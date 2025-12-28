Deportes

La sorprendente predicción de un jugador histórico de Uruguay sobre el Mundial 2026: “Vamos a salir campeones”

El ex lateral Jorge Fucile, quien jugó dos Copas del Mundo, habló de sus expectativas con el equipo de Marcelo Bielsa

Guardar
Giorgian de Arrascaeta (izquierda) festeja
Giorgian de Arrascaeta (izquierda) festeja con sus compañeros de la selección de Uruguay luego de anotar ante Venezuela en el encuentro de la eliminatoria mundialista disputado el martes 10 de junio de 2025 (AP Foto/Matilde Campodonico)

El ex lateral de la selección uruguaya Jorge Fucile expresó una confianza absoluta en las aspiraciones de la Celeste al afirmar: “Vamos a salir campeones”, de cara al Mundial 2026, reflejando el objetivo prioritario con el que el equipo viaja a la cita internacional que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, según recogió el programa DSports verano: Camino al Mundial, de DGO Stream.

La etapa de grupos trae consigo desafíos considerables: la selección uruguaya que dirige Marcelo Bielsa deberá enfrentarse a España, Arabia Saudita y Cabo Verde dentro del Grupo H, en una primera fase que Fucile calificó como más exigente en relación con otras, aunque destacó la singularidad de la competencia, observando que el Mundial es especial porque es un partido. “Si bien es la clasificación, son partidos especiales, estás fuera de todo, es tu momento, el de todos, es tu día, entonces lo vas a disfrutar. No vas como en las Eliminatorias. Como se dice las Eliminatorias se sufren y los mundiales se disfrutan”.

El calendario pone a Uruguay en el debut frente a Arabia Saudita, el 15 de junio a las 19:00 en Miami, ciudad que también albergará el encuentro contra Cabo Verde el 21 a la misma hora. El cierre de la fase de grupos será contra España el 26 de junio a las 21:00 en Guadalajara. Si el conjunto rioplatense termina entre los dos primeros puestos del grupo, avanzará para medirse con un rival surgido del Grupo J —conformado por Argentina, Argelia, Austria y Jordania—en Los Ángeles si lo hace como primero, o regresará a Miami si clasifica como segundo.

Jorge Fucile, ex lateral uruguayo
Jorge Fucile, ex lateral uruguayo (REUTERS/Andres Stapff)

Durante la conversación con el programa, Fucile subrayó que la expectativa de alcanzar el título debe ser el horizonte para todos los equipos participantes: “La verdad que salir campeón. ¿A qué vamos? Vamos a salir campeones, la ilusión que tienen todas las selecciones es la de salir campeones”. El ex jugador, que defendió los colores de Uruguay en los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, se mostró convencido de que tanto la confianza como la esperanza deben marcar el camino del equipo uruguayo en esta nueva edición del torneo mundialista.

Con la mira puesta en la Copa del Mundo 2026, la selección de Uruguay proyecta un resurgimiento competitivo bajo la dirección de Marcelo Bielsa, a pesar de las recientes tensiones internas entre el entrenador argentino y parte del plantel. El equipo llega a este torneo tras superar una clasificatoria sudamericana marcada por altibajos, pero evidenciando su capacidad de sobreponerse a la inestabilidad.

En su recorrido más reciente tras asegurar el pase a la cita mundialista, el seleccionado realizó una gira internacional con triunfos amistosos frente a República Dominicana y Uzbekistán, aunque después empató ante México y sufrió una derrota por 5-1 contra Estados Unidos. Uno de los puntos de inflexión en la preparación fue la crisis interna que se desató cuando trascendió una disputa entre Bielsa y futbolistas del plantel, un episodio que alteró el clima anímico y obligó a rediseñar la dinámica de trabajo de cara al Mundial.

Marcelo Bielsa dirigirá el Mundial
Marcelo Bielsa dirigirá el Mundial 2026 con la selección de Uruguay (REUTERS/Mariana Greif/File Photo)

El Loco asumió como entrenador de la selección uruguaya en 2023, aportando su reconocida trayectoria tanto en selecciones nacionales como en clubes relevantes del fútbol internacional. Bajo su mando, el conjunto acumula 31 partidos dirigidos, con 16 triunfos, ocho empates y siete derrotas. Esta será la tercera experiencia mundialista para Bielsa, quien ya dirigió a Argentina en Corea-Japón 2002 y a Chile en Sudáfrica 2010. Su propuesta se distingue por un marcado esquema ofensivo.

La selección de Uruguay cuenta con dos títulos mundiales, los logrados en 1930 y 1950. En las ediciones posteriores tuvo actuaciones relevantes: semifinales en 1954, 1970 y 2010, lo que reafirma su condición de equipo de peso en citas globales. El Mundial de 2026 significará la quinta participación consecutiva del equipo en una cita ecuménica, consolidando una racha que lo mantiene en la élite del fútbol. La historia uruguaya también está marcada por logros como las medallas de oro en los Juegos Olímpicos de París 1924 y Ámsterdam 1928, además de 15 Copas América en su palmarés.

En su más reciente participación mundialista, la Celeste disputó el torneo de Qatar 2022, donde fue eliminada en la fase de grupos tras empatar 0-0 con Corea del Sur, caer por 2-0 ante Portugal y terminar con una victoria 2-0 frente a Ghana.

Temas Relacionados

Jorge Fucileselección de UruguayMundial 2026deportes-argentina

Últimas Noticias

El secreto que Sergio Goycochea guardó 35 años sobre el Mundial de Italia 1990: “Es muy fuerte lo que me pasó”

El ex arquero de la selección argentina reveló cuál fue el deseo que dejó en el Muro de los Lamentos en la antesala a la Copa del Mundo

El secreto que Sergio Goycochea

Misterio en el fútbol africano por la repentina muerte de un jugador durante un partido: se habría tragado una moneda

Igiraneza Aimé Guéric falleció en pleno desarrollo de un encuentro de segunda división de Burundi. Investigan si se trató de un ritual de brujería

Misterio en el fútbol africano

La excéntrica noche de Navidad del futbolista Jack Grealish en un club de striptease: “Salió con una sonrisa en su rostro”

El jugador inglés del Everton celebró los días libres que le dio su club con sus amigos y un ex compañero del Manchester City

La excéntrica noche de Navidad

Racing anunció la renovación de Gustavo Costas: “Jamás nos vamos a conformar”

El entrenador de 62 años acordó su continuidad en la Academia hasta 2028

Racing anunció la renovación de

El tierno momento de Van Dijk con los hijos de Diogo Jota: el emotivo homenaje de los hinchas del Liverpool y Wolverhampton

Los dos últimos clubes donde jugó el portugués, fallecido en julio, le rindieron honores. La conmovedora escena del defensor neerlandés

El tierno momento de Van
DEPORTES
El secreto que Sergio Goycochea

El secreto que Sergio Goycochea guardó 35 años sobre el Mundial de Italia 1990: “Es muy fuerte lo que me pasó”

Misterio en el fútbol africano por la repentina muerte de un jugador durante un partido: se habría tragado una moneda

La excéntrica noche de Navidad del futbolista Jack Grealish en un club de striptease: “Salió con una sonrisa en su rostro”

Racing anunció la renovación de Gustavo Costas: “Jamás nos vamos a conformar”

El tierno momento de Van Dijk con los hijos de Diogo Jota: el emotivo homenaje de los hinchas del Liverpool y Wolverhampton

TELESHOW
Wanda Nara habló de un

Wanda Nara habló de un posible encuentro con Susana Giménez en Punta del Este: “Somos amigas”

Pampita mostró la intimidad de su festejo de Navidad junto a Martín Pepa y sus hijos: fuegos artificiales, regalos y románticos abrazos

La faceta desconocida de Francis Mallmann: creatividad lejos de los fuegos y cerca de la costura

Eva Bargiela y Gianluca Simeone bautizaron a Faustino en la Basílica de Luján

Preocupación por la salud de Silvina Scheffler tras estar cinco días en terapia intensiva

INFOBAE AMÉRICA

La huella de las sociedades

La huella de las sociedades secretas medievales en la cultura occidental

Por qué el 2025 fue uno de los años más calurosos de la historia y qué proyectan para 2026

El papa León XIV envió tres camiones con ayuda humanitaria a Ucrania: “Desea estar presente en las familias que sufren”

“One Way or Another”, la oscura historia detrás del hit de Blondie

El robo al Louvre puso en alerta máxima la seguridad de los museos más famosos del mundo