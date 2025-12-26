Abierto de Australia: quiénes son los ocho tenistas argentinos que disputarán la clasificación

Román Burruchaga buscará por primera vez en su carrera clasificarse para el Australian Open (Crédito: Prensa AAT)

El Abierto de Australia levantará el telón de la temporada grande del tenis y, como cada año, la fase de clasificación será la primera gran prueba para ocho jugadores argentinos, que intentarán alcanzar el cuadro principal del primer Grand Slam de 2026 sobre las canchas rápidas de Melbourne Park.

En la rama femenina, cuatro argentinas buscarán abrirse camino desde la clasificación: Lourdes Carlé, Julia Riera, Jazmín Ortenzi y Luisina Giovannini. En tanto, entre los varones, la qualy también contará con presencia albiceleste a través de Román Burruchaga, Marco Trungelliti, Juan Pablo Ficovich y Facundo Díaz Acosta.

Román Burruchaga, ubicado en el puesto 105° del ranking mundial (la mejor posición de su carrera), afronta la próxima temporada con el objetivo de consolidarse definitivamente dentro del Top 100. A sus 23 años, el 2025 marcó un punto de inflexión en su recorrido profesional: conquistó sus primeros tres títulos ATP Challenger en Piracicaba, Buenos Aires y Costa do Sauípe.

Además, el hijo del campeón mundial con la Selección en México 1986 tuvo su estreno en torneos de Grand Slam tras superar la clasificación de Roland Garros, donde cayó en primera ronda. También firmó actuaciones destacadas en el Masters 1000 de Roma, al alcanzar la segunda ronda luego de sorprender al local Lorenzo Sonego (39°) en su debut, y en el ATP de Gstaad, certamen en el que avanzó hasta los cuartos de final.

Por su parte, Marco Trungelliti (129°) continúa compitiendo al más alto nivel a los 35 años y demostrando vigencia en el circuito profesional. Durante la última temporada se consagró campeón en los Challenger de Lyon, Tulln y Targu Mureș. El santiagueño disputará por duodécima vez la clasificación del Abierto de Australia, instancia que logró superar en tres oportunidades (2016, 2020 y 2022). En el cuadro principal del certamen oceánico registra una victoria, obtenida en la edición 2016 frente al eslovaco Jozef Kovalík (594°).

Listado completo de los tenistas que disputarán la clasificación del Australian Open

En tanto que Díaz Acosta (213°) intentará dejar atrás las lesiones que lo mantuvieron varios meses fuera de competencia durante 2025. El campeón del Argentina Open 2024, que llegó a ocupar el puesto 47° del ranking mundial, afronta esta etapa con el objetivo de recuperar continuidad y volver a acercarse a su mejor versión.

Por último, Ficovich (161°) llegará a Melbourne con el objetivo de meterse entre los 128 jugadores del cuadro principal. El tenista argentino, de 28 años, aún no logró disputar un Main Draw de Grand Slam y buscará hacerlo por primera vez en el Abierto australiano.

Listado completo de las tenistas que disputarán la clasificación del Australian Open

En el cuadro femenino, Carlé (152° del ranking WTA) y Riera (181°), ambas con una temporada irregular en el circuito, buscarán en el torneo de Oceanía clasificarse por segundo año consecutivo al cuadro principal del primer Grand Slam de la temporada.

Por su parte, Ortenzi (222°), campeona en 2025 de los W35 de Bastad e Ibagué, y Giovannini (225°), una de las mayores promesas del tenis argentino femenino y ganadora este año de cinco títulos del ITF Women’s World Tennis Tour, los W35 de Buenos Aires, Boca Ratón, Pergamino y Chacabuco, además del W15 de Antalya, intentarán alcanzar por primera vez en sus carreras el Main Draw de un torneo de este tipo de categorías.