Verón volvió a ir a la tribuna con los hinchas de Estudiantes en la final ante Platense: el peculiar dato del micro en el que viajó

Juan Sebastián Verón vivió la final entre Estudiantes y Platense en la tribuna (RSFotos)

Juan Sebastián Verón dijo presente en una tribuna del Estadio Único de San Nicolás durante la final del Trofeo de Campeones entre Estudiantes y Platense. El presidente de la institución, que recibió una suspensión de sus funciones por seis meses por parte del Tribunal de Disciplina de la AFA, vivió la definición en las gradas acompañado de su pareja, Valentina Martín, y su hija, Mila. La Brujita repitió la decisión que había tomado en Santiago del Estero, donde el León salió campeón del Torneo Clausura tras vencer a Racing.

Según informó el portal 0221, en la previa del partido, Verón optó por viajar junto a los simpatizantes en uno de los micros que partieron desde el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, eligiendo el número 11, dorsal que lo identificó durante gran parte de su carrera.

Al llegar al recinto en San Nicolás, el dirigente fue sometido al control policial habitual de cualquier hincha, un procedimiento que sorprendió a quienes presenciaron la escena y que rápidamente se comentó en las tribunas.

La presencia de Verón en las tribunas generó una ovación entre los hinchas de Estudiantes, que reconocieron su gesto con aplausos y cánticos. Esto mismo replicó a lo ocurrido la semana pasada, cuando el presidente estuvo en las tribunas del Estadio Único Madre de Ciudades en Santiago del Estero. Una vez que el Pincha consumó el título en la tanda de penales contra Racing, el máximo mandatario bajó al terreno de juego para festejar con los futbolistas.

El pasado 27 de noviembre, el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicó que Verón había sido sancionado por seis meses para “toda actividad relacionada con el fútbol” por infringir el Artículo 12 del Código Disciplinario.

El Artículo 12, entre sus distintos capítulos, detalla la “conducta ofensiva y violaciones de los principios del juego limpio”. “Los clubes, así como sus jugadores, oficiales o cualquier otro miembro o persona que desempeñe una función en su nombre deberán respetar las Reglas de Juego, los Estatutos de la AFA y los reglamentos, las directivas y las decisiones de la AFA; Asimismo, deberán cumplir con los principios del juego limpio, la lealtad y la integridad”, explica la apertura de ese apartado que detalla luego las distintas sanciones que se pueden aplicar.

La actitud que generó este castigo fue el pasillo de espaldas que hicieron los jugadores de Estudiantes de La Plata a Rosario Central como una forma de repudio al título de “campeón de Liga” que se le otorgó al Canalla tras ser el club que más puntos sumó en la Tabla Anual.

Al igual que la final contra Racing, Verón vivió la definición en las gradas (RSFotos)

En ese contexto, el boletín 6797 del Tribunal de Disciplina remarcó que “del propio descargo presentado por el Club Estudiantes de La Plata y por su Presidente, surge que la decisión de que el pasillo de homenaje se realizara “de espaldas” al equipo campeón fue adoptada por el Presidente del club, Juan Sebastián Verón, con el aval de la Comisión Directiva, y comunicada al plantel profesional para su ejecución. Es, por tanto, el propio Presidente quien reconoce haber impartido la orden que dio origen al comportamiento aquí juzgado, lo que revela que no se trató de un gesto improvisado o aislado de algún jugador, sino de una directiva emanada de la máxima autoridad institucional del club".

Verón se convirtió en presidente del Pincha por primera vez en 2014 y consiguió la reelección tres años más tarde. En 2021, se corrió al cargo de Vicepresidente 1° ante la asunción al puesto de mandatario de Martín Gorostegui. Sin embargo, en abril de 2024 inició su tercera presidencia aunque no hubo elecciones ya que el oficialismo fue el único espacio político que presentó una lista: tiene mandato vigente hasta 2027.