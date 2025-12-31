Luka Modric dio detalles del día que Mourinho hizo llorar a Cristiano Ronaldo en el Real Madrid: “Es el más duro”

Mourinho, Cristiano y Luka Modric

Luka Modric, mediocampista croata actualmente en el AC Milan y leyenda del Real Madrid, compartió en entrevista con Corriere della Sera un peculiar episodio vivido en el vestuario merengue, cuando fue testigo de cómo el entrenador José Mourinho hizo llorar a Cristiano Ronaldo tras una fuerte discusión por una jugada defensiva. En declaraciones al medio italiano, Modric relató: “Lo vi hacer que Cristiano Ronaldo llorara en el vestuario, un jugador que da todo en la cancha, porque por primera vez no persiguió al lateral del equipo contrario”, explicó.

Según el croata, el incidente reveló el alto nivel de exigencia de Mourinho con todos los integrantes del plantel, sin importar su jerarquía. Continuando con su testimonio, el volante, de 40 años, subrayó el estilo directo y honesto del director técnico: “Mourinho es muy directo con los jugadores, es el más duro, pero es honesto. Trataba a Sergio Ramos y a un nuevo jugador de la misma manera: si tenía que decirte algo, te lo decía”, afirmó el futbolista en la entrevista.

Modric también comparó la gestión de Mou con la de su actual entrenador en el Milan: “Max Allegri también es así: te dice a la cara lo que está bien y lo que está mal. La honestidad es fundamental”.

A lo largo de la conversación con Corriere della Sera, el croata remarcó el impacto personal y profesional que tuvo el técnico portugués en su llegada al Real Madrid. “Fue él quien me quiso en el Real Madrid. Sin Mourinho, nunca habría llegado”, aseguró el centrocampista, quien lamentó que su estancia bajo las órdenes del luso se limitara a solo una temporada.

Modric también describió el trato cercano de Mourinho fuera del campo, aportando una visión poco habitual de la relación entre jugador y entrenador. Recordó en la entrevista: “Recuerdo cuando lo conocí. Estaba solo en la ciudad. Me llamó y me dijo: ‘Ven, ven a cenar conmigo’. Hablamos durante horas, de todo. De fútbol, de familia, de la vida. Normalmente, los entrenadores no confían en sus jugadores. Él sí”, mencionó.

El futbolista repasó además el papel de otros entrenadores a lo largo de su carrera y recalcó nuevamente la importancia de los entornos donde predominan la sinceridad y la exigencia. En el apartado personal, destacó su cercanía con CR7 durante los años compartidos en el conjunto blanco: “Me siento más cercano a Cristiano porque jugué con él, fue mi compañero en el Madrid, y te aseguro que no solo es un gran futbolista; es una persona increíble. La gente no lo sabe, pero tiene un corazón enorme, siempre dispuesto a ayudar a los demás. Y es un hombre sencillo y normal”, enfatizó Modric en la entrevista. Sobre Lionel Messi, expresó su admiración y lo definió como un jugador extraordinario y magnífico.

En la entrevista, el volante confesó su pasado como camarero. Y contó que le gustaba el trabajo: “Era bastante bueno. Y me gustaba. Estudié en la escuela de hostelería de Borik. El primer año, nos formamos en el restaurante Marina de Zadar, donde se celebraban banquetes de boda. Se me daba bien servir bebidas; y en las bodas croatas la gente bebe mucho. Lo único que no me gustaba era fregar los platos”.

A lo largo de trece temporadas con el Real Madrid, Modric celebró 28 títulos y se convirtió en uno de los futbolistas más relevantes de la última etapa del club. Ahora, ya instalado en el fútbol italiano y con el recuerdo vivo de su paso por Madrid, el croata mantiene la gratitud hacia aquellos entrenadores que apostaron por él, poniendo el foco en la huella imborrable que dejó José Mourinho en su carrera profesional.