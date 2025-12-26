Chelsea podría repescar a Aaron Anselmino del Borussia Dortmund: los motivos

Anselmino tuvo pocos minutos en el Dortmund por una serie de lesiones, pero rindió siempre en cancha

Aaron Anselmino, defensor argentino que llegó al Borussia Dortmund tras su traspaso desde Boca por unos 18 millones de dólares, podría regresar anticipadamente al Chelsea, club que posee sus derechos. El motivo principal sería la escasa cantidad de minutos disputados este semestre, consecuencia de diversas lesiones, lo que ha impedido que el jugador cumpla con los requisitos pactados en su cesión.

Ante este escenario, Chelsea evalúa ejercer la opción de finalizar el préstamo, originalmente estipulado hasta mediados de 2026, para reintegrar a Anselmino en enero (según informó Sky Sports Alemania). Esta medida replicaría la estrategia adoptada por Manchester City con Claudio Diablito Echeverri, quien fue retirado del Bayer Leverkusen y posteriormente incorporado al Girona debido a una situación similar respecto a la falta de oportunidad en el campo.

Durante su paso por Borussia Dortmund, Anselmino llamó la atención por su rendimiento en cada participación, destacándose por la solidez en los cortes defensivos y su buen manejo del balón, factores que inicialmente entusiasmaron al club alemán. Pese a ello, la reiterada ausencia por lesiones ha limitado notablemente su proyección en el equipo. El dato extra es que los británicos tienen cubierto el cupo de seis extranjeros cedidos en otros equipos, por lo que el retorno del argentino, además de darle una alternativa en la última línea, le abriría otra plaza para sacarse de encima a otro elemento de la plantilla.

“Tengo la cabeza en sumar minutos acá y adaptarme al nuevo país”, le había confesado Anselmino a Infobae en una entrevista exclusiva hace algunas semanas.

Borussia Dortmund no dispone de una opción de compra en el contrato con Anselmino y podría ser repescado por Chelsea ya que no cumplió el mínimo de minutos

Según la edición impresa del medio alemán Sport Bild, Chelsea también le comunicó explícitamente al equipo alemán que el joven zaguero argentino, que tuvo un ascenso notorio en la Bundesliga, no está disponible en el mercado de transferencias. Esta postura, reiterada varias veces por el club inglés, incrementa la presión sobre la directiva del Dortmund ante la urgente necesidad de refuerzos, especialmente de cara al próximo mercado de fichajes de enero, cuando el club tiene la expectativa de lograr avances clave tras varias frustraciones recientes.

El director deportivo del Dortmund, Sebastian Kehl, expresó de manera pública su interés en adquirir los servicios de Anselmino de manera permanente, una declaración que choca con la firme negativa de la directiva londinense. A pesar de la resistencia del Chelsea, la expectativa en Alemania es que el Dortmund volverá a la carga por Anselmino en la próxima ventana de transferencias. Kehl ya demostró en el pasado su capacidad para incorporar refuerzos en el mercado de invierno europeo, e incluso logró sortear negativas contundentes de los Blues durante las conversaciones para la compra definitiva de Carney Chukwuemeka. El medio alemán señaló que la situación de Anselmino “está lejos de estar resuelta”, dejando abierta la puerta a nuevas gestiones y posibles giros en los próximos meses.

A lo largo de la temporada, Anselmino, de 20 años, superó un período marcado por problemas físicos, consolidándose como una de las principales opciones en la alineación inicial de su equipo bajo la dirección de Niko Kovac. Antes de verse afectado por una nueva racha de lesiones, el defensor fue titular en dos encuentros consecutivos de la liga y dos partidos de la Champions League, además de anotar su primer gol en la Bundesliga en la jornada 12, un tanto clave que sirvió para derrotar al Bayer Leverkusen, rival directo en la pelea por los puestos de vanguardia.

La fragilidad defensiva del Dortmund se agrava por el descontento interno. El central Nico Schlotterbeck manifestó recientemente su frustración respecto al bajo rendimiento de sus compañeros, lo cual, según Sport Bild, complica aún más las ya difíciles negociaciones para su renovación contractual. Emré Can, capitán del equipo, y el exinternacional alemán Niklas Süle, se encuentran marginados por lesiones y por un bajo nivel de juego. Así, Kovac solo cuenta con Schlotterbeck y Waldemar Anton como opciones realmente fiables para la zaga, mientras que Ramy Bensebaini, quien ha respondido con solvencia en un papel de suplente, podría ausentarse por compromisos con la selección argelina en la próxima Copa Africana de Naciones de 2025, además de estar condicionado por sus propias molestias físicas.