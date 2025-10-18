Cristian Fabbiani dejó de ser el entrenador de Newell’s: lo echaron tras la derrota ante Argentinos Juniors

El Ogro Fabbiani fue echado de Newell's

Luego de la derrota 3-1 ante Argentinos Juniors en La Paternal, Cristian Fabbiani fue despedido de su cargo como entrenador de Newell’s. Por la mañana de este sábado, Ignacio Astore se comunicó con el Ogro y le comunicó la decisión, pese a que el DT tenía vínculo vigente hasta diciembre de 2026. Por el momento no se sabe quién será su reemplazante, cuando quedan tres fechas para que culmine el Torneo Clausura y la Lepra pelea por la permanencia en la Tabla Anual.

“No me voy a ir porque, cuando llegué, sabía dónde me metía. Hay que poner la cara en estas tres fechas. Hay que poner los huevos y el corazón y tratar de mejorar los errores individuales“, había declarado anoche en conferencia Fabbiani, después de la derrota contra el Bicho en La Paternal en la que consideró que a su equipo le habían convertido tres tantos de ”escuelita de fútbol".

El Ogro había agarrado el equipo en el primer semestre, luego de un pésimo arranque con Mariano Soso al frente del equipo, y lo llevó a ser competitivo al punto tal de llegar con chances de clasificar entre los primeros ocho de su zona en el Apertura a la última jornada. Además, avanzó hasta los cuartos de final de la Copa Argentina, instancia en la que sin dudas se generó un punto de inflexión negativo: perdió 3-1 con Belgrano de Córdoba en un encuentro que pudo terminar en goleada.

Newell’s es el cuarto peor equipo en lo que va del Clausura: solo supera en puntos a Independiente, Aldosivi y Godoy Cruz. Además, con 21 tantos en contra, es el elenco que más goles sufrió en lo que va del certamen. Sin lugar a dudas, la goleada 5-0 ante Boca en la Bombonera fue un preaviso de lo que podía acontecer con el futuro del entrenador. La mala campaña llevó a la Lepra a pelear por la permanencia: matemáticamente no puede irse al descenso por promedios, pero sí por Tabla Anual.

A Newell’s le restará jugar contra Unión de Santa Fe en el Coloso Marcelo Bielsa, Huracán en Parque Patricios y Racing en condición de local. En la Anual, figura por encima de Gimnasia (un punto más), Banfield (2), Talleres, Godoy Cruz (3), Aldosivi (6) y San Martín de San Juan (7). Vale mencionar que bajarán a la Primera Nacional el último de la acumulada 2025 y también el último de la tabla de promedios (hoy serían el Tiburón y el Santo sanjuanino).

El club del Parque Independencia atraviesa una delicada situación institucional. El plantel profesional y los empleados arrastran deudas frente a una comisión directiva muy cuestionada que está a punto de dejar su cargo a fin de año (las elecciones serán el 14 de diciembre). Ahora, Astore tendrá que definir a un sucesor para Fabbiani y el apuntado es el DT de la Reserva, Lucas Bernardi, aunque él mismo fijó una cláusula en su contrato que le impediría dirigir al primer equipo.

Como el próximo fin de semana no habrá fecha por la celebración de las elecciones legislativas, el nuevo técnico tendrá tiempo para trabajar dos semanas con el plantel antes de recibir a Unión de Santa Fe, encuentro que todavía no tiene día ni horario estipulado. Al margen de necesitar los puntos para salvarse del descenso este año, Newell’s también arrancará muy abajo en los promedios la próxima temporada.

Los equipos de Primera División que cambiaron de entrenador en lo que va del Clausura, además del conjunto rosarino, son Aldosivi (se fue Mariano Charlier y asumió Guillermo Farré), Godoy Cruz (Walter Ribonetto reemplazó a Esteban Solari), Independiente (asumió Gustavo Quinteros tras el alejamiento de Julio Vaccari y el interinato de Carlos Matheu junto a Eduardo Tuzzio), Sarmiento de Junín (Facundo Sava sustituyó a Javier Sanguinetti) y Gimnasia La Plata (esta semana fue echado Alejandro Orfila y al Lobo lo dirigirá Fernando Zaniratto). Vale remarcar que Claudio Úbeda quedó al frente de Boca Juniors tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.