“Decisión dividida”: Pepi Staropoli le ganó a Maravilla Martínez en la pelea más intensa de Párense de Manos III

Uno de los atractivos principales de la velada de Párense de Manos III estuvo en la pelea entre Sergio Martínez y Laureano Staropoli. El combate representó un cruce generacional entre un ex campeón mundial de 50 años y un luchador de artes marciales mixtas de 32, con una trayectoria internacional que abarca las principales empresas del circuito. El ganador fue Pepi, que se impuso por decisión dividida ante Maravilla.

Antes del comienzo de la acción y en un giro especial en la noche, Luquitas Rodríguez, el conductor del evento, le cedió el relato de la pelea al icónico Walter Nelson, narrador emblemático de boxeo y fútbol.

El primero en ingresar al cuadrilátero fue Pepi Staropoli y lo hizo al ritmo de La T y La M, con la canción “Pa´ la Selección". Luego, antes de su llegada al ring, se mostró un video titulado “La octava Maravilla”, con la voz de Walter Nelson, en homenaje a la carrera del boxeador quilmeño.

Los primeros compases del combate mostraron a Staropoli más activo, intentando dominar el centro del ring; mientras que Martínez se replegó y buscó con golpes por adentro. Tras la primera mitad del asalto inicial, fue Maravilla el que mostró más despliegue con combinaciones al cuerpo.

La segunda vuelta comenzó con la misma tónica: Staropoli arrinconó contra las cuerdas, pero Martínez respondió en la distancia corta con golpes por adentro. Además, se observó en Maravilla buena movilidad al esquivar los embates de su rival.

En el tercer asalto, Pepi buscó desde afuera, con combinaciones al cuerpo. Maravilla se apoyó en su juego de piernas, lo que le permitió dominar ese momento de las acciones, mostrando todo su oficio. En un par de ocasiones, el oriundo de Quilmes aguijoneó. “Vení, vení”, convocó a su adversario, en un gesto de show puro.

Ya en el último round, ambos demostraron estar en excelente condición física, ya que salieron con el mismo énfasis que en los momentos iniciales. Incluso, los dos tuvieron su momento en el asalto, aunque cada uno con su propio estilo. Finalmente, el ganador de uno de los combates más esperados de la velada fue Pepi Staropoli por fallo dividido.

“Agradecido con el público. Agradecido con todos los que participaron hoy, gracias a Pepi, hicimos un lindo combate. Qué lindo que es ser argentino”, fueron las palabras de Maravilla tras la pelea.

“Ustedes me regalaron una de las mejores noches de mi vida. Cuando esté en mi lecho de muerte, uno de los momentos que voy a recordar va a ser este. Gracias por regalarme este momento”, concluyó Pepi.

Vale recordar que en la edición anterior, Maravilla Martínez se midió con el ex arquero Pablo Migliore y lo superó por puntos, demostrando vigencia en el ring.

Durante este año, Martínez ya había participado en una exhibición: el 15 de febrero, en el Olympic Arena de Badalona, España, se impuso por puntos ante César Córdoba en la denominada “Noche de Leyendas”, en un combate a seis asaltos.

La carrera boxística de Maravilla incluye 12 títulos y los campeonatos mundiales de los pesos mediano jr. y mediano para el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Su récord marca 57 victorias (32 por nocaut), 3 derrotas y 2 empates. Entre sus triunfos más recordados figura la victoria por puntos ante Julio César Chávez Jr en Las Vegas, el 15 de septiembre de 2012, que paralizó a la Argentina, aquel en el que el relato de Walter Nelson quedó inmortalizado con su: “Salí de ahí, Maravilla”.

El recorrido de Laureano Staropoli se forjó a partir de la disciplina y la perseverancia. Nacido en La Plata, combinó empleos modestos —como bachero, repartidor, peón de albañil y repositor— con entrenamientos de alto rendimiento. En 2015, se incorporó a la Policía Bonaerense, una decisión que no respondió a una vocación sino a la necesidad de ahorrar para perfeccionarse en el exterior.

El ingreso a UFC representó un punto de inflexión en la carrera de Staropoli. Allí estableció un récord de 9 victorias y 5 derrotas, consolidándose como pionero en una etapa de recambio del deporte a nivel nacional. En 2021, ascendió de peso welter a peso mediano con el objetivo de optimizar su rendimiento, reflejando una búsqueda constante de superación. Sin embargo, el ciclo en la organización concluyó tras cuatro derrotas consecutivas entre 2019 y 2021, una racha que lo llevó a considerar el retiro profesional.

El respaldo de su equipo técnico resultó determinante para relanzar su carrera en el circuito europeo. En abril de 2023, el argentino conquistó el cinturón interino de peso welter en Ares Fighting Championship (Ares FC) al imponerse por nocaut técnico al francés Mickael Lebout en París.

Posteriormente, Staropoli se vinculó con la empresa estadounidense Professional Fighters League (PFL). Debutó en el Madison Square Garden con el apoyo del también argentino Emiliano Sordi. Entre victorias y reveses, logró un nocaut técnico ante Baba Boundjou Nadjombe en septiembre de 2023 durante PFL Europe en París, pero luego sumó dos derrotas: en abril de 2024 cayó por sumisión ante Murad Ramazanov y en diciembre perdió por decisión unánime frente a Abdoul Abdouraguimov en Francia.

El registro profesional de Staropoli asciende a 13 victorias y 7 derrotas, según datos de Tapology, un sitio especializado en estadísticas de MMA.