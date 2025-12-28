La sorprendente predicción de un jugador histórico de Uruguay sobre el Mundial 2026: “Vamos a salir campeones”

Giorgian de Arrascaeta (izquierda) festeja con sus compañeros de la selección de Uruguay luego de anotar ante Venezuela en el encuentro de la eliminatoria mundialista disputado el martes 10 de junio de 2025 (AP Foto/Matilde Campodonico)

El ex lateral de la selección uruguaya Jorge Fucile expresó una confianza absoluta en las aspiraciones de la Celeste al afirmar: “Vamos a salir campeones”, de cara al Mundial 2026, reflejando el objetivo prioritario con el que el equipo viaja a la cita internacional que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, según recogió el programa DSports verano: Camino al Mundial, de DGO Stream.

La etapa de grupos trae consigo desafíos considerables: la selección uruguaya que dirige Marcelo Bielsa deberá enfrentarse a España, Arabia Saudita y Cabo Verde dentro del Grupo H, en una primera fase que Fucile calificó como más exigente en relación con otras, aunque destacó la singularidad de la competencia, observando que el Mundial es especial porque es un partido. “Si bien es la clasificación, son partidos especiales, estás fuera de todo, es tu momento, el de todos, es tu día, entonces lo vas a disfrutar. No vas como en las Eliminatorias. Como se dice las Eliminatorias se sufren y los mundiales se disfrutan”.

El calendario pone a Uruguay en el debut frente a Arabia Saudita, el 15 de junio a las 19:00 en Miami, ciudad que también albergará el encuentro contra Cabo Verde el 21 a la misma hora. El cierre de la fase de grupos será contra España el 26 de junio a las 21:00 en Guadalajara. Si el conjunto rioplatense termina entre los dos primeros puestos del grupo, avanzará para medirse con un rival surgido del Grupo J —conformado por Argentina, Argelia, Austria y Jordania—en Los Ángeles si lo hace como primero, o regresará a Miami si clasifica como segundo.

Jorge Fucile, ex lateral uruguayo (REUTERS/Andres Stapff)

Durante la conversación con el programa, Fucile subrayó que la expectativa de alcanzar el título debe ser el horizonte para todos los equipos participantes: “La verdad que salir campeón. ¿A qué vamos? Vamos a salir campeones, la ilusión que tienen todas las selecciones es la de salir campeones”. El ex jugador, que defendió los colores de Uruguay en los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, se mostró convencido de que tanto la confianza como la esperanza deben marcar el camino del equipo uruguayo en esta nueva edición del torneo mundialista.

Con la mira puesta en la Copa del Mundo 2026, la selección de Uruguay proyecta un resurgimiento competitivo bajo la dirección de Marcelo Bielsa, a pesar de las recientes tensiones internas entre el entrenador argentino y parte del plantel. El equipo llega a este torneo tras superar una clasificatoria sudamericana marcada por altibajos, pero evidenciando su capacidad de sobreponerse a la inestabilidad.

En su recorrido más reciente tras asegurar el pase a la cita mundialista, el seleccionado realizó una gira internacional con triunfos amistosos frente a República Dominicana y Uzbekistán, aunque después empató ante México y sufrió una derrota por 5-1 contra Estados Unidos. Uno de los puntos de inflexión en la preparación fue la crisis interna que se desató cuando trascendió una disputa entre Bielsa y futbolistas del plantel, un episodio que alteró el clima anímico y obligó a rediseñar la dinámica de trabajo de cara al Mundial.

Marcelo Bielsa dirigirá el Mundial 2026 con la selección de Uruguay (REUTERS/Mariana Greif/File Photo)

El Loco asumió como entrenador de la selección uruguaya en 2023, aportando su reconocida trayectoria tanto en selecciones nacionales como en clubes relevantes del fútbol internacional. Bajo su mando, el conjunto acumula 31 partidos dirigidos, con 16 triunfos, ocho empates y siete derrotas. Esta será la tercera experiencia mundialista para Bielsa, quien ya dirigió a Argentina en Corea-Japón 2002 y a Chile en Sudáfrica 2010. Su propuesta se distingue por un marcado esquema ofensivo.

La selección de Uruguay cuenta con dos títulos mundiales, los logrados en 1930 y 1950. En las ediciones posteriores tuvo actuaciones relevantes: semifinales en 1954, 1970 y 2010, lo que reafirma su condición de equipo de peso en citas globales. El Mundial de 2026 significará la quinta participación consecutiva del equipo en una cita ecuménica, consolidando una racha que lo mantiene en la élite del fútbol. La historia uruguaya también está marcada por logros como las medallas de oro en los Juegos Olímpicos de París 1924 y Ámsterdam 1928, además de 15 Copas América en su palmarés.

En su más reciente participación mundialista, la Celeste disputó el torneo de Qatar 2022, donde fue eliminada en la fase de grupos tras empatar 0-0 con Corea del Sur, caer por 2-0 ante Portugal y terminar con una victoria 2-0 frente a Ghana.