Una salvaje pelea se desató en un partido juvenil en Comodoro Rivadavia entre jugadores e hinchas

La salvaje pelea en un partido juvenil en Comodoro Rivadavia que terminó en una batalla campal entre jugadores e hinchas (Video: El Comodorense)

La final de la Reserva Especial “A” en Comodoro Rivadavia terminó con un violento enfrentamiento en el estadio Domingo Perea, donde el partido entre la Comisión de Actividades Infantiles y Laprida derivó en una pelea entre futbolistas, hinchas y allegados.

A nivel deportivo, el equipo dirigido por César Villarroel se consagró campeón tras revertir la serie: ganaron 2 a 0 con goles de Thiago Villalba y Joaquín Mardones, para un global de 2-1. La alegría en el estadio se desvaneció inmediatamente después del silbatazo final ante los disturbios, que también involucraron agresiones a adultos que intentaron separar a los jóvenes.

Los videos tomados por el público con teléfonos celulares, y viralizados en redes, evidencian la magnitud de la gresca y la vulnerabilidad de los árbitros frente al avance del grupo agresor. Testigos apuntaron que parte de la hinchada de Saavedra reaccionó arrojando piedras y botellas tras mostrar disconformidad por el resultado y el arbitraje.

Los presentes reclamaron la ausencia de efectivos de seguridad, considerando la magnitud del encuentro.

Según relataron los simpatizantes a la Agencia Noticias Argentina, se produjeron insultos hacia Bairon Ortiz, mediocampista colombiano de la CAI, lo que agravó la tensión en los minutos previos a la pelea.

La organización del evento y la falta de garantías quedaron bajo cuestionamiento. La Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia prevé emitir en las próximas horas un comunicado con las sanciones para ambos clubes.

Violenta pelea de padres en un partido de fútbol infantil en Lanús

La expulsión inmediata de los equipos infantiles 1° de Mayo y Villa Heredia de la Copa de Oro, una medida contundente adoptada por la Federación Argentina de Deportes Infantiles (FADI), expuso en toda su gravedad la violencia entre adultos en el fútbol infantil.

Batalla campal en un torneo de fútbol infantil

Esta decisión, que impactó de lleno en el clima competitivo, se produjo después de que familiares protagonizaran un violento enfrentamiento al término de la semifinal disputada por niños de la categoría 2019 en el Club Villa Pellerano, en Lanús.

Según la FADI, la exclusión buscó frenar futuras situaciones conflictivas, pero a la vez generó inquietud en el mundo del deporte infantil, donde se dispararon las alarmas sobre la seguridad y el ejemplo que reciben los más pequeños.

De acuerdo con lo publicado por El Diario del Sur, la federación exige ahora los videos originales de los hechos para evaluar sanciones individuales y ha convocado a una reunión extraordinaria donde podría definirse el futuro de los planteles y de sus integrantes.

En este escenario de conmoción, el delegado anfitrión Adrián Vidart remarcó en declaraciones a C5N la huella emocional que dejó el episodio: “Los nenes lloraban desconsoladamente”.

Fuerte pelea entre padres de los clubes Villa Heredia y 1° de Mayo

Testigos e imágenes que circularon en redes sociales evidenciaron la escala del episodio, con padres invadiendo el campo y extendiendo la refriega a las gradas. Entre intentos de familiares de contener la situación y proteger a los menores del caos, varios entrenadores y allegados se abocaron a separar a los adultos enfrentados. Los responsables del club optaron por llevar de inmediato a los niños hacia los vestuarios; muchos rompieron en llanto al presenciar la agresión física de sus propios familiares.

El enfrentamiento, que se extendió aproximadamente durante diez minutos, tuvo su origen en un supuesto gesto provocador atribuido a uno de los directores técnicos, lo que derivó en la reacción de asistentes en la tribuna, de acuerdo con versiones recogidas por testigos. Tanto la FADI, con sede en Avellaneda, como los clubes implicados, se enfrentan ahora a un proceso de investigación y sanciones adicionales; la federación solicitó la colaboración institucional para identificar responsable por responsable y advirtió que en caso de reincidencias las medidas serán aún más drásticas.

Una batalla campal se libró en un torneo de fútbol de niños de 6 años

Las reglas de neutralidad, diseñadas para evitar parcialidad y tensiones al disputarse la semifinal en cancha neutral, no evitaron que la violencia escalara tras el ingreso de los padres al terreno de juego. Los videos viralizados dejaron en evidencia la magnitud de la pelea y reavivaron el debate sobre los entornos en que se desarrollan los programas deportivos para menores. Según explicó el delegado local Vidart a CN5, “no es la primera vez que pasa”, subrayando el historial de incidentes similares que han marcado al fútbol infantil en la región.