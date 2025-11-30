“El Guerrero ha vuelto”: Lisandro Martínez regresó a la acción con el Manchester United tras más de 300 días de ausencia

El triunfo del Manchester United sobre el Crystal Palace quedó en segundo plano a causa del ansiado regreso de Lisandro Martínez a las canchas. El experimentado central campeón del mundo volvió a tener actividad en la Premier League, luego de casi un año, debido a su extensa recuperación que le provocó la dura lesión que sufrió a principios de 2025.

El retorno del ex defensor de Newell’s y Defensa y Justicia se dio en el modesto estadio Selhurst Park, donde los Diablos Rojos se impusieron por 2 a 1 gracias a los goles del neerlandés Joshua Zirkzee y el británico Mason Mount (el francés Jean Philippe Mateta, de penal, había abierto el marcador para el conjunto dirigido por el estratega austríaco Oliver Glasner).

El defensor argentino de 27 años, reconocido popularmente como El Carnicero, reapareció tras superar una de las lesiones más complejas del deporte: la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla izquierda. Su regreso a la actividad se produjo en un episodio cargado de emoción cuando en el desenlace del encuentro el entrenador Ruben Amorim decidió reemplazar a Luke Shaw por el entrerriano.

La coincidencia temporal y circunstancial entre la lesión y la vuelta de Licha resulta llamativa. El 2 de febrero de 2025, exactamente 301 días antes de su reaparición, el central sufrió la grave lesión en un partido contra el mismo rival: el Crystal Palace. En aquella oportunidad, el zaguero debió abandonar el campo a los ochenta y dos minutos, justamente al mismo tiempo en el que volvió a pisar el terreno de juego.

El estadio Selhurst Park fue testigo de una ovación sentida cuando el argentino se enfundó la camiseta de los Red Devils, un momento que quedará grabado en la memoria de los espectadores.

El desarrollo del partido había sido intenso para el equipo dirigido por Ruben Amorim. Un penal cometido por Lenny Yoro le permitió a Jean-Philippe Mateta adelantar al Crystal Palace en el marcador. Sin embargo, la reacción del Manchester United no se hizo esperar, dado que Bruno Fernandes asumió el liderazgo y asistió en dos ocasiones para revertir la historia: primero a Joshua Zirkzee y luego a Mason Mount, sellando la remontada y el triunfo para los visitantes.

La recuperación de Lisandro Martínez fue progresiva y meticulosamente planificada. En las semanas previas a su regreso, el defensor ya había completado las fases finales de su rehabilitación y figuró en el banco de suplentes durante la derrota del Manchester United ante el Everton en Old Trafford. Además, tuvo la oportunidad de reincorporarse a los entrenamientos de la selección argentina antes del amistoso frente a Angola. En ese contexto, el propio jugador expresó su entusiasmo en redes sociales al publicar en su cuenta de Instagram: “¡Cómo extrañaba!”.

La importancia de Lisandro Martínez trasciende el ámbito del club inglés. Habitual en las convocatorias de Lionel Scaloni, el defensor formó parte del plantel campeón del mundo en Qatar 2022 y participó en las ediciones de la Copa América de 2021 y 2024. Acumula 26 partidos y un gol con la Albiceleste, siendo considerado un pilar en la defensa nacional. Además, desde su llegada al Manchester United en 2022, disputó 92 encuentros con la camiseta de los Diablos Rojos, consolidándose como una de las figuras del equipo. Su ausencia por lesión afectó tanto al rendimiento del club como a la planificación de la selección, especialmente en un año marcado por la proximidad del Mundial del próximo año. Para Scaloni, Nicolás Otamendi, el Cuti Romero y Licha componen un tridente de centrales casi intocable.

Cabe resaltar que el club inglés, tricampeón de la Champions League, celebró su retorno con una publicación emotiva en su cuenta de X (ex Twitter): “Un regreso largamente esperado para Licha”, mensaje que fue acompañado por una avalancha de comentarios de los hinchas que manifestaron su alegría por la vuelta del central.

Entre los mensajes destacados de los seguidores se leía: “¡El carnicero Licha ha vuelto! ¡Recen por el PL!”, “¡Ese espíritu de lucha y liderazgo se han echado mucho de menos!” y “¡El guerrero ha vuelto! Por fin la defensa recupera su corazón”, reflejando el aprecio y la expectativa que genera la presencia de Martínez en la zaga del Manchester United.

