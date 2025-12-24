Deportes

¿Se viene un amistoso internacional para Boca Juniors en 2026? La propuesta que recibió de un gigante europeo

La dirigencia xeneize evalúa una invitación procedente del Viejo Continente

Boca Juniors y Napoli buscan
Boca Juniors y Napoli buscan fecha para disputar un amistoso en 2026 (REUTERS/Agustin Marcarian)

El club Boca Juniors evalúa una invitación procedente del Napoli para disputar un partido amistoso en el estadio Diego Armando Maradona durante 2026, encuentro que se enmarca tanto en el homenaje compartido por ambas instituciones hacia la figura de Diego Maradona como en el inicio de las próximas remodelaciones del recinto, que está previsto será uno de los escenarios de la Eurocopa 2032. Sin embargo, la concreción del evento permanece en suspenso ante el complejo calendario del año, donde sobresale la realización del Mundial, así como la exigente agenda de competencias internacionales y nacionales que enfrentará el conjunto argentino.

El principal atractivo del amistoso, además del valor simbólico por la conexión con Maradona, radica en la coincidencia con la apertura de obras de renovación en el estadio napolitano. La inversión para la primera fase rondaría los 10 millones de euros, y la segunda alcanzaría los 150 millones, apuntando a la incorporación de un tercer anillo que sumará capacidad para 10.000 espectadores y una renovación integral de la infraestructura. El propio presidente napolitano, Aurelio De Laurentiis, expresó inquietudes sobre las limitaciones del estadio actual y ha manifestado su intención de modernizarlo o incluso evaluar la construcción de una nueva sede.

El estadio Diego Armando Maradona
El estadio Diego Armando Maradona de Napoli será refaccionado y buscan un amistoso con Boca Juniors (REUTERS/Ciro De Luca/Archivo)

En cuanto a dificultades logísticas, la superposición de la Copa Mundial de la FIFA, que se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio, junto a la Copa Libertadores, el torneo local y la Copa Argentina se presentan como obstáculos que reducen las ventanas disponibles para organizar un viaje de tal magnitud. El apretado calendario europeo, debido a la concurrencia de torneos locales e internacionales, también pone presión sobre la posibilidad de encontrar una fecha adecuada para ambos clubes, según expresó el periodista Martín Costa en Radio Splendid. En ese sentido, la propuesta fue acercada por una persona cercana al club, y aunque la dirigencia de Boca aún no ha emitido una respuesta formal, los organizadores italianos insisten en definir pronto la realización del encuentro.

A la vez, se han considerado opciones fuera de Italia. Un empresario intentó organizar un amistoso de Boca en Estados Unidos frente a un rival a confirmar, pero el proyecto resultó inviable bajo los mismos conflictos de calendario y la logística que implica trasladar la delegación.

La dirigencia de Boca Juniors mantiene sus planes de que, en caso de disputar amistosos previos a la temporada oficial, estos sean dentro de Argentina. Hay intención de organizar dos partidos en La Bombonera para la pretemporada, programada a partir del 2 de enero, con venta de entradas al público general, incluidos quienes no son socios. Existe también la posibilidad de jugar otro encuentro dentro del país, concretamente en la provincia de Córdoba, con rival aún por definir, como aportó el periodista Ezequiel Sosa a TyC Sports.

Mientras las negociaciones para concretar el amistoso en Nápoles continúan abiertas, la chance de ver a Boca disputar un encuentro internacional de alto impacto mediático reaviva recuerdos de años anteriores, cuando el equipo argentino realizó giras europeas y enfrentó a clubes como Manchester United, Milan o Arsenal. Por el momento, la viabilidad del partido depende exclusivamente de encontrar una fecha disponible tanto para Napoli como para Boca, y de resolver los desafíos logísticos que supone realizar el evento en Italia en plena reconfiguración del estadio y en un año de calendario excepcionalmente cargado.

