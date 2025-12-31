El “11 ideal” del 2025 en América con Lionel Messi y otros cuatro argentinos incluidos: quiénes son

Messi, uno de los argentinos incluidos en el 11 ideal de 2025 (Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck)

Casi la mitad del XI ideal de América está conformado por jugadores argentinos, según la tradicional encuesta “América le responde a El País”, organizada por el diario uruguayo El País. Entre los principales nombres destaca Agustín Rossi, quien recibió 181 votos y fue el argentino más seleccionado por los periodistas.

La formación anunciada para la edición 2025 incluye representantes de cinco países: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Llama la atención que los tres delanteros elegidos son argentinos, mientras que dos uruguayos, Guillermo Varela y Giorgian de Arrascaeta, tienen presencia doble entre los titulares. Además, seis de los once futbolistas seleccionados fueron campeones continentales con Flamengo.

En el equipo ideal figuran: Agustín Rossi (Flamengo); Danilo (Flamengo), Gustavo Gómez (Palmeiras), Leo Pereira (Flamengo); Guillermo Varela (Flamengo), Santiago Sosa (Racing), Erick Pulgar (Flamengo), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo); José Manuel López (Palmeiras), Adrián Martínez (Racing) y Lionel Messi (Inter Miami).

Quedaron fuera del equipo ideal, aunque recibieron un alto número de votos, figuras como Vitor Roque y Joaquín Piquerez (Palmeiras), así como Jorge Carrascal y Jorginho (Flamengo). Giorgian de Arrascaeta alcanzó el reconocimiento como mejor jugador de América tras ser elegido en la 40ª edición de la tradicional encuesta América le responde a El País, al obtener el 62,8 % de los votos. La destacada victoria del volante uruguayo de Flamengo lo ubicó en la cima, mientras Lionel Messi —jugador de Inter Miami— finalizó segundo con el 14,8 %, y Adrián ‘Maravilla’ Martínez de Racing ocupó el tercer puesto con el 5 %.

Detrás del mejor entrenador, el brasileño Filipe Luís, figuraron dos argentinos: Gustavo Alfaro (selección de Paraguay) y Gustavo Costas (Racing). En tanto, entre las mejores jugadoras estuvieron las brasileñas Gabi Zanotti (Corinthians), Marta (Orlando Pride) y la paraguaya Claudia Martínez (Olimpia). En cuanto a Argentina, el mejor jugador de la liga fue Santiago Sosa (Racing), el mejor entrenador Eduardo Domínguez (Estudiantes), el mejor club Racing y la mejor jugadora Romina Núñez (Belgrano de Córdoba). En total, votaron 264 periodistas de toda América: 45 uruguayos, 33 argentinos, 33 brasileños, 23 ecuatorianos, 20 colombianos, 20 venezolanos, 18 paraguayos, 16 chilenos, 14 peruanos, 10 mexicanos, 10 bolivianos, 10 estadounidenses, 3 costarricenses, 3 salvadoreños, 3 hondureños y 3 panameños.

Solamente tres futbolistas obtuvieron este galardón en tres ocasiones: el chileno Elías Figueroa (1974, 1975 y 1976 en Inter de Porto Alegre), el brasileño Zico (1977, 1981 y 1982 en Flamengo) y Carlos Tevez (2003, 2004 y 2005 en Boca y Corinthians). Diego Armando Maradona (dos con Argentinos Juniors) y Juan Sebastián Verón (dos con Estudiantes de La Plata) son los argentinos que los siguen. Con dos también figuran el colombiano Carlos Valderrama, el uruguayo Enzo Francescoli y el brasileño Neymar. Los otros albicelestes que ganaron la estatuilla son Mario Alberto Kempes (1978), Oscar Ruggeri (1991), Martín Palermo (1998), Javier Saviola (1999), Juan Román Riquelme (2001), Andrés D’Alessandro (2010), Gonzalo Pity Martínez (2018), Julián Álvarez (2021) y Germán Cano (2023).

Los más ganadores son los brasileños, con 18 en total. Los argentinos cosecharon 16 y Uruguay completa el podio con 6. Además, River es el que mayor cantidades de jugadores proveyó: fueron 9 en total.

Los mejores jugadores de América, año por año:

1971: Tostao (Brasil) - Cruzeiro

1972: Teófilo Cubillas (Perú) - Alianza Lima

1973: Pelé (Brasil) - Santos

1974: Elías Figueroa (Chile) - Inter de Porto Alegre

1975: Elías Figueroa (Chile) - Inter de Porto Alegre

1976: Elías Figueroa (Chile) - Inter de Porto Alegre

1977: Zico (Brasil) - Flamengo

1978: Mario Alberto Kempes (Argentina) - Valencia

1979: Diego Armando Maradona (Argentina) - Argentinos Juniors

1980: Diego Armando Maradona (Argentina) - Argentinos Juniors

1981: Zico (Brasil) - Flamengo

1982: Zico (Brasil) - Flamengo

1983: Sócrates (Brasil) - Corinthians

1984: Enzo Francescoli (Uruguay) - River

1985: Julio César Romero (Paraguay) - Fluminense

1986: Antonio Alzamendi (Uruguay) - River

1987: Carlos Valderrama (Colombia) - Deportivo Cali

1988: Rubén Paz (Uruguay) - Racing

1989: Bebeto (Brasil) - Flamengo y Vasco da Gama

1990: Raúl Amarilla (Paraguay) - Olimpia

1991: Oscar Ruggeri (Argentina) - Vélez Sársfield

1992: Raí (Brasil) - San Pablo

1993: Carlos Valderrama (Colombia) - Junior de Barranquilla

1994: Cafú (Brasil) - San Pablo

1995: Enzo Francescoli (Uruguay) - River

1996: José Luis Chilavert (Paraguay) - Vélez

1997: Marcelo Salas (Chile) - River

1998: Martín Palermo (Argentina) - Boca

1999: Javier Saviola (Argentina) - River

2000: Romário (Brasil) - Vasco da Gama

2001: Juan Román Riquelme (Argentina) - Boca

2002: José Saturnino Cardozo (Paraguay) - Toluca

2003: Carlos Tevez (Argentina) - Boca

2004: Carlos Tevez (Argentina) - Boca

2005: Carlos Tevez (Argentina) - Corinthians

2006: Matías Fernández (Chile) - Colo Colo

2007: Salvador Cabañas (Paraguay) - América de México

2008: Juan Sebastián Verón (Argentina) - Estudiantes de La Plata

2009: Juan Sebastián Verón (Argentina) - Estudiantes de La Plata

2010: Andrés D’Alessandro (Argentina) - Inter de Porto Alegre

2011: Neymar (Brasil) - Santos

2012: Neymar (Brasil) - Santos

2013: Ronaldinho (Brasil) - Atlético Mineiro

2014: Teófilo Gutiérrez (Colombia) - River

2015: Carlos Sánchez (Uruguay) - River

2016: Miguel Borja (Colombia) - Cortuluá y Atlético Nacional

2017: Luan (Brasil) - Gremio

2018: Gonzalo Martínez (Argentina) - River

2019: Gabigol (Brasil) - Flamengo

2020: Marinho (Brasil) - Santos

2021: Julián Álvarez (Argentina) - River

2022: Pedro Guilherme (Brasil) - Flamengo

2023: Germán Cano (Argentina) - Fluminense

2024: Luiz Henrique (Brasil) - Botafogo

2025: Giorgian de Arrascaeta (Uruguay) - Flamengo

*El Diario El Mundo entregó los premios oficialmente desde 1971 a 1985

**Desde 1986, el premio fue otorgado oficialmente por El País y ya no se contemplaron jugadores sudamericanos jugando fuera de este territorio