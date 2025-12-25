Deportes

El conmovedor homenaje de un futbolista juvenil del Ajax a su novia recientemente fallecida: “Es desgarrador”

Mark Verkuijl salió al campo de juego envuelto en lágrimas para recordar a su pareja, que murió trágicamente a los 21 años

El neerlandés Mark Verkuijl, de 19 años, no pudo contener las lágrimas antes del partido de su equipo al recordar a su pareja en el campo de juego

La tragedia que sacudió al fútbol neerlandés en estos últimos días tuvo su momento más emotivo cuando Mark Verkuijl, joven futbolista del Ajax y de la selección de Países Bajos, rindió homenaje a su novia fallecida, Elisa, durante un partido de la división reserva del club de Ámsterdam.

Visiblemente conmovido, el delantero de 19 años se unió a sus compañeros antes del encuentro contra RKC Waalwijk en el centro del campo de juego, donde se realizó un minuto de silencio en homenaje a su pareja, que murió trágicamente hace seis días. “Ver la condición de Mark en el video es simplemente desgarrador. Mantente fuerte”, escribió la cuenta de Rising Stars XI en la red social X.

El momento más conmovedor ocurrió ante la mirada de los aficionados cuando Verkuijl, rodeado de sus compañeros de equipo, mostró una camiseta del Ajax con el nombre de Elisa en el dorso en un gesto de profundo dolor. El estadio dedicó un respetuoso silencio y, en el minuto 21 del partido, los espectadores se levantaron en una ovación prolongada como tributo a la joven, en una de las escenas más conmovedoras de la jornada. Mark estaba en las gradas, totalmente emocionado.

El conmovedor homenaje de un futbolista del Ajax a su novia fallecida (captura video)

El fatídico accidente ocurrió el pasado 18 de diciembre, cuando Elisa, de 21 años, salió a correr entre Ede y Veenendaal, en el centro de Países Bajos, informó el diario británico The Sun. Un vehículo la atropelló, causándole heridas de consideración. Posteriormente, la joven falleció en el hospital debido a la gravedad de las lesiones. De acuerdo con las investigaciones, la conductora implicada en el homicidio, una mujer de 54 años, abandonó el lugar de los hechos pero fue localizada por la policía en su domicilio esa misma noche y detenida por las autoridades.

La noticia del fallecimiento de Elisa impactó fuertemente al grupo de jugadores del Jong Ajax, también conocido como Ajax II, quienes no pudieron entrenar durante los días siguientes. Durante el partido, todo el plantel lució brazaletes negros en señal de duelo y respeto. A pesar de la solemnidad y el homenaje, el equipo de Ámsterdam cayó derrotado 0-2 y permanece en la 20° posición de la Eerste Divisie, la segunda categoría del fútbol neerlandés.

Mark Verkuijl junto a su novia en un recuerdo tras el fallecimiento de la joven (Instagram)

El jugador realizó algunos posteos alusivos en su cuenta personal de Instagram, recordando a su novia con algunas fotos: “Para siempre en mi corazón. Te amo”.

Por su parte, Mark Verkuijl, quien se encuentra en fase de recuperación tras una lesión muscular, estuvo acompañado en todo momento por la solidaridad de sus compañeros y el público. El ambiente emotivo y la conmoción por el trágico acontecimiento reflejaron el profundo alcance de la pérdida tanto en el ámbito personal como deportivo para el futbolista y su equipo.

