“Cinco títulos y el apasionado deseo de ir por más”: así confirmó Estudiantes la continuidad de Eduardo Domínguez como DT

El campeón del Clausura renovó el contrato como el entrenador hasta 2027

Eduardo Domínguez continuará como entrenador de Estudiantes de La Plata durante los próximos dos años, tras la resolución de las diferencias económicas que habían dificultado la renovación de su contrato. La dirigencia del club, encabezada por Juan Sebastián Verón y el manager Agustín Alayes, acordó el nuevo vínculo y el anuncio llegó a través de las redes sociales de la institución.

“Cinco títulos y el apasionado deseo de ir por más. Tenemos un largo camino por seguir recorriendo, Eduardo”, rubricó el Pincha junto a un video de los hitos que consiguió con el Barba en el banco. De este modo, el técnico campeón, de 47 años, seguirá al frente del proyecto, con la Copa Libertadores 2026 como principal objetivo.

Uno de los puntos centrales de las discusiones fue la cuestión salarial, dada la reducción del presupuesto institucional. La propuesta inicial fue rechazada por Domínguez, aunque posteriormente se alcanzó un entendimiento tras sucesivas gestiones. En el nuevo contrato, que finaliza en 2027, existe una escala atada al cumplimiento de ciertos objetivos acordados entre las partes.

En el período de indefinición surgieron rumores que relacionaban a Domínguez con otros equipos sudamericanos. Su nombre del entrenador fue vinculado a Boca Juniors, pero esa posibilidad quedó descartada tras la confirmación de Claudio Úbeda como técnico para la temporada 2026. Paralelamente, también existieron versiones periodísticas que lo asociaron al Flamengo de Brasil ante los conflictos en la renovación de Filipe Luis, flamante campeón de la Copa Libertadores y el Brasileirao. Pero el Barba, ex Huracán y Colón, terminó cerrando su permanencia en el club en el que viene de celebrar el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones, tras vencer 2-1 a Platense en la definición.

Con cinco títulos obtenidos en más de 150 partidos, su liderazgo fue reconocido con una ovación del público tras el último logro deportivo. La experiencia y la sintonía con la directiva abren un nuevo ciclo, en el que la aspiración de protagonismo internacional será máxima.

De cara a 2026, los desafíos de Estudiantes incluyen múltiples competencias: Torneo Apertura, Copa Argentina, Supercopa Argentina, Supercopa Internacional y la posibilidad de disputar la Recopa de Campeones. El club enfrenta el reto de equilibrar la exigencia deportiva con la necesidad de ajustar la plantilla para garantizar recursos. Alayes aclaró que no se prevén salidas masivas de jugadores, aunque reconoció que será complejo mantener el grupo intacto. Nombres como Santiago Ascacíbar, Cristian Medina y Edwuin Cetré figuran entre los posibles protagonistas de negociaciones en el próximo mercado de pases, en tanto la dirigencia explora incorporaciones selectivas con vistas al demandante calendario.

El mediocampista central, de hecho, estuvo bajo el radar de River Plate y hoy suena en Boca Juniors. Y el ex Xeneize aparece como candidato a pasar al fútbol europeo. Además, hay negociaciones abiertas para que el lateral Román Gómez pase al Bahía de Brasil, club bajo la órbita del City Group.

La confirmación de la continuidad de Domínguez refleja un clima de confianza y aspiraciones renovadas en el seno del club, que ya orienta su planificación hacia un 2026 con sueños de nuevas vueltas olímpicas.