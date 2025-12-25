Deportes

Los primeros 15 movimientos oficiales del mercado de pases de la Liga Profesional

Con River Plate dando dos golpes en el inicio del período de transferencias, los 30 equipos empiezan a armar sus planteles para el Torneo Apertura

Guardar
Aníbal Moreno, un nombre rutilante
Aníbal Moreno, un nombre rutilante que River sumó a su plantel. El regreso de "Nacho" Fernández a Gimnasia. La dupla Orsi-Gómez y el desafío de Newell's y el retorno de Diego Martínez a Huracán

A falta de un mes para el inicio formal del Torneo Apertura, el mercado del fútbol argentino ya tiene sus primeros movimientos con un River Plate que tomó la delantera anunciando dos refuerzos de renombre de cara a una temporada que lo tendrá disputando también la Copa Sudamericana.

El Millonario fichó a préstamo por un año al mediocampista Fausto Vera (25 años) procedente de Atlético Mineiro de Brasil y desembolsó alrededor de 7 millones de dólares para comprar el pase de Aníbal Moreno al Palmeiras de Brasil, al que le hizo un contrato hasta fines del 2029.

Aunque sin dudas el mayor movimiento se dio hasta ahora en el segmento de técnicos, con la dupla de Sergio Gómez y Favio Orsi confirmados por el flamante presidente Ignacio Boero como reemplazantes en Newell’s de Cristian Fabbiani, quien había sido despedido del cargo sobre el final del torneo y había sido sustituido de manera interina por Lucas Bernardi. Además, Rosario Central eligió a Jorge Almirón tras la sorpresiva salida de Ariel Holan, Lucas Pusineri arribó a Central Córdoba de Santiago del Estero por Omar De Felippe, Diego Martínez retornó a Huracán en el puesto de Frank Darío Kudelka y Hugo Colace fue ratificado en Atlético Tucumán como DT principal tras su interinato que se inició ante la partida de Pusineri en el final del certamen.

El otro gran movimiento que fue oficializado en los últimos días del 2025 fue el desembarco de Ignacio Fernández a Gimnasia La Plata. Nacho, de 35 años, dejó River Plate y será jugador otra vez parte del Lobo a una década de su partida del Bosque.

Si bien hay varios fichajes abrochados entre los 30 equipos de la Liga Profesional, muchos de ellos todavía no fueron anunciados formalmente con la protocolar foto de la firma de contrato. En esa sintonía, sí confirmaron llegadas Instituto de Córdoba, Gimnasia de Mendoza, Deportivo Riestra, Atlético Tucumán y Barracas Central, que sorprendió al fichar al futbolista de la selección de Puerto Rico Wilfredo Rivera de cara a la participación en la Copa Sudamericana.

Hay que tener en cuenta que el mercado de pases se abrirá formalmente durante la segunda semana de enero y habrá tiempo de anotar jugadores hasta la primera semana de marzo, con varias fechas del Torneo Apertura ya disputadas.

LOS MOVIMIENTOS CONFIRMADOS EN EL MERCADO DE PASES

River Plate compró a Aníbal
River Plate compró a Aníbal Moreno y le hizo contrato hasta diciembre del 2029
Fausto Vera llegó al elenco
Fausto Vera llegó al elenco "millonario" a préstamo hasta diciembre del 2026 con opción de compra
Tras dejar River Plate, Nacho
Tras dejar River Plate, Nacho Fernández protagonizó uno de los grandes movimientos del mercado: firmó su regreso a Gimnasia La Plata
Tras la sorpresiva salida de
Tras la sorpresiva salida de Ariel Holan, Rosario Central confirmó a Jorge Almirón como nuevo DT
La dupla Favio Orsi-Sergio Gómez
La dupla Favio Orsi-Sergio Gómez fue anunciada para entrenar a Newell's en el inicio de la gestión de Ignacio Boero como presidente
Diego Martínez retornó al banco
Diego Martínez retornó al banco de suplentes de Huracán en lugar de Frank Darío Kudelka: firmó hasta junio del 2027
Wilfredo Rivera, jugador de la
Wilfredo Rivera, jugador de la selección de Puerto Rico de 22 años, se convirtió en el primer refuerzo de Barracas Central
El delantero Franco Jara, de
El delantero Franco Jara, de 37 años, firmó a préstamo por un año en Instituto de Córdoba tras su paso por Belgrano
Instituto fichó al arquero de
Instituto fichó al arquero de 24 años Lautaro Maldonado, proveniente de Ferrocarril Carril Midland
Lucas Pusineri asumió como nuevo
Lucas Pusineri asumió como nuevo DT de Central Córdoba en lugar de Omar De Felippe
El delantero José Ingratti firmó
El delantero José Ingratti firmó en Deportivo Riestra a préstamo por un año y con opción de compra proveniente de Mitre de Santiago del Estero tras su paso UAI Urquiza.
Hugo Colace, que llegó como
Hugo Colace, que llegó como interino a Atlético Tucumán tras la salida de Lucas Pusineri y dirigió los últimos tres partidos del Clausura, fue anunciado como DT principal
Leonel Di Plácido firmó contrato
Leonel Di Plácido firmó contrato hasta diciembre del 2027 con Atlético Tucumán
El lateral derecho paraguayo Juan
El lateral derecho paraguayo Juan José Franco (33 años) firmó por una temporada en Gimnasia de Mendoza tras su paso por Instituto de Córdoba
Luciano Paredes dejó Deportivo Maipú
Luciano Paredes dejó Deportivo Maipú y firmó por un año en Gimnasia de Mendoza

Temas Relacionados

River PlateAnibal MorenoLiga ProfesionalTorneo AperturaFausto VeraIgnacio FernandezGimnasia La PlataRosario CentralJorge AlmironMercado de pasesFavio OrsiSergio Gomeznewellsdiego martinezHuracánBarracas CentralWilfredo RiveraFranco JaraInstituto de CórdobaLautaro MaldonadoLucas PusineriCentral Córdoba de Santiago del EsteroJosé IngrattiDeportivo RIestraHugo ColacceAtlético TucumánLeonel Di PlácidoGimnasia de Mendoza

Últimas Noticias

Los mundiales de ajedrez Rápido y Blitz en Qatar, los nuevos desafíos de Faustino Oro

Entre el 26 y el 30 de diciembre, el niño prodigio cerrará la temporada 2025. Junto a la joven Candela Francisco serán los únicos argentinos en la competencia que reúne a los mejores jugadores del mundo

Los mundiales de ajedrez Rápido

El veredicto de la FIA que abrió una “carrera armamentística” en la F1: la inesperada ventaja que podría tener el Alpine de Colapinto

La Federación Internacional del Automóvil dio su sentencia sobre la petición presentada por tres equipos de la Fórmula 1 frente a presuntas irregularidades en los motores de Mercedes y Red Bull

El veredicto de la FIA

La FA acusó al Cuti Romero por “conducta agresiva” en su expulsión ante Liverpool y podría recibir una sanción adicional en Tottenham

El defensor argentino tuvo un rapto de furia el último sábado y se expuso a una fuerte pena de parte de la Federación Inglesa

La FA acusó al Cuti

“Elijo Creer”, segunda parte: la ola de coincidencias que ilusiona a los hinchas argentinos de cara al Mundial 2026

Predicciones basadas en ranking FIFA, cábalas y patrones de mundiales pasados marcan la conversación sobre la Scaloneta rumbo a la próxima Copa del Mundo

“Elijo Creer”, segunda parte: la

La publicación de Blondel junto a Morena Beltrán en vísperas de Navidad: las menciones a Boca y una respuesta especial

El lateral derecho publicó una serie de fotos y videos en sus redes sociales en medio de las dudas por su continuidad en el Xeneize

La publicación de Blondel junto
DEPORTES
Los mundiales de ajedrez Rápido

Los mundiales de ajedrez Rápido y Blitz en Qatar, los nuevos desafíos de Faustino Oro

El veredicto de la FIA que abrió una “carrera armamentística” en la F1: la inesperada ventaja que podría tener el Alpine de Colapinto

La FA acusó al Cuti Romero por “conducta agresiva” en su expulsión ante Liverpool y podría recibir una sanción adicional en Tottenham

“Elijo Creer”, segunda parte: la ola de coincidencias que ilusiona a los hinchas argentinos de cara al Mundial 2026

La publicación de Blondel junto a Morena Beltrán en vísperas de Navidad: las menciones a Boca y una respuesta especial

TELESHOW
El verdadero motivo por el

El verdadero motivo por el que Evangelina Anderson e Ian Lucas dejaron de seguirse en Instagram: “Queríamos ver”

Zaira Nara contó cuál es el vínculo que tiene actualmente con Mauro Icardi y la China Suárez: “Yo siempre estoy”

Oriana Sabatini mostró su rutina de entrenamiento navideña en la etapa final de su embarazo

Rocío Marengo celebró el alta de su hijo con una emotiva foto en su casa: “Una sensación imposible de explicar”

Ángela Torres recordó las críticas sobre su cuerpo mientras estaba creciendo: “Fue muy traumático”

INFOBAE AMÉRICA

Cruenta Navidad

Cruenta Navidad

En el Año de la Serpiente, “Zootopia 2″ y uno de sus personajes despiertan furor en China

Charles Mingus y Art Blakey, dos leyendas del jazz con un inmenso legado que se mantiene vivo

Trinidad y Tobago investiga el vuelo de drones sobre aeropuertos con presencia militar de EEUU en medio de la tensión con Venezuela

La fascinación milenaria por la sangre: vampiros, enfermedades y el precio insólito de la vida