El gesto del boxeador senegalés Bamba Niang tras ganar por un impactante KO: encabezó una colecta para costear la cirugía de su rival

El pugilista que reside en Argentina y trabaja como vendedor ambulante en Quilmes tuvo una actitud con Agustín Chávez que trasciende el deporte

El boxeador senegalés que quiere competir por Argentina dejó fuera de combate a Agustín Chávez

El boxeador senegalés Touba Niang protagonizó un hecho que trasciende el deporte en la Federación Argentina de Box (FAB). Tras imponerse por nocaut sobre Agustín Chávez, Niang pidió públicamente ayuda económica para su colega, quien será operado por una fractura de mandíbula. “Después de lo que pasa arriba del ring, somos todos hermanos y amigos”, expresó el africano aludiendo al sentido de comunidad que une a quienes practican boxeo.

El gesto de Niang sumó valor humano a una velada que ya se había destacado por el espectáculo deportivo. El propio boxeador, que reside en Argentina y trabaja como vendedor ambulante en Quilmes, solicitó colaboración para costear la cirugía de Chávez. “Perdón todos los videos que me pusieron para colaborar, borré todo. Solo quiero que el compañero se recupere bien y vuelva con su familia. Ayudémoslo y recemos por él, que salga la operación bien mañana”, publicó Niang.

El gesto solidario de Bamba
El gesto solidario de Bamba Niang con su último rival

El combate, disputado en el emblemático escenario de la FAB, se resolvió en el cuarto asalto con una potente derecha de Niang que dejó fuera de combate a Chávez. Tras la intervención del cuerpo médico y la posterior decisión de abandonar la pelea, la prioridad pasó a ser la salud del boxeador santiagueño. La recuperación de Chávez requerirá una intervención quirúrgica inmediata. “Todo va directo en la cuenta de él, desde ya muchas gracias y pronta recuperación para mi compañero lo mejor para vos ❤️”, escribió Bamba.

Nacido en Watef, Senegal, Touba Niang llegó a Sudamérica en busca de una mejor vida y desde 2021 se vinculó al boxeo profesional en Argentina. Además de su carrera deportiva, Niang se mantiene trabajando como vendedor en la vía pública, combinando entrenamientos y ventas para sostenerse económicamente. “Quiero ser campeón mundial”, enfatizó el púgil quien reafirmó su deseo de representar al país que lo acogió.

El pedido solidario de Niang y la repercusión social que generó entre colegas y aficionados refuerzan la dimensión colectiva del deporte, donde la rivalidad en el ring convive con la empatía y el apoyo fuera de él. La operación de Agustín Chávez está programada para este martes y la comunidad del boxeo argentino se moviliza para acompañar su recuperación.

