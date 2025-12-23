Se convirtió en el fichaje más caro en la historia de la Premier League y una grave lesión lo podría dejar sin Mundial

*Así fue la lesión de Alexander Isak

La victoria del Liverpool frente al Tottenham Hotspur por 2-1 en la Premier League quedó marcada por la noticia de la grave lesión de Alexander Isak, el delantero sueco que llegó al club como el fichaje más costoso de la historia de la Premier League. El club inglés confirmó en un comunicado que el delantero sueco fue sometido a una intervención quirúrgica tras sufrir una doble fractura de tobillo y peroné, lesión ocurrida durante el partido en Londres.

Según informó el propio club de Anfield, el futbolista de 26 años se lesionó en la jugada en la que marcó el primer gol del encuentro. “El delantero del Liverpool se lesionó en una falta a la hora de marcar el primer gol contra el Tottenham Hotspur y tuvo que ser sustituido. Tras el diagnóstico, hoy se completó la intervención quirúrgica por una lesión de tobillo que incluía una fractura de peroné. La rehabilitación de Isak continuará ahora en el Centro de Formación AXA, sin que todavía se haya fijado un plazo para su regreso”, señaló el Liverpoll en su comunicado oficial.

El incidente se originó cuando Micky van de Ven, defensor del Tottenham, intentó bloquear el disparo de Isak y terminó impactando contra el sueco. La asistencia médica fue inmediata y el encuentro se mantuvo interrumpido varios minutos. A pesar de la gravedad, el número 9 del conjunto de Slot salió del campo por sus propios edios, aunque cojeando ostensiblemente, lo que ofreció un atisbo de esperanza a los aficionados, aunque las primeras informaciones ya anticipaban una lesión de consideración.

El futbolista debió ser operado y no se sabe el tiempo que estará de baja (Europa Press)

La gravedad de la situación se confirmó tras los exámenes médicos realizados posteriormente. El Liverpool, tal como detalló en el comunicado, no precisó un tiempo estimado de baja, aunque aclaró que “no se ha fijado aún una fecha para su regreso”. Fuentes del club citadas en medios británicos aseguraron que el delantero estará fuera de los campos “varios meses” luego de la operación, lo que prácticamente descarta su presencia durante lo que resta de la temporada y compromete su disponibilidad para la selección de Suecia en el próximo Mundial, en caso de que el país logre la clasificación.

Hay que recordar que el combinado nórdico será uno de los protagonistas del repechaje europeo que jugarán 16 selecciones. Estos equipos formarán las ocho llaves de semifinales que desembocarán en cuatro finales, todas series a partido único del 26 al 31 de marzo, que determinarán a los cuatro clasificados. En el caso de los suecos, tendrá que primero superar a Ucrania como visitantes y, en caso de avanzar, se enfrentarán en condición de locales al ganar de la serie entre Polonia y Albania.

El sueco abandonó el campo ayudado por el personal médico (Reuters)

El contexto en el que se produjo la lesión también ha generado impacto en el entorno del equipo. Arne Slot, entrenador del Liverpool, manifestó tras el partido: “Nunca es una buena señal cuando un futbolista tiene que abandonar el campo”. La situación se agrava por el momento de la temporada y la presión sobre el técnico, quien ha enfrentado cuestionamientos durante su gestión. Cada baja representa un obstáculo mayor para el equipo, que transita un tramo decisivo del curso deportivo.

“La entrada de Xavi Simons (a Virgil van Dijk) fue inintencionada. Pero si haces 10 veces la entrada de Van de Ven 10 veces existe la posibilidad de que se produzca una lesión grave. Fue temeraria”, agregó el DT del último campeón de la máxima competencia de clubes de fútbol en el Reino Unido.

La intervención quirúrgica de Isak pone un freno a su adaptación y desempeño en el club inglés. El sueco arribó a Anfield proveniente del Newcastle, por una cifra cercana a los 150 millones de euros, convirtiéndose en el fichaje más alto en la historia de la Premier League. Hasta el momento de la lesión, su rendimiento había generado expectativas encontradas, con solo tres goles en 16 partidos disputados en la temporada.

El golpe para el Liverpool se produce en un contexto en el que la plantilla ya había mostrado dificultades para consolidar resultados. Con una tirante relación entre Mohamed Salah y el entrenador, la ausencia de una figura llamada a liderar el ataque durante un periodo prolongado agrega incertidumbre sobre el futuro inmediato del equipo y la estrategia que deberá adoptar el cuerpo técnico.