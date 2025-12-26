Deportes

Chelsea podría repescar a Aaron Anselmino del Borussia Dortmund: los motivos

El defensor argentino fue una de las figuras, pero sumó pocos minutos debido a lesiones

Guardar
Anselmino tuvo pocos minutos en
Anselmino tuvo pocos minutos en el Dortmund por una serie de lesiones, pero rindió siempre en cancha

Aaron Anselmino, defensor argentino que llegó al Borussia Dortmund tras su traspaso desde Boca por unos 18 millones de dólares, podría regresar anticipadamente al Chelsea, club que posee sus derechos. El motivo principal sería la escasa cantidad de minutos disputados este semestre, consecuencia de diversas lesiones, lo que ha impedido que el jugador cumpla con los requisitos pactados en su cesión.

Ante este escenario, Chelsea evalúa ejercer la opción de finalizar el préstamo, originalmente estipulado hasta mediados de 2026, para reintegrar a Anselmino en enero (según informó Sky Sports Alemania). Esta medida replicaría la estrategia adoptada por Manchester City con Claudio Diablito Echeverri, quien fue retirado del Bayer Leverkusen y posteriormente incorporado al Girona debido a una situación similar respecto a la falta de oportunidad en el campo.

Durante su paso por Borussia Dortmund, Anselmino llamó la atención por su rendimiento en cada participación, destacándose por la solidez en los cortes defensivos y su buen manejo del balón, factores que inicialmente entusiasmaron al club alemán. Pese a ello, la reiterada ausencia por lesiones ha limitado notablemente su proyección en el equipo. El dato extra es que los británicos tienen cubierto el cupo de seis extranjeros cedidos en otros equipos, por lo que el retorno del argentino, además de darle una alternativa en la última línea, le abriría otra plaza para sacarse de encima a otro elemento de la plantilla.

“Tengo la cabeza en sumar minutos acá y adaptarme al nuevo país”, le había confesado Anselmino a Infobae en una entrevista exclusiva hace algunas semanas.

Borussia Dortmund no dispone de
Borussia Dortmund no dispone de una opción de compra en el contrato con Anselmino y podría ser repescado por Chelsea ya que no cumplió el mínimo de minutos

Según la edición impresa del medio alemán Sport Bild, Chelsea también le comunicó explícitamente al equipo alemán que el joven zaguero argentino, que tuvo un ascenso notorio en la Bundesliga, no está disponible en el mercado de transferencias. Esta postura, reiterada varias veces por el club inglés, incrementa la presión sobre la directiva del Dortmund ante la urgente necesidad de refuerzos, especialmente de cara al próximo mercado de fichajes de enero, cuando el club tiene la expectativa de lograr avances clave tras varias frustraciones recientes.

El director deportivo del Dortmund, Sebastian Kehl, expresó de manera pública su interés en adquirir los servicios de Anselmino de manera permanente, una declaración que choca con la firme negativa de la directiva londinense. A pesar de la resistencia del Chelsea, la expectativa en Alemania es que el Dortmund volverá a la carga por Anselmino en la próxima ventana de transferencias. Kehl ya demostró en el pasado su capacidad para incorporar refuerzos en el mercado de invierno europeo, e incluso logró sortear negativas contundentes de los Blues durante las conversaciones para la compra definitiva de Carney Chukwuemeka. El medio alemán señaló que la situación de Anselmino “está lejos de estar resuelta”, dejando abierta la puerta a nuevas gestiones y posibles giros en los próximos meses.

A lo largo de la temporada, Anselmino, de 20 años, superó un período marcado por problemas físicos, consolidándose como una de las principales opciones en la alineación inicial de su equipo bajo la dirección de Niko Kovac. Antes de verse afectado por una nueva racha de lesiones, el defensor fue titular en dos encuentros consecutivos de la liga y dos partidos de la Champions League, además de anotar su primer gol en la Bundesliga en la jornada 12, un tanto clave que sirvió para derrotar al Bayer Leverkusen, rival directo en la pelea por los puestos de vanguardia.

La fragilidad defensiva del Dortmund se agrava por el descontento interno. El central Nico Schlotterbeck manifestó recientemente su frustración respecto al bajo rendimiento de sus compañeros, lo cual, según Sport Bild, complica aún más las ya difíciles negociaciones para su renovación contractual. Emré Can, capitán del equipo, y el exinternacional alemán Niklas Süle, se encuentran marginados por lesiones y por un bajo nivel de juego. Así, Kovac solo cuenta con Schlotterbeck y Waldemar Anton como opciones realmente fiables para la zaga, mientras que Ramy Bensebaini, quien ha respondido con solvencia en un papel de suplente, podría ausentarse por compromisos con la selección argelina en la próxima Copa Africana de Naciones de 2025, además de estar condicionado por sus propias molestias físicas.

Temas Relacionados

ChelseaBoca JuniorsBorussia DortmundAaron Anselmino

Últimas Noticias

Las sospechosas imágenes de uno de los partidos investigados en Turquía en el marco de una mega causa de apuestas que terminó con 14 futbolistas detenidos

El triunfo del Samsunspor sobre Kasımpasa por 4-1, que tuvo dos penales fallados en menos de diez minutos, está en la mira de los investigadores

Las sospechosas imágenes de uno

Tras pasar la Navidad en Rosario, Lionel Messi viajará a Uruguay: el motivo

El capitán de la selección argentina y el Inter Miami aprovecha sus vacaciones tras una ardua temporada

Tras pasar la Navidad en

El gesto navideño de una estrella del Barcelona en su ciudad natal: “Reconocer de dónde venimos y sentir orgullo por nuestra ascendencia”

La figura del cuadro culé organizó un evento solidario donde repartió regalos, ropa y comida a los más necesitados

El gesto navideño de una

El “Monstruo” Naoya Inoue protagonizará la última gran pelea del 2025 contra Alan David Picasso: hora, cómo verlo en vivo y todo lo que hay que saber

Uno de los mejores boxeadores libra por libra de la actualidad realizará su cuarta presentación en el año ante el invicto mexicano

El “Monstruo” Naoya Inoue protagonizará

Sufrió más de 25 fracturas, ganó dos veces el Rally Dakar en motos y se reinventó en autos: el renacer del argentino Kevin Benavides

El salteño dejó las dos ruedas y arrancó su camino en la categoría Challenger con un coche tipo arenero. Cómo encara esta nueva etapa, por qué siente la misma adrenalina y qué irá a buscar a la carrera más dura del mundo

Sufrió más de 25 fracturas,
DEPORTES
Las sospechosas imágenes de uno

Las sospechosas imágenes de uno de los partidos investigados en Turquía en el marco de una mega causa de apuestas que terminó con 14 futbolistas detenidos

Tras pasar la Navidad en Rosario, Lionel Messi viajará a Uruguay: el motivo

El gesto navideño de una estrella del Barcelona en su ciudad natal: “Reconocer de dónde venimos y sentir orgullo por nuestra ascendencia”

El “Monstruo” Naoya Inoue protagonizará la última gran pelea del 2025 contra Alan David Picasso: hora, cómo verlo en vivo y todo lo que hay que saber

Sufrió más de 25 fracturas, ganó dos veces el Rally Dakar en motos y se reinventó en autos: el renacer del argentino Kevin Benavides

TELESHOW
Lucía Celasco y Nicolás Figal

Lucía Celasco y Nicolás Figal eligieron Nueva York para celebrar su primera Navidad como pareja

Cinthia Fernández contó cómo será su boda con Roberto Castillo y reveló detalles de la propuesta: “Me engañó”

Flor Jazmín Peña celebró el cumpleaños de Nico Occhiato con una emotiva carta: “Qué ganas de ser equipo juntos”

“Yo nunca pierdo”: Ferbo y Flor Regidor se ponen a prueba en #Detaquito

María Becerra explotó contra los haters que cuestionaron sus vacaciones en Finlandia: “¿Vos qué hacés?”

INFOBAE AMÉRICA

Un atentado contra una mezquita

Un atentado contra una mezquita alauita en Siria dejó al menos seis muertos y 21 heridos

La Central Obrera Boliviana anuncia un paro general contra el decreto que elimina la subvención al combustible

“Una sola familia hondureña”: Nasry Asfura apela a la unidad tras ser confirmado como ganador de las elecciones

Científicos plantean que el ser humano cuenta con decenas de sentidos más allá de los clásicos

Raid terrorista en el norte de Israel: un atacante con cuchillo y un auto mató a dos personas antes de ser herido por un civil