Los primeros 15 movimientos oficiales del mercado de pases de la Liga Profesional

Aníbal Moreno, un nombre rutilante que River sumó a su plantel. El regreso de "Nacho" Fernández a Gimnasia. La dupla Orsi-Gómez y el desafío de Newell's y el retorno de Diego Martínez a Huracán

A falta de un mes para el inicio formal del Torneo Apertura, el mercado del fútbol argentino ya tiene sus primeros movimientos con un River Plate que tomó la delantera anunciando dos refuerzos de renombre de cara a una temporada que lo tendrá disputando también la Copa Sudamericana.

El Millonario fichó a préstamo por un año al mediocampista Fausto Vera (25 años) procedente de Atlético Mineiro de Brasil y desembolsó alrededor de 7 millones de dólares para comprar el pase de Aníbal Moreno al Palmeiras de Brasil, al que le hizo un contrato hasta fines del 2029.

Aunque sin dudas el mayor movimiento se dio hasta ahora en el segmento de técnicos, con la dupla de Sergio Gómez y Favio Orsi confirmados por el flamante presidente Ignacio Boero como reemplazantes en Newell’s de Cristian Fabbiani, quien había sido despedido del cargo sobre el final del torneo y había sido sustituido de manera interina por Lucas Bernardi. Además, Rosario Central eligió a Jorge Almirón tras la sorpresiva salida de Ariel Holan, Lucas Pusineri arribó a Central Córdoba de Santiago del Estero por Omar De Felippe, Diego Martínez retornó a Huracán en el puesto de Frank Darío Kudelka y Hugo Colace fue ratificado en Atlético Tucumán como DT principal tras su interinato que se inició ante la partida de Pusineri en el final del certamen.

El otro gran movimiento que fue oficializado en los últimos días del 2025 fue el desembarco de Ignacio Fernández a Gimnasia La Plata. Nacho, de 35 años, dejó River Plate y será jugador otra vez parte del Lobo a una década de su partida del Bosque.

Si bien hay varios fichajes abrochados entre los 30 equipos de la Liga Profesional, muchos de ellos todavía no fueron anunciados formalmente con la protocolar foto de la firma de contrato. En esa sintonía, sí confirmaron llegadas Instituto de Córdoba, Gimnasia de Mendoza, Deportivo Riestra, Atlético Tucumán y Barracas Central, que sorprendió al fichar al futbolista de la selección de Puerto Rico Wilfredo Rivera de cara a la participación en la Copa Sudamericana.

Hay que tener en cuenta que el mercado de pases se abrirá formalmente durante la segunda semana de enero y habrá tiempo de anotar jugadores hasta la primera semana de marzo, con varias fechas del Torneo Apertura ya disputadas.

LOS MOVIMIENTOS CONFIRMADOS EN EL MERCADO DE PASES

River Plate compró a Aníbal Moreno y le hizo contrato hasta diciembre del 2029

Fausto Vera llegó al elenco "millonario" a préstamo hasta diciembre del 2026 con opción de compra

Tras dejar River Plate, Nacho Fernández protagonizó uno de los grandes movimientos del mercado: firmó su regreso a Gimnasia La Plata

Tras la sorpresiva salida de Ariel Holan, Rosario Central confirmó a Jorge Almirón como nuevo DT

La dupla Favio Orsi-Sergio Gómez fue anunciada para entrenar a Newell's en el inicio de la gestión de Ignacio Boero como presidente

Diego Martínez retornó al banco de suplentes de Huracán en lugar de Frank Darío Kudelka: firmó hasta junio del 2027

Wilfredo Rivera, jugador de la selección de Puerto Rico de 22 años, se convirtió en el primer refuerzo de Barracas Central

El delantero Franco Jara, de 37 años, firmó a préstamo por un año en Instituto de Córdoba tras su paso por Belgrano

Instituto fichó al arquero de 24 años Lautaro Maldonado, proveniente de Ferrocarril Carril Midland

Lucas Pusineri asumió como nuevo DT de Central Córdoba en lugar de Omar De Felippe

El delantero José Ingratti firmó en Deportivo Riestra a préstamo por un año y con opción de compra proveniente de Mitre de Santiago del Estero tras su paso UAI Urquiza.

Hugo Colace, que llegó como interino a Atlético Tucumán tras la salida de Lucas Pusineri y dirigió los últimos tres partidos del Clausura, fue anunciado como DT principal

Leonel Di Plácido firmó contrato hasta diciembre del 2027 con Atlético Tucumán

El lateral derecho paraguayo Juan José Franco (33 años) firmó por una temporada en Gimnasia de Mendoza tras su paso por Instituto de Córdoba

Luciano Paredes dejó Deportivo Maipú y firmó por un año en Gimnasia de Mendoza