium
Domingo, 5 de julio 2026
17:00 (Argentina) / 16:00 (Este EE.UU) – Ganador partido 76 v Ganador partido 78 - New York New Jersey Stadium
21:00 (Argentina) / 20:00 (Este EE.UU) – Ganador partido 79 v Ganador partido 80 - Estadio Azteca Ciudad de México
Lunes, 6 de julio 2026
16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) – Ganador partido 83 v Ganador partido 84 - Dallas Stadium
21:00 (Argentina) / 20:00 (Este EE.UU) – Ganador partido 81 v Ganador partido 82 - Seattle Stadium
Martes, 7 de julio 2026
13:00 (Argentina) / 12:00 (Este EE.UU) – Ganador partido 86 v Ganador partido 88 - Atlanta Stadium
17:00 (Argentina) / 16:00 (Este EE.UU) – Ganador partido 85 v Ganador partido 87 - BC Place Vancouver
Cuartos de final
Jueves, 9 de julio 2026
17:00 (Argentina) / 16:00 (Este EE.UU) – Ganador partido 89 v Ganador partido 90 - Boston Stadium
Viernes, 10 de julio 2026
16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) – Ganador partido 93 v Ganador partido 94 - Los Angeles Stadium
Sábado, 11 de julio 2026
18:00 (Argentina) / 17:00 (Este EE.UU) – Ganador partido 91 v Ganador partido 92 - Miami Stadium
22:00 (Argentina) / 21:00 (Este EE.UU) – Ganador partido 95 v Ganador partido 96 - Kansas City Stadium
Semifinales
Martes, 14 de julio 2026
16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Partido 101 – Ganador partido 97 v Ganador partido 98 - Dallas Stadium
Miércoles, 15 de julio 2026
16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Partido 102 – Ganador partido 99 v Ganador partido 100 - Atlanta Stadium
Partido por el tercer puesto
Sábado, 18 de julio 2026
18:00 (Argentina) / 17:00 (Este EE.UU) Partido 103 – Perdedor partido 101 v Perdedor partido 102 - Miami Stadium
Final
Domingo, 19 de julio 2026
16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Partido 104 – Ganador partido 101 v Ganador partido 102 - Nueva York Nueva Jersey Stadium
Los grupos<b> </b>
Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Europa D.
Grupo B: Canadá, Europa A, Qatar y Suiza
Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.
Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Europa C.
Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.
Grupo F: Países Bajos, Japón, Europa B y Túnez.
Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.
Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.
Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje 2 y Noruega.
Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.
Grupo K: Portugal, Repechaje 1, Uzbekistán y Colombia.
Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.
*Referencias:
Europa A: Italia/Irlanda del Norte o Gales/Bosnia y Herzegovina
Europa B: Ucrania/Suecia o Polonia/Albania
Europa C: Turquía/Rumania o Eslovaquia/Kosovo
Europa D: Dinamarca/Macedonia del Norte o República Checa/República de Irlanda
Repechaje 1: Nueva Caledonia/Jamaica o República Democrática del Congo
Repechaje 2: Surinam/Bolivia o Irak
Las sedes
Canadá
Vancouver (BC Place)
Toronto (BMO Field)
Estados Unidos
Seattle (Lumen Field)
San Francisco (Levi’s Stadium)
Los Angeles (SoFi Stadium)
Kansas City (Arrowhead Stadium)
Dallas (AT&T Stadium)
Atlanta (Mercedes-Benz Stadium
Houston (NRG Stadium)
Boston (Gillette Stadium)
Philadelphia (Lincoln Financial Stadium)
Miami (Hard Rock Stadium)
New York City (MetLife Stadium)
México
Guadalajara (Estadio Akron)
Mexico City - (Azteca Stadium)
Monterrey (Estadio BBVA)