Claudio Úbeda seguirá como entrenador de Boca Juniors en 2026

Claudio Ubeda seguirá dirigiendo a Boca en 2026 (Foto ALEJANDRO PAGNI / AFP)

Claudio Úbeda será el entrenador de Boca Juniors en 2026, un año muy importante para el elenco de la Ribera, ya que volverá a disputar la Copa Libertadores luego de aquella final de 2023, con derrota frente a Fluminense en el estadio Maracaná.

La confirmación permite dejar atrás las especulaciones de los últimos días, en los que mucho se habló sobre la continuidad del “Sifón”, que finalmente seguirá al frente del plantel xeneize e iniciará la pretemporada el próximo 2 de enero. Más allá de la novedad, Boca no informaría nada de manera “oficial”, ya que Úbeda tiene contrato vigente con la institución hasta junio. Se trata del vínculo contractual que había firmado Miguel Ángel Russo con todo su cuerpo técnico.

Si bien no habían trascendido nombres de posibles sustitutos de Úbeda, se rumoreaba que su destino estaba atado a una posible reunión con Juan Román Riquelme, que finalmente no se produjo.

Luego de la muerte de Russo, el pasado 8 de octubre, la directiva boquense confirmó a Úbeda, hasta ese momento ayudante de Miguelo, como nuevo conductor del plantel. Secundado por Juvenal Rodríguez, Úbeda logró algunas buenas actuaciones del equipo, resultados resonantes -entre ellas la victoria en el Superclásico- y el respaldo de referentes de peso, como Leandro Paredes.

El festejo de Úbeda y Paredes tras la victoria en el Superclásico (Foto ALEJANDRO PAGNI / AFP)

De hecho, hasta la previa del partido frente a Racing por las semifinales del Torneo Clausura, pocos dudaban de la continuidad de Úbeda para la siguiente temporada. Sin embargo, ese día, el técnico boquense realizó un cambio que sorprendió a propios y extraños, provocando un cimbronazo que hizo tambalear su futuro en el banco azul y oro. Cuando el partido estaba igualado sin goles, el DT decidió sacar al Changuito Zeballos para ser reemplazado por Alan Velasco.

El cambio provocó una reacción pocas vista en un estadio de fútbol. Hubo una reprobación general de los hinchas xeneizes -un largo “¡noooo!” bajó desde todas las tribunas- e incluso el capitán Paredes, un hombre que había dado un firme respaldo a Úbeda, hizo notorios gestos de desacuerdo con la salida de Zeballos. Para colmo, poco después de la variante dispuesta por el ex zaguero, Racing se puso en ventaja por intermedio de Maravilla Martínez, gol que le sirvió a la Academia para ganar el partido y dejar a Boca con las manos vacías.

La derrota con eliminación frente a Racing fue el inicio de los rumores sobre una posible salida de Úbeda, muy cuestionado por los hinchas e incluso desestabilizado en algún punto por unas declaraciones del Chelo Delgado, que sembraron más incertidumbre.

Consultado puntualmente durante una entrevista sobre la permanencia de Úbeda al frente del plantel, Delgado evitó dar una confirmación y deslizó en aquel momento -dos semanas atrás- que estaban “evaluando si sigue en el club”.

“Estamos analizando eso, en reuniones permanentes con el presidente. Estamos evaluando todas las cosas, más allá de la continuidad de Claudio: armar la pretemporada, el tema de los refuerzos, chicos que se pueden llegar a ir, vuelven más de 20 jugadores de préstamos... Estamos viendo un montón de cosas”, amplió Delgado.

El Chelo Delgado había realizado declaraciones que sembraron más incertidumbre sobre el futuro de Úbeda

En el medio, surgió el nombre de Leandro Gracián, un futbolista con pasado en el club de la Ribera, que estuvo cerca de lograr el ascenso como director técnico de Deportivo Madryn y quien en los últimos días rechazó una oferta para dirigir a San Martín de Tucumán. Las versiones indicaban que había descartado el ofrecimiento del Santo tucumano porque tenía pensado sumarse al cuerpo técnico de Úbeda como una suerte de ayudante impuesto por la directiva, pero este medio pudo desmentir esas versiones.

Lo cierto ahora es que las versiones y rumores quedaron atrás y Úbeda continuará al frente de un equipo que tendrá como principal objetivo la Copa Libertadores. El próximo viernes, 2 de enero, el Sifón se verá las caras con los futbolistas, que por ahora serán las mismos, ya que el único refuerzo que podría llegar es el delantero colombiano Marino Hinestroza. Sin embargo, algunos detalles no permiten destrabar su salida de Atlético Nacional y el anuncio de su incorporación a Boca sigue demorado.