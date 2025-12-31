El “11 ideal” del 2025 en América con Lionel Messi y otros cuatro argentinos incluidos: quiénes son

Casi la mitad del XI ideal de América está conformado por jugadores argentinos, según la tradicional encuesta “América le responde a El País”, organizada por el diario uruguayo El País. Entre los principales nombres destaca Agustín Rossi, quien recibió 181 votos y fue el argentino más seleccionado por los periodistas.
La formación anunciada para la edición 2025 incluye representantes de cinco países: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Llama la atención que los tres delanteros elegidos son argentinos, mientras que dos uruguayos, Guillermo Varela y Giorgian de Arrascaeta, tienen presencia doble entre los titulares. Además, seis de los once futbolistas seleccionados fueron campeones continentales con Flamengo.
En el equipo ideal figuran: Agustín Rossi (Flamengo); Danilo (Flamengo), Gustavo Gómez (Palmeiras), Leo Pereira (Flamengo); Guillermo Varela (Flamengo), Santiago Sosa (Racing), Erick Pulgar (Flamengo), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo); José Manuel López (Palmeiras), Adrián Martínez (Racing) y Lionel Messi (Inter Miami).
Quedaron fuera del equipo ideal, aunque recibieron un alto número de votos, figuras como Vitor Roque y Joaquín Piquerez (Palmeiras), así como Jorge Carrascal y Jorginho (Flamengo). Giorgian de Arrascaeta alcanzó el reconocimiento como mejor jugador de América tras ser elegido en la 40ª edición de la tradicional encuesta América le responde a El País, al obtener el 62,8 % de los votos. La destacada victoria del volante uruguayo de Flamengo lo ubicó en la cima, mientras Lionel Messi —jugador de Inter Miami— finalizó segundo con el 14,8 %, y Adrián ‘Maravilla’ Martínez de Racing ocupó el tercer puesto con el 5 %.
Detrás del mejor entrenador, el brasileño Filipe Luís, figuraron dos argentinos: Gustavo Alfaro (selección de Paraguay) y Gustavo Costas (Racing). En tanto, entre las mejores jugadoras estuvieron las brasileñas Gabi Zanotti (Corinthians), Marta (Orlando Pride) y la paraguaya Claudia Martínez (Olimpia). En cuanto a Argentina, el mejor jugador de la liga fue Santiago Sosa (Racing), el mejor entrenador Eduardo Domínguez (Estudiantes), el mejor club Racing y la mejor jugadora Romina Núñez (Belgrano de Córdoba). En total, votaron 264 periodistas de toda América: 45 uruguayos, 33 argentinos, 33 brasileños, 23 ecuatorianos, 20 colombianos, 20 venezolanos, 18 paraguayos, 16 chilenos, 14 peruanos, 10 mexicanos, 10 bolivianos, 10 estadounidenses, 3 costarricenses, 3 salvadoreños, 3 hondureños y 3 panameños.
Solamente tres futbolistas obtuvieron este galardón en tres ocasiones: el chileno Elías Figueroa (1974, 1975 y 1976 en Inter de Porto Alegre), el brasileño Zico (1977, 1981 y 1982 en Flamengo) y Carlos Tevez (2003, 2004 y 2005 en Boca y Corinthians). Diego Armando Maradona (dos con Argentinos Juniors) y Juan Sebastián Verón (dos con Estudiantes de La Plata) son los argentinos que los siguen. Con dos también figuran el colombiano Carlos Valderrama, el uruguayo Enzo Francescoli y el brasileño Neymar. Los otros albicelestes que ganaron la estatuilla son Mario Alberto Kempes (1978), Oscar Ruggeri (1991), Martín Palermo (1998), Javier Saviola (1999), Juan Román Riquelme (2001), Andrés D’Alessandro (2010), Gonzalo Pity Martínez (2018), Julián Álvarez (2021) y Germán Cano (2023).
Los más ganadores son los brasileños, con 18 en total. Los argentinos cosecharon 16 y Uruguay completa el podio con 6. Además, River es el que mayor cantidades de jugadores proveyó: fueron 9 en total.
Los mejores jugadores de América, año por año:
1971: Tostao (Brasil) - Cruzeiro
1972: Teófilo Cubillas (Perú) - Alianza Lima
1973: Pelé (Brasil) - Santos
1974: Elías Figueroa (Chile) - Inter de Porto Alegre
1975: Elías Figueroa (Chile) - Inter de Porto Alegre
1976: Elías Figueroa (Chile) - Inter de Porto Alegre
1977: Zico (Brasil) - Flamengo
1978: Mario Alberto Kempes (Argentina) - Valencia
1979: Diego Armando Maradona (Argentina) - Argentinos Juniors
1980: Diego Armando Maradona (Argentina) - Argentinos Juniors
1981: Zico (Brasil) - Flamengo
1982: Zico (Brasil) - Flamengo
1983: Sócrates (Brasil) - Corinthians
1984: Enzo Francescoli (Uruguay) - River
1985: Julio César Romero (Paraguay) - Fluminense
1986: Antonio Alzamendi (Uruguay) - River
1987: Carlos Valderrama (Colombia) - Deportivo Cali
1988: Rubén Paz (Uruguay) - Racing
1989: Bebeto (Brasil) - Flamengo y Vasco da Gama
1990: Raúl Amarilla (Paraguay) - Olimpia
1991: Oscar Ruggeri (Argentina) - Vélez Sársfield
1992: Raí (Brasil) - San Pablo
1993: Carlos Valderrama (Colombia) - Junior de Barranquilla
1994: Cafú (Brasil) - San Pablo
1995: Enzo Francescoli (Uruguay) - River
1996: José Luis Chilavert (Paraguay) - Vélez
1997: Marcelo Salas (Chile) - River
1998: Martín Palermo (Argentina) - Boca
1999: Javier Saviola (Argentina) - River
2000: Romário (Brasil) - Vasco da Gama
2001: Juan Román Riquelme (Argentina) - Boca
2002: José Saturnino Cardozo (Paraguay) - Toluca
2003: Carlos Tevez (Argentina) - Boca
2004: Carlos Tevez (Argentina) - Boca
2005: Carlos Tevez (Argentina) - Corinthians
2006: Matías Fernández (Chile) - Colo Colo
2007: Salvador Cabañas (Paraguay) - América de México
2008: Juan Sebastián Verón (Argentina) - Estudiantes de La Plata
2009: Juan Sebastián Verón (Argentina) - Estudiantes de La Plata
2010: Andrés D’Alessandro (Argentina) - Inter de Porto Alegre
2011: Neymar (Brasil) - Santos
2012: Neymar (Brasil) - Santos
2013: Ronaldinho (Brasil) - Atlético Mineiro
2014: Teófilo Gutiérrez (Colombia) - River
2015: Carlos Sánchez (Uruguay) - River
2016: Miguel Borja (Colombia) - Cortuluá y Atlético Nacional
2017: Luan (Brasil) - Gremio
2018: Gonzalo Martínez (Argentina) - River
2019: Gabigol (Brasil) - Flamengo
2020: Marinho (Brasil) - Santos
2021: Julián Álvarez (Argentina) - River
2022: Pedro Guilherme (Brasil) - Flamengo
2023: Germán Cano (Argentina) - Fluminense
2024: Luiz Henrique (Brasil) - Botafogo
2025: Giorgian de Arrascaeta (Uruguay) - Flamengo
*El Diario El Mundo entregó los premios oficialmente desde 1971 a 1985
**Desde 1986, el premio fue otorgado oficialmente por El País y ya no se contemplaron jugadores sudamericanos jugando fuera de este territorio