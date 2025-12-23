El motivo por el que Boca Juniors desistió de la contratación de Miguel Borja

La novela y el hipotético romance con aroma a venganza llegó a su fin. Los caminos entre Miguel Borja y Boca Juniors no se cruzarán. El delantero que se despidió de River Plate tiene un preacuerdo con Cruz Azul y se prepara para gritar goles en la liga mexicana. Atrás quedó el coqueteo público con el Xeneize en una entrevista televisiva que dio que hablar y también el pedido formal de condiciones del club de la Ribera, que llegó a sondearlo.

¿Por qué Boca desistió de su contratación? De entrada, en el Xeneize no confiaron del todo en esta versión de Borja y el supuesto deseo de cruzar de vereda. Iba a ser una imagen fuerte, más común de los años 80 o 90 que del presente. Pero no estuvo tan lejos de llevarse a cabo, básicamente porque el colombiano siempre fue del gusto futbolístico de Juan Román Riquelme, que justamente en este mercado busca atacantes.

Lo concreto es que el centrodelantero de 32 años, con el pase en su poder, exigió una elevadísima suma de dinero por el contrato que lo podía vincular a Boca por un determinado tiempo. Desde el lado del futbolista argumentaron que la alta cifra se debía a que el club que lo fichara no iba a tener costos por su pase, ya que arribaría en condición de libre. Por eso, la estrategia de su representante fue exigir un salario elevado a modo de ser incluida una compensación por ese “costo cero”.

“Usó a Boca para que en México aceleraran con la oferta para llevárselo”, mencionó una fuente que circula por el predio de Ezeiza y la Bombonera a menudo. Para reflejarlo en los números, el agente de Borja le exigió al emisario boquense que llevó a cabo la tratativa una suma mayor a la que percibe Leandro Paredes, en el top de salarios de la institución de la Ribera. Para firmar en Boca, el colombiano pidió unos 3 millones de dólares por temporada. “Eso fue lo mismo que decir ‘no quiero ir a Boca’”, vociferaron en la entidad xeneize sobre las verdaderas intenciones del Colibrí, que en cuatro temporadas con la camiseta del Millonario registró 159 presencias y convirtió 62 goles.

En una entrevista con ESPN, días después de que fuera despedido oficialmente por River en las redes sociales, Borja le había hecho un guiño al Xeneize tras una pregunta concreta sobre la chance de ponerse la camiseta azul y oro: “No me pongas en esas, tengo un hermano que es hincha de Boca y se puso a reír apenas te escuchó. Uno no sabe, uno no puede cerrar las puertas o no decir ‘de esta agua no beberé’. Pienso en disfrutar las vacaciones y esperar la mejor opción para mí y mi familia. La puerta para regresar a Argentina quedó abierta y eso es algo muy bonito”.

Lo concreto es que ahora Boca tendrá que buscar otros delanteros dentro de un mercado de pases donde no abunda la jerarquía en ese sector de la cancha. Según pudo averiguar Infobae, está tachado el nombre de Alexis Cuello, que circuló en las últimas semanas. A esta hora, el Xeneize espera respuesta de San Lorenzo por otro de sus jugadores del plantel: Gastón Hernández. En paralelo, el que más cerca está de arribar a un acuerdo es el colombiano Marino Hinestroza, extremo de 23 años al que el club le compraría el 100% del pase en una cifra cercana a los 6 millones de dólares.

Por el momento, no trascendieron nombres de otras opciones para el ataque, aunque está claro que el mercado recién se inició y Boca intentará sumar alternativas en ese sector de la cancha donde hoy tiene a Edinson Cavani, Miguel Merentiel, Milton Giménez, Exequiel Zeballos, Brian Aguirre y Lucas Janson. En horas venideras, se confirmaría una baja: Lucas Blondel firmaría a préstamo en Argentinos Juniors.