Los festejos navideños de las figuras del deporte: del goleador que se disfrazó de Papá Noel al video familiar de Cristiano Ronaldo

El goleador del Manchester City disfrutó de la Navidad con un particular disfraz

Algunas de las figuras más destacadas del deporte compartieron en sus redes sociales sus fotos y actividades de Navidad, ya sea festejando en familia o participando de algunas actividades “fuera de lo común” para ellos, como por ejemplo Erling Haaland. El goleador del Manchester City grabó un divertido video que publicó en su canal de YouTube en el que se lo ve disfrazado de Papá Noel visitando distintos hogares en Inglaterra.

El delantero de la selección de Noruega se colocó el atuendo colorado, característico de Santa Claus y se camufló con una barba blanca postiza para no ser reconocido por los niños. Al ingresar en cada casa, Haaland comenzó a repartir regalos de su club, como botellas plásticas y pósters, hasta que al momento de la foto familiar, dejó que los pequeños revelaran su identidad. La reacción de los fanáticos fue imperdible: sorpresa, emoción y alegría.

Otra de las estrellas del fútbol que decidió mostrar un poco de su intimidad en las fiestas navideñas fue Cristiano Ronaldo, quien ayer jugó un partido de la fase de grupos de la Copa Asiática con su equipo, Al Nassr (dio una asistencia en la victoria 5-1 ante Al Zawraa de Irak). El portugués subió un video en el que se lo ve junto a su familia de espaldas caminando hacia un árbol lleno de regalos.

El festejo de Navidad de Cristiano Ronaldo en familia

Tampoco se mostró ajeno Neymar. El futbolista del Santos, que puja por un lugar en la selección de Brasil rumbo al Mundial 2026, compartió su álbum de Navidad junto a sus hijas y su pareja, Bruna Biancardi. La familia disfrutó de las fiestas con un árbol navideño gigante y con una decoración imponente.

Por su parte, Novak Djokovic subió un breve video a sus redes sociales en el que desea unas felices fiestas en varios idiomas mientras asoma su cabeza entre un manojo de globos multicolores. “Para aquellos que celebren, lo que sea que celebren, feliz Navidad”, expresó el tenista serbio en su historia de Instagram.

El saludo navideño de Novak Djokovic

Los pilotos de la Fórmula 1 también dieron la nota en las redes con sus posteos. Luego de haber recibido sus regalos navideños con el Papá Noel secreto, los corredores comenzaron a compartir las fotos de sus fiestas navideñas. Por ejemplo, el inglés George Russell, de Mercedes, se retrató junto a su novia, la española Carmen Montero Mundt, junto a un colorido árbol. El francés Esteban Ocon (Haas), en tanto, eligió fotografiarse en su casa con su gata negra Iris. El italiano Kimi Antonelli, de 19 años, posó con su familia y expresó: "Deseando a todos una Feliz Navidad y felices fiestas. Espero que te la pases de lo mejor con tus seres queridos". Además, el finlandés Valtteri Bottas, quien regresará a la Máxima a bordo de Cadillac en 2026, también dejó su mensaje navideño bebiendo una copa de vino tinto junto a su pareja, la ciclista australiana Tiffany Cromwell.

LOS FESTEJOS NAVIDEÑOS DE LAS FIGURAS DEL DEPORTE:

La Navidad de Kimi Antonelli (Instagram)

La Navidad de George Russell (Instagram)

Erling Haaland se disfrazó de Papá Noel (Instagram)

La Navidad de Valtteri Bottas (Instagram)

La Navidad de Esteban Ocon (Instagram)

La Navidad de Neymar junto a su pareja e hijas (Instagram)