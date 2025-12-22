FIFA publicó el último ranking del año: en qué puesto terminó Argentina y un rival en el Mundial que crece

LA FIFA publicó el último ranking de selecciones (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

El último Ranking Mundial Masculino de la FIFA publicado este año, tras la conclusión de la Copa Árabe, confirma que la selección argentina mantiene una posición destacada en la élite del fútbol a nivel global. La actualización más reciente que publicó la entidad indica que la Albiceleste se mantiene dentro del podio y que aspira a recuperar el primer puesto.

Argentina cerró el año 2025 en la segunda posición del ranking FIFA, solo superada por España, pero el enfrentamiento entre ambos equipos en la próxima Finalissima podría modificar el liderazgo de cara al Mundial 2026. Ese encuentro tendrá lugar el 27 de marzo en el estadio Lusail de Doha, escenario donde la Albiceleste conquistó la Copa del Mundo en Qatar.

El elenco dirigido por Lionel Scaloni ratificó su posición respecto al escalafón de octubre, manteniéndose por encima de Francia, que ocupa el tercer lugar. La selección española, bajo la conducción de Luis de la Fuente, continúa en la cima del ranking. La expectativa en torno a la Finalissima se incrementa, ya que una victoria argentina, como la obtenida ante Italia en 2021, le permitiría arrebatar el primer puesto a España y recuperar el liderazgo que ostentó desde abril de 2023 hasta septiembre de 2025.

Marruecos ganó la Copa Árabe y achecha el top 10 (AP Foto/Hussein Sayed)

El ordenamiento muestra estabilidad en la élite, ya que las primeras 33 posiciones permanecen sin cambios con respecto a la anterior actualización. Además de España, Argentina y Francia, completan los primeros diez puestos Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Croacia. Entre las selecciones americanas destacan Colombia (13), Estados Unidos (14), México (15), Uruguay (16) y Ecuador (23).

En el último tramo del ranking, la selección de Jordania, que compartirá el Grupo J con Argentina en el Mundial 2026, protagonizó uno de los movimientos más notables al alcanzar el puesto 66, la mejor ubicación de su historia.

Este avance refleja el impacto de su histórica clasificación al Mundial 2026, la primera en la trayectoria del país, y la sitúa por encima de varias selecciones africanas y europeas en la zona media de la tabla. Además, logró llegar a la final de la Copa Árabe, donde cayó ante Marruecos, uno de los elencos nacionales más destacados del último tiempo.

Justamente, con su nuevo título, el conjunto marroquí está al acecho de Croacia y podría alcanzar el top 10 en la siguiente actualización si mantiene el nivel destacado en la Copa África.

El resto del ranking incluye a selecciones destacadas en sus confederaciones como Italia (12), Japón (18), Senegal (19), Irán (20), Corea del Sur (22), Australia (26), Canadá (27), Polonia (30), y Egipto (33), entre otras. En el caso de Sudamérica, Paraguay ocupa el puesto 38, seguida por Venezuela (48), Perú (51), Chile (52) y Bolivia (75).

De este modo, solo tres selecciones mejoraron su ubicación en más de un puesto en esta actualización: Jordania (64, +2), Vietnam (107, +3) y Singapur (148, +3). Estos movimientos evidencian la dinámica del ranking y anticipan posibles cambios en la antesala del Mundial 2026.

ASÍ QUEDÓ EL TOP 10 DEL ÚLTIMO RANKING FIFA DEL 2025

España | 1.877,18 puntos Argentina | 1.873,33 Francia | 1.870 Inglaterra | 1.834,12 Brasil | 1.760,46 Portugal | 1.760,38 Países Bajos | 1.756,27 Bélgica | 1.730, 71 Alemania | 1.724,15 Croacia | 1.716,88