Deportes

Los festejos navideños de las figuras del deporte: del goleador que se disfrazó de Papá Noel al video familiar de Cristiano Ronaldo

Algunos de los máximos referentes del deporte compartieron sus postales de las fiestas

Guardar
El goleador del Manchester City disfrutó de la Navidad con un particular disfraz

Algunas de las figuras más destacadas del deporte compartieron en sus redes sociales sus fotos y actividades de Navidad, ya sea festejando en familia o participando de algunas actividades “fuera de lo común” para ellos, como por ejemplo Erling Haaland. El goleador del Manchester City grabó un divertido video que publicó en su canal de YouTube en el que se lo ve disfrazado de Papá Noel visitando distintos hogares en Inglaterra.

El delantero de la selección de Noruega se colocó el atuendo colorado, característico de Santa Claus y se camufló con una barba blanca postiza para no ser reconocido por los niños. Al ingresar en cada casa, Haaland comenzó a repartir regalos de su club, como botellas plásticas y pósters, hasta que al momento de la foto familiar, dejó que los pequeños revelaran su identidad. La reacción de los fanáticos fue imperdible: sorpresa, emoción y alegría.

Otra de las estrellas del fútbol que decidió mostrar un poco de su intimidad en las fiestas navideñas fue Cristiano Ronaldo, quien ayer jugó un partido de la fase de grupos de la Copa Asiática con su equipo, Al Nassr (dio una asistencia en la victoria 5-1 ante Al Zawraa de Irak). El portugués subió un video en el que se lo ve junto a su familia de espaldas caminando hacia un árbol lleno de regalos.

El festejo de Navidad de Cristiano Ronaldo en familia

Tampoco se mostró ajeno Neymar. El futbolista del Santos, que puja por un lugar en la selección de Brasil rumbo al Mundial 2026, compartió su álbum de Navidad junto a sus hijas y su pareja, Bruna Biancardi. La familia disfrutó de las fiestas con un árbol navideño gigante y con una decoración imponente.

Por su parte, Novak Djokovic subió un breve video a sus redes sociales en el que desea unas felices fiestas en varios idiomas mientras asoma su cabeza entre un manojo de globos multicolores. “Para aquellos que celebren, lo que sea que celebren, feliz Navidad”, expresó el tenista serbio en su historia de Instagram.

El saludo navideño de Novak Djokovic

Los pilotos de la Fórmula 1 también dieron la nota en las redes con sus posteos. Luego de haber recibido sus regalos navideños con el Papá Noel secreto, los corredores comenzaron a compartir las fotos de sus fiestas navideñas. Por ejemplo, el inglés George Russell, de Mercedes, se retrató junto a su novia, la española Carmen Montero Mundt, junto a un colorido árbol. El francés Esteban Ocon (Haas), en tanto, eligió fotografiarse en su casa con su gata negra Iris. El italiano Kimi Antonelli, de 19 años, posó con su familia y expresó: "Deseando a todos una Feliz Navidad y felices fiestas. Espero que te la pases de lo mejor con tus seres queridos". Además, el finlandés Valtteri Bottas, quien regresará a la Máxima a bordo de Cadillac en 2026, también dejó su mensaje navideño bebiendo una copa de vino tinto junto a su pareja, la ciclista australiana Tiffany Cromwell.

LOS FESTEJOS NAVIDEÑOS DE LAS FIGURAS DEL DEPORTE:

La Navidad de Kimi Antonelli
La Navidad de Kimi Antonelli (Instagram)
La Navidad de George Russell
La Navidad de George Russell (Instagram)
Erling Haaland se disfrazó de
Erling Haaland se disfrazó de Papá Noel (Instagram)
La Navidad de Valtteri Bottas
La Navidad de Valtteri Bottas (Instagram)
La Navidad de Esteban Ocon
La Navidad de Esteban Ocon (Instagram)
La Navidad de Neymar junto
La Navidad de Neymar junto a su pareja e hijas (Instagram)

Temas Relacionados

Cristiano RonaldoErling HaalandNovak DjokovicNavidaddeportes-argentina

Últimas Noticias

La “cinta protectora” que utilizó un futbolista en España para prevenir posibles problemas por cabezazos y abrió un debate

Nemanja Gudelj es el primer jugador en utilizarla dentro de la liga local y también la ha mostrado en partidos de la selección de Serbia

La “cinta protectora” que utilizó

El gesto que Hamilton tiene cada Navidad con las hijas de un histórico rival de la F1 y los regalos que envió a los empleados de Ferrari

El británico mantiene una generosa tradición con Nico Rosberg y tuvo un detalle con los más de 1000 trabajadores de la escudería italiana en Maranello

El gesto que Hamilton tiene

ATP publicó la lista de los tenistas que más dinero recaudaron en el circuito en 2025: el único argentino dentro de los 30 primeros

El ente organizador del tenis reveló las cifras económicas de los competidores que lograron más ingresos por sus resultados en la cancha

ATP publicó la lista de

La foto navideña de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo: la intimidad de la celebración y el detalle de la mesa dulce

La pareja compartió una imagen durante la reunión en Rosario y también mostraron algunos aspectos del festejo familiar

La foto navideña de Lionel

El impactante cambio físico de Anthony Joshua a una semana del brutal nocaut a Jake Paul

El ex campeón de los pesos pesados afirmó que escaló nuevamente hasta las 260 libras tras haber pesado 243 lbs antes del combate en Miami

El impactante cambio físico de
DEPORTES
La “cinta protectora” que utilizó

La “cinta protectora” que utilizó un futbolista en España para prevenir posibles problemas por cabezazos y abrió un debate

El gesto que Hamilton tiene cada Navidad con las hijas de un histórico rival de la F1 y los regalos que envió a los empleados de Ferrari

ATP publicó la lista de los tenistas que más dinero recaudaron en el circuito en 2025: el único argentino dentro de los 30 primeros

La foto navideña de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo: la intimidad de la celebración y el detalle de la mesa dulce

El impactante cambio físico de Anthony Joshua a una semana del brutal nocaut a Jake Paul

TELESHOW
Mauro Icardi mostró cómo pasó

Mauro Icardi mostró cómo pasó Navidad con la China Suárez: la sonrisa con sus hijas y el detalle del arbolito

Benjamín Vicuña pasó Navidad sin sus hijos y con la familia de su novia: decoración retro y sabores caseros

La emotiva Navidad de los Cerati: la felicidad de Lilian Clark y el espíritu eterno de su hijo Gustavo

La Navidad de la China Suárez con Mauro Icardi y sus hijos: abrazos, velas y regalos para una noche mágica

Las fotos del sorpresivo encuentro entre Ricardo Darín y Julio Bocca en Punta del Este

INFOBAE AMÉRICA

India autorizó dos nuevas aerolíneas

India autorizó dos nuevas aerolíneas tras las cancelaciones masivas de vuelos

Polonia interceptó un avión ruso en el Báltico y reforzó la seguridad en la frontera con Bielorrusia tras la detección de globos

El rey Carlos III instó a priorizar la bondad frente a la división en su mensaje navideño

Martin Scorsese: Rob Reiner me tenía en la palma de su mano

Freddy Krueger, Alfonso Cuarón y la nouvelle vague: la última temporada de ‘Stranger Things’ revela sus inspiraciones ocultas