Cristian Fabbiani fue tentado por un equipo de un exótico país: “Tiene negociaciones avanzadas”

Cristian Fabbiani fue tentado por un equipo de Macedonia

El entrenador argentino Cristian Fabbiani se encuentra en negociaciones avanzadas para asumir la dirección técnica de Vardar, el club que encabeza la liga de Macedonia. Esta posibilidad representa no solo su primera experiencia profesional en Europa, sino también un cambio relevante en su carrera tras una etapa desafiante al frente de Newell’s Old Boys, que concluyó con su despido en octubre.

El interés de la dirigencia de Vardar Skopje, actual líder del campeonato local, surgió tras la salida de su entrenador titular, Goce Sedloski, quien fue recientemente contratado para conducir la selección nacional de Macedonia. Este movimiento dejó la banca vacante y aceleró el contacto con Fabbiani, cuyo nombre emergió como opción principal en las discusiones directivas.

“Cristian Fabbiani tiene negociaciones avanzadas para ser el nuevo entrenador del Vardar, puntero de la liga de Macedonia. El DT del club fue contratado por la selección de ese país y el “Ogro” es uno de los principales candidatos”, según informó el periodista especializado en mercado de pases, César Luis Merlo.

Un equipo de Macedonia quiere al Ogro Fabbiani como entrenador

Goce Sedloski fue un pilar en la reciente campaña de Vardar, y su salida motivó una reconfiguración inmediata en el plantel técnico. Los responsables del club consideran a Fabbiani por su trayectoria y su perfil y la definición podría concretarse en las próximas horas.

Fabbiani comenzó su recorrido como director técnico en Fénix durante 2021. A partir de allí, pasó brevemente por Deportivo Riestra en dos etapas separadas y condujo Deportivo Merlo antes de asumir el desafío de dirigir Newell’s de febrero a octubre del año en curso. En ese ciclo, acumuló un registro estadístico simétrico: 27 partidos dirigidos, repartidos en nueve victorias, nueve empates y nueve derrotas.

La posible llegada de Fabbiani a la institución macedonia abriría una inédita etapa europea para el entrenador, en un contexto poco habitual para técnicos argentinos, y marcaría un giro sustancial en su historial profesional.

El Fudbalski Klub Vardar se consolidó como una de las instituciones más emblemáticas del fútbol en Macedonia del Norte desde su fundación en 1947 en la ciudad de Skopie. El club alcanzó notoriedad nacional e internacional a lo largo de más de siete décadas, situándose como referente tanto en el ámbito local como en escenarios europeos.

Fudbalski Klub Vardar, equipo de primera división de Macedonia (Fuente: fcvardar.com)

El equipo rojinegro, conocido popularmente como Vardar, acumuló once campeonatos de liga y seis Copas de Macedonia, logros que lo posicionaron a la cabeza del palmarés nacional. La institución vivió sus campañas más exitosas en los primeros años tras la independencia macedonia, periodo en el que dominó la Primera División local. En la temporada 2025-26, el equipo se ubica en la cima de la tabla con un registro de 39 puntos tras 15 partidos, manteniendo el invicto bajo la dirección del DT saliente Goce Sedloski. El club disputa sus partidos como local en el estadio Toše Proeski Arena, que cuenta con capacidad para más de 33.000 espectadores.

En el plano internacional, Vardar participó de manera recurrente en torneos organizados por la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA). Su actuación más recordada se produjo en la temporada 2017-18, cuando logró acceder a la fase de grupos de la UEFA Europa League, un hecho inédito para un club macedonio hasta ese momento. El equipo sumó dos victorias en esa instancia, enfrentando a rivales como Zenit San Petersburgo y Real Sociedad. En la edición 2025-26 de la Conference League, Vardar disputó cuatro encuentros y obtuvo dos triunfos, un empate y una derrota, con un saldo de siete goles a favor y ocho en contra.

El club atravesó periodos de crisis financiera que derivaron en descensos administrativos, como el ocurrido en 2021, aunque logró recuperar la categoría rápidamente. La estabilidad financiera alcanzada en los últimos años permitió la reestructuración de la plantilla y el fortalecimiento de su cantera, de la cual surgieron figuras que luego emigraron a ligas de mayor competitividad. Dentro de su plantilla destacan actualmente jugadores como Davor Taleski, Mihail Manevski y Azer Omeragikj, quienes sumaron minutos en competiciones internacionales y contribuyeron al liderazgo del equipo en el campeonato local.