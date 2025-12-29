Las confesiones de Sabatini con Agustín Creevy: su temor por hablar en público, el torneo que la marcó y la rivalidad con Steffi Graf

La ex tenista reveló detalles de su carrera deportiva

El nombre de Gabriela Sabatini es uno de los más reconocidos del deporte argentino. De hecho, es la tenista más destacada en la historia del deporte de raqueta en el país. Ahora, a sus 55 años y en una charla con el ex rugbier Agustín Creevy, reveló detalles íntimos de su carrera deportiva. Además, narró lo que significó su histórica rivalidad con Steffi Graf.

En el comienzo del vlog que Creevy tiene en su canal de Youtube, Sabatini dio a conocer que su personalidad no siempre fue afín a desenvolverse con los demás. “Yo era extremadamente tímida, introvertida. En el colegio tuve unos temitas... Me costaba hablar, pararme, como que no me gustaba la atención. Con el tiempo, yo creo que el tenis me ayudó”, indicó.

“Me acuerdo que cuando jugaba los torneos, sabía que si llegaba a la final seguro tenía que hablar. Pensaba en eso y quería perder en semifinales para no enfrentar esa situación. Increíble”, agregó sobre ese problema, el cual luego confesó que lo trató con ayuda psicológica.

En otro pasaje de la entrevista con Creevy, la ex tenista ganadora del US Open 1990 confesó cuál fue el punto de inflexión en su carrera: “A los 14, ya empecé a jugar torneos profesionales. Hubo un torneo en Hilton Head donde jugaban todas. Me acuerdo de ese campeonato bastante clave en mi vida, porque fue un antes y un después”.

Gabriela Sabatini y Steffi Graf mantuvieron una histórica rivalidad en singles y fueron compañeras en dobles

“Tengo que jugar cuartos de final contra Pam Shriver y se larga a llover, se suspende el partido. Bueno, llueve dos días seguidos y llegó el domingo, que era la final. Tuve que jugar cuartos de final, gano. Juego después semifinales contra Manuela Maleeva semifinales, yo jugando de manera increíble, le gano. Final contra Chris Evert, todo el mismo día, perdí en dos sets, pero confirmé que podía jugar profesionales y que me iba a ir muy bien", añadió.

La rivalidad entre Gabriela Sabatini y Steffi Graf definió una era del tenis femenino, con un enfrentamiento que trascendió estadísticas y trofeos para tejer una historia de crecimiento, superación y momentos épicos en el circuito profesional. La victoria más recordada de Sabatini sobre la jugadora alemana se produjo el 8 de septiembre de 1990, cuando logró imponerse en el US Open, conquistando su único título de Grand Slam y certificando así su consagración en Nueva York.

El dueto entre ambas no solo ofrecía un despliegue de destrezas técnicas sino también, como reconoció en la charla con Creevy la propia Sabatini, una prueba constante de exigencia: “Crecimos juntas, prácticamente. Para mí, Steffi sacó lo mejor de mí, era una competidora espectacular, una mentalidad fría y determinante. Hasta el último punto sabías que no tenías ganado el partido”.

Luego, indicó el momento en el que se empezaron a hacer más cercanas: “Un día, el padre de ella le dice a mi entrenador: ‘¿Por qué no juegan dobles juntas?’ Creo que fue vivo ahí. Y ahí empezamos a jugar juntas. Era muy loco porque no hablábamos tanto. Yo creo que el padre lo uso para conocerme un poco más. Steffi no era de demostrarte mucho, creo que ninguna de las dos lo dábamos tanto, pero en dobles jugábamos bárbaro. De hecho, ganamos Wimbledon".

El registro entre ambas refleja la magnitud del duelo: disputaron 40 partidos entre 1985 y 1995, con 11 triunfos para Sabatini y 29 para Graf. Esta última mantuvo un dominio inicial al ganar los primeros once encuentros y también cerró su historial conjunta con ocho victorias consecutivas. No obstante, el año 1991 cambió la dinámica: Sabatini logró quebrar el dominio germano al vencer en cuatro de los cinco enfrentamientos de la temporada, cediendo solo en la final de Wimbledon, un partido en el que estuvo a dos puntos de proclamarse campeona y de alcanzar el Nº 1 del mundo.