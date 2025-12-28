Deportes

La decisión que tomó el Real Madrid con Franco Mastantuono de cara al mercado de pases

El mediocampista argentino podría abandonar el club en calidad de cedido ante la falta de minutos

El futuro inmediato de Franco Mastantuono en el Real Madrid genera expectativas en el fútbol europeo después de que el periodista Fabrizio Romano asegurara que el club español analiza la posibilidad de ceder a préstamo al joven argentino en el próximo mercado de enero, a pesar de que la entidad y su entrenador Xabi Alonso lo consideran un elemento estratégico para el proyecto.

El desembarco de Franco Mastantuono en el Real Madrid se produjo tras cumplir los 18 años, en agosto de 2025. El club esperó a que completara la mayoría de edad para presentarlo oficialmente el 14 de agosto y, solo cinco días después, lo hizo debutar en el primer equipo. En sus primeros meses, el mediocampista argentino sumó once partidos, una muestra de la apuesta inicial que realizó la institución y de la confianza depositada por el cuerpo técnico encabezado por Xabi Alonso.

No obstante, la adaptación al fútbol europeo se transformó en un reto considerable para el ex jugador de River Plate. Según consignó el medio español As, la temporada 2025 se volvió cuesta arriba para Mastantuono, quien pasó de ser titular en sus primeras semanas a ocupar un lugar secundario en la rotación. En los últimos dos meses, el futbolista acumuló apenas 157 minutos distribuidos en tres encuentros y permaneció en el banco de suplentes en cinco ocasiones.

As detalló que la irrupción de Rodrygo en el sector derecho del ataque incidió en la pérdida de protagonismo de Mastantuono: “Ha sido el propio Franco el que no ha logrado sostener el hype inicial y por el camino ha sido Rodrygo el que se ha aprovechado arrebatándole ese costado derecho”, publicó el medio madrileño. El mismo reporte remarcó: “De titular casi desde que aterrizó a suplentísimo en los últimos tiempos. Recuperar a Mastan es prioritario en los planes inmediatos del club”.

El periodista Fabrizio Romano aportó novedades sobre la planificación de la dirigencia para el próximo semestre. Tal como reveló en sus redes sociales, “Según informes, Franco Mastantuono dejaría el Real Madrid cedido en enero”, aunque aclaró que “Xabi Alonso y el club consideran a Franco una pieza clave del proyecto”. El tuit de Romano subrayó la intención de la cúpula madridista de mantener el vínculo con el futbolista, al tiempo que explora alternativas para que sume minutos en otro destino.

La confianza del Real Madrid en el potencial de Mastantuono se mantiene alta, pese a que su rendimiento todavía no se ha ajustado a las expectativas generadas tras su llegada desde el continente americano. En ese contexto, el club lo considera intransferible y no contempla una desvinculación definitiva.

La estrategia de los dirigentes también contempla la promoción de otros jóvenes talentos. As informó que los planes de la institución pasan por “recuperar en junio a Nico Paz, en esencia otro talento joven (21 años) y de un perfil parecido (zurdo y mediapunteador) al de Franco en un buen tramo de su carrera antes de llegar al Madrid”.

A pesar de las dificultades recientes, la proyección internacional de Mastantuono mantiene su vigencia. La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) lo incluyó en el equipo ideal de 2025 para jugadores menores de 20 años. La selección lo ubica en el mediocampo junto a Warren Zaire-Emery (París Saint-Germain), Kenan Yildiz (Juventus) y Arda Güler (Real Madrid). El equipo lo completan figuras emergentes como Lamine Yamal (Barcelona) y Guillaume Restes (Toulouse).

En la última votación de la IFFHS, Mastantuono ocupó el octavo lugar con cinco votos, mientras que Lamine Yamal se consolidó como el mejor futbolista sub 20 con 233 puntos. Doué, Estevao y Güler, entre otros, también integraron la nómina.

