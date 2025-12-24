Deportes

El millonario resarcimiento que deberá pagarle Corinthians al ex River Plate Matías Rojas

El Timão utilizará parte del premio obtenido por haber ganado la Copa de Brasil para cancelar una deuda con el futbolista paraguayo

Matías Rojas cobrará una deuda
Matías Rojas cobrará una deuda millonaria de parte del Corinthians

Corinthians terminó la temporada con un sabor agridulce. Luego de consagrarse campeón de la Copa de Brasil tras vencer al Vasco da Gama, lo que le permitió clasificar a fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, el club paulista debió desembolsar una millonaria suma de dinero para saldar una deuda con el futbolista paraguayo Matías Rojas.

Con el fin de evitar una sanción de la FIFA para la incorporación de refuerzos en el próximo mercado, los directivos del Timão tuvieron que abonarle 41.2 millones de reales (unos 7,5 millones de dólares) al ex mediocampista de Racing, River Plate e Inter Miami, según la información que publicó el sitio Globo Esporte.

Tanto la FIFA como la Corte Arbitral del Deporte (TAS) habían fallado en favor de Rojas, luego de reclamos por el incumplimiento de los pagos de salarios e indemnizaciones. De acuerdo a la publicación del medio brasileño, el desembolso del dinero se realizará en dos partes y se completará antes de finalizar el año 2025.

Desde agosto, el Corinthians afronta problemas por incumplimientos de sus obligaciones y se enfrentó a una inhibición para poder incorporar jugadores, que está vigente por una deuda cercana a 30 millones de reales (5.4 millones de dólares) con el club Santos Laguna de México por el fichaje del defensor Félix Torres. Esta sanción, aplicada de forma independiente, podría resolverse mediante negociaciones que la directiva corintiana planea retomar después del reciente acuerdo con Matías Rojas y tras obtener el premio de 77 millones de reales (cerca de 14 millones de la divisa norteamericana) por el título de la Copa de Brasil.

Matías Rojas llegó a River
Matías Rojas llegó a River Plate en 2025, proveniente del Inter Miami (@RiverPlate)

Matías Rojas, de 33 años, busca un nuevo destino tras su paso por el Portland Timbers de la MLS de los Estados Unidos. El paraguayo había llegado al Corinthians a mediados de 2023. Jugó 30 partidos sin anotar goles y abandonó el club paulista en febrero de 2024 alegando atrasos en el pago de sus derechos de imagen, componente relevante de los salarios de los futbolistas de elite.

En ese mes, Rojas notificó al club la ruptura unilateral de un contrato originalmente vigente hasta junio de 2027, tras meses de negociaciones infructuosas entre sus representantes y los dirigentes del Timão.

El abogado del jugador, Rafael Botelho, relató a Globo Esporte el difícil proceso que condujo al litigio entre el club y el futbolista. “Aún en diciembre (de 2023), cuando ya existía la posibilidad de acudir a la FIFA, nos acercamos al Corinthians para tratar de lograr un acuerdo. No era intención rescindir. Hubo demora debido al cambio de directiva, pero el club aceptó renegociar la deuda. En ese momento, Augusto (Melo, ex presidente del club) afirmó que honraría el compromiso”, dijo el letrado.

Luego, Botelho detalló también que, aunque el club realizó el primer pago según lo pactado, en febrero volvió a incurrir en mora, lo que llevó a la ruptura definitiva: “Después, pagaron el primer mes combinado y volvieron a atrasarse en febrero. Envié notificaciones, hablé con personas del club hasta que la situación fue insostenible y decidimos acudir a la FIFA. Aun así, propuse una solución parcelada, quedaron en responderme y nunca más volvieron a contactarme”.

Matías Rojas es jugador del
Matías Rojas es jugador del Portland Timbers de la MLS de Estados Unidos (Matt Krohn-Imagn Images)

El veredicto de la FIFA llegó en junio de 2024 y fue ratificado por el TAS en septiembre, consolidando la obligación de pago inmediato bajo amenaza de exclusión del mercado de transferencias. El acuerdo actual, que supone que Rojas renuncie a los intereses que se habían acumulado por orden de los organismos internacionales, permite al Corinthians utilizar parte de las ganancias por la reciente Copa do Brasil para saldar la totalidad de la deuda durante 2025.

El caso de Matías Rojas llevó a varias comisiones directivas sucesivas intentar resolver las divergencias económicas, incluyendo la gestión del ex presidente corinthiano Augusto Melo quien, tras asumir a inicios de 2025, reconoció una deuda original de aproximadamente R$ 8 millones. No obstante, la promesa de cubrir el monto íntegro del contrato en caso de nuevos retrasos llevó a la cifra final que ahora se ha comprometido a abonar el club.

La dirigencia de Corinthians mira ahora hacia otras negociaciones clave, como la conversación pendiente con el Santos Laguna para levantar el castigo vigente y posibles incorporaciones futuras, mientras su estructura administrativa experimenta cambios importantes tras la salida del director de fútbol Fabinho Soldado.

