Furor en EEUU por “Lady Shaq”, la sensación del básquet que anotó 148 puntos en los últimos 4 partidos

La pivot de Iowa State recibió el apodo de "Lady Shaq"

La gigante Audi Crooks, que recibió el apodo de “Lady Shaq” por su parecido con la leyenda de la NBA Shaquille O’ Neal, generó un gran impacto en el básquetbol femenino universitario de Estados Unidos. En los últimos cuatro partidos, la pivot de 21 años de Iowa State acumuló 148 puntos y se destacó un nuevo récord de 47 unidades para ser la nueva sensación deportiva.

Durante la actual temporada, Crooks se consolidó como la principal figura de las Cyclones. En particular, una racha que la llevó a aparecer en las portadas de los sitios especializados. La misma comenzó el pasado 30 de novimebre, cuando le anotó 47 tantos a Indiana. Al siguiente partido, sumó 30 puntos ante Northern Illinois y pocos días más tarde, repitió una treintena de tantos ante Iowa, la otra universidad del estado y que es una de las mejores de la competencia. Por último, anotó 41 ante Kansas para la cuarta victoria en fila de su equipo.

En lo que va de la temporada, Iowa State marcha invicto con marca de 13-0, Lady Shaq tiene un promedio de 28.9 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias y un portencaje en tiros de campo del 71.6 por ciento. Números impactantes.

La ascendente trayectoria de Crooks es resultado de algo más que puro talento. Al ingresar a la universidad, enfrentó un exigente plan nutricional que le permitió perder al menos 20 kilos, una transformación que impactó de manera directa en su rendimiento sobre la cancha. De tener una presencia limitada a 10 minutos por juego, pasó a promediar 26 minutos y a ganar protagonismo en el equipo. Si bien su físico, cercano a los 100 kilos, genera comentarios negativos relativos a la gordofobia, la jugadora responióe con firmeza: “Puede que haya 100 comentarios sobre mi cuerpo o sobre mi aspecto, pero también hay 1000 sobre mis habilidades, sobre mi carácter, sobre cómo sonrío y sobre cómo trato a los demás. Y si haces algún comentario, es porque me estás mirando. Encendiste la televisión para verme jugar y poder decir algo malo. Eso es increíble. Me encanta. Gracias por ser mi audiencia”, dijo Audio en entrevistas.

Audi Crooks juega con el 55 en honor a su padre

Las críticas fueron un obstáculo para Crooks. Por el contrario, forman parte de una narrativa de superación personal. La deportista asocia su desarrollo a un entorno que favorece el crecimiento y la resiliencia. Ante los cuestionamientos, sostiene: “Sólo trata de matarlos con amabilidad, porque entonces no les darás munición para responder”.

Ya desde su temporada debut universitaria, Crooks se estableció como la máxima anotadora de la Universidad de Iowa State, finalizando con 635 puntos y un promedio de 19,2 por partido, además de registrar el porcentaje de tiros de campo más alto de una novata en la NCAA. En la campaña 2023-24, superó la marca de Megan Taylor (temporada 1997-98) con 460 puntos. Estas cifras han motivado elogios tanto en el entorno universitario como de figuras emblemáticas de la NBA como Kevin Garnett. “Tiene los fundamentos de la vieja escuela mezclados con el dominio de la nueva era”, dijo el ex jugador de los Minnesota Timberwolves.

La versatilidad de Audi Crooks sobresale más allá de la cancha: durante la secundaria en Bishop Garrigan, sumó 2.734 puntos, el tercer registro más alto en la historia de Iowa, compitió en atletismo (logró campeonatos estatales en lanzamiento de bala y disco) y participó en el equipo de voleibol. En el ámbito académico, estudia derecho penal social y sociología, y se desempeñó en la banda y el coro, tocando la guitarra, el bajo, trompeta, batería y piano.

Crooks es la líder de Iowa State en el básquet femenino de la NCAA

El carisma distintivo de Crooks y su constante sonrisa la situaron rápidamente en el radar de grandes marcas. Es imagen de una automotriz importante, de una reconocida compañía de telecomunicaciones y de una línea de productos para el cuidado de la piel destinados a jóvenes. Su actividad en redes sociales contribuye a fortalecer el vínculo con aficionados y expande su mensaje positivo.

La mentalidad de la joven pivot se hace patente en sus intervenciones públicas. “En realidad no se trata de los galardones ni de los récords. Por supuesto, es un honor formar parte de la historia de la universidad, pero se trata de quiénes lo lograron conmigo. No se trata del destino, sino del camino, así que estoy increíblemente agradecida de estar rodeada de gente tan maravillosa”, expresó la jugadora con humildad. Su filosofía, basada en la gratitud por su equipo y el proceso vivido, constituye un pilar de su madurez temprana.

Las comparaciones con grandes figuras de la hihstoria del deporte por su manejo técnico de espaldas al aro y la capacidad para convertir ante rivales de diferentes estaturas, emuestras sus destrezas para sobresalir en el baloncesto universitario actual. Su presente está estrechamente vinculado a Iowa State, aunque tiene en la mira su objetivo de alcanzar la WNBA. El futuro se vislumbra prometedor: los resultados recientes y el respaldo de la afición impulsan proyecciones de un posible legado como una de las figuras más destacadas del baloncesto.

Una dimensión emotiva en su historia personal cobra especial relevancia. Crooks honra la memoria de su padre, quien fue jugador universitario y falleció cuando ella tenía 16 años, utilizando el número 55 en cada partido. Antes de salir a la cancha, esta nueva sensación del deporte norteamericano no se fija en lo que dicen los demás sobre su cuerpo. Sólo hace algo que le sale muy bien y le permite ser una joven promesa del deporte.