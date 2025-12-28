El sugerente intercambio de mensajes entre Sebastián Villa y Juanfer Quintero que revolucionó a los hinchas de River

El llamativo intercambio entre Sebastián Villa y Juanfer Quintero en redes sociales

Sebastián Villa es uno de los grandes animadores del mercado de pases argentino y las especulaciones respecto a su futuro siguen en el aire. El colombiano confirmó que se marchará de Independiente Rivadavia, aunque por un elevado precio de transferencia. En medio de este panorama, su nombre se relacionó con River Plate hace algunas semanas y en las últimas horas lanzó un sugerente intercambio en redes sociales con Juan Fernando Quintero que generó una ola de interpretaciones, más allá de que mantienen una gran amistad con su compatriota.

El delantero de 29 años subió una historia en su Instagram con una foto del encuentro entre la Lepra mendocina y el Millonario por las semifinales de la Copa Argentina, en la que ambos se están abrazando. “Te veo pronto mi hermano Juanfer Quintero”, fue el mensaje que dejó el atacante, en una publicación que estaba acompañada por el emoji de un avión y la canción de Ryan Castro “El ritmo que nos une”, la cual representa a la camada actual de la selección de Colombia.

Quintero reposteó la historia en su cuenta personal con el mensaje “Hermano siempre”. Minutos más tarde, el propio Villa volvió a compartir la publicación principal y agregó una nueva frase: “Te veo en breve”. El intercambio disparó las especulaciones automáticamente, principalmente por los sondeos que habría realizado River Plate en el comienzo del mercado de fichajes del fútbol argentino, más allá de que el Millonario nunca hizo un ofrecimiento ni inició gestiones concretas.

Cabe destacar que la vinculación entre ambos jugadores va más allá de lo deportivo: comparten representante, forjaron una amistad sólida y Sebastián Villa aseguró en reiteradas oportunidades que Juanfer Quintero le brindó su apoyo en varios momentos. Después del enfrentamiento en las semifinales de Copa Argentina que después terminó con el título de Independiente Rivadavia, el ex Boca Juniors le dedicó un mensaje al volante: “Gracias por estar siempre a mi lado, por cada consejo y por preocuparte siempre por mí y mi familia. Mucho respeto y admiración”.

Tras la consagración de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina 2025, que le otorgó al club mendocino el acceso a la Copa Libertadores 2026, el propio presidente Daniel Vila confirmó que el club ha decidido fijar “un precio de venta de USD 12 millones” por el delantero. Esta medida busca “garantizar la continuidad del jugador” o, en caso de venta, asegurar una operación económica “récord para la institución”, ya que el club posee el 100 % de los derechos económicos del futbolista.

En ese contexto, desde la dirigencia mendocina aclararon que, pese a los rumores, no existieron encuentros oficiales entre Villa y representantes de clubes brasileños, como se especuló en Belo Horizonte. No obstante, desde Brasil, medios especializados han deslizado hace algunos días sobre el interés de Flamengo y Gremio de Porto Alegre, aunque ninguna oferta formal ha sido presentada.

En la reciente temporada, Villa resultó determinante para el equipo de Alfredo Berti: participó en 33 partidos, anotó 6 goles y sumó 13 asistencias, además de marcar el penal decisivo que eliminó a River de la Copa Argentina. En el acumulado de su ciclo en Independiente Rivadavia, disputó 60 encuentros, convirtió 10 goles y brindó 16 asistencias, recibiendo 10 tarjetas amarillas y una expulsión en 5.297 minutos en cancha.

Mientras tanto, frente a una postura del club mendocino que permanece inalterable respecto al monto solicitado, al punto de que rechazarían cualquier negociación por debajo de los USD 12 millones fijados (en Brasil circulan versiones sobre propuestas cercanas a ocho millones), el futuro de Villa es una incógnita. Esta disparidad en las pretensiones económicas podría ralentizar la salida de la figura colombiana, que ya se despidió públicamente de la institución por redes sociales y manifestó su aspiración de buscar un nuevo destino con el objetivo de pelear un lugar en la selección de Colombia rumbo al Mundial 2026.