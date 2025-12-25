Deportes

El especial anuncio del futbolista de Boca Juniors Carlos Palacios en Navidad: “El mejor regalo del mundo”

El jugador chileno compartió en sus redes sociales una gran noticia personal

Carlos Palacios y su novia
Carlos Palacios y su novia hicieron un anuncio muy especial en Navidad

La noticia de que Carlos Palacios, mediocampista chileno de Boca Juniors, será padre nuevamente se viralizó durante la madrugada del 25 de diciembre, cuando el futbolista utilizó sus redes sociales para compartir una postal personal que rápidamente captó la atención de hinchas y medios. Lejos de la cancha y de la concentración por la pretemporada inminente, Palacios transformó la celebración navideña en una doble alegría familiar al confirmar que espera un hijo junto a su actual pareja, Alexia Catalina.

La imagen que difundió en sus historias de Instagram muestra al futbolista arrodillado, besando el vientre de su pareja. Acompañó ese retrato íntimo con un mensaje cargado de emoción: “El mejor regalo del mundo, el más anhelado, el más esperado. Te amamos y te esperamos con muchas ansias”. Alexia Catalina también intervino en la comunicación de la noticia, sumando en sus redes: “El mejor regalo que Dios nos pudo dar. Te amamos mucho, mi porotito/a”, frase que rápidamente circuló entre usuarios y medios.

El anuncio de Carlos Palacios
El anuncio de Carlos Palacios con su novia

Palacios, quien llegó a Boca Juniors a comienzos de 2025, tuvo un año intenso en lo deportivo. Durante la última temporada, acumuló presencia en 36 partidos y fue titular en treinta y cuatro ocasiones, marcando tres goles ante Huracán, Belgrano y Estudiantes. La continuidad y regularidad en el equipo de Claudio Úbeda consolidaron al volante como uno de los fijos durante el cierre del año, tramo en el cual el conjunto xeneize logró el regreso a la Copa Libertadores luego de dos temporadas de ausencia.

Además del significado personal de esta noticia, el contexto familiar presentado por el futbolista tiene matices particulares. El hijo que espera junto a Alexia Catalina será el tercero para Palacios, quien ya es padre de dos varones fruto de una relación anterior, aunque será el primero con la pareja actual.

Ahora, mientras se prepara para el inicio de la pretemporada y el Torneo Apertura, el futbolista enfrenta el nuevo desafío de equilibrar la exigencia profesional con la inminente ampliación de su familia. El anuncio, realizado en plena fecha festiva, generó una ola de mensajes de felicitación tanto entre compañeros de equipo como entre seguidores de Boca Juniors, y apuntala un cierre de año con espacio para lo emocional fuera del habitual foco futbolístico.

