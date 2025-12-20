Deportes

Verón volvió a ir a la tribuna con los hinchas de Estudiantes en la final ante Platense: el peculiar dato del micro en el que viajó

Al igual que en la definición contra Racing, el presidente del Pincha, suspendido por seis meses por la AFA, vivió el encuentro en San Nicolás desde las gradas

Guardar
Juan Sebastián Verón vivió la
Juan Sebastián Verón vivió la final entre Estudiantes y Platense en la tribuna (RSFotos)

Juan Sebastián Verón dijo presente en una tribuna del Estadio Único de San Nicolás durante la final del Trofeo de Campeones entre Estudiantes y Platense. El presidente de la institución, que recibió una suspensión de sus funciones por seis meses por parte del Tribunal de Disciplina de la AFA, vivió la definición en las gradas acompañado de su pareja, Valentina Martín, y su hija, Mila. La Brujita repitió la decisión que había tomado en Santiago del Estero, donde el León salió campeón del Torneo Clausura tras vencer a Racing.

Según informó el portal 0221, en la previa del partido, Verón optó por viajar junto a los simpatizantes en uno de los micros que partieron desde el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, eligiendo el número 11, dorsal que lo identificó durante gran parte de su carrera.

Al llegar al recinto en San Nicolás, el dirigente fue sometido al control policial habitual de cualquier hincha, un procedimiento que sorprendió a quienes presenciaron la escena y que rápidamente se comentó en las tribunas.

La presencia de Verón en las tribunas generó una ovación entre los hinchas de Estudiantes, que reconocieron su gesto con aplausos y cánticos. Esto mismo replicó a lo ocurrido la semana pasada, cuando el presidente estuvo en las tribunas del Estadio Único Madre de Ciudades en Santiago del Estero. Una vez que el Pincha consumó el título en la tanda de penales contra Racing, el máximo mandatario bajó al terreno de juego para festejar con los futbolistas.

Tras la sanción que recibió del Tribunal de Disciplina de la AFA, el presidente del Pincha estuvo presente en las gradas

El pasado 27 de noviembre, el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicó que Verón había sido sancionado por seis meses para “toda actividad relacionada con el fútbol” por infringir el Artículo 12 del Código Disciplinario.

El Artículo 12, entre sus distintos capítulos, detalla la “conducta ofensiva y violaciones de los principios del juego limpio”. “Los clubes, así como sus jugadores, oficiales o cualquier otro miembro o persona que desempeñe una función en su nombre deberán respetar las Reglas de Juego, los Estatutos de la AFA y los reglamentos, las directivas y las decisiones de la AFA; Asimismo, deberán cumplir con los principios del juego limpio, la lealtad y la integridad”, explica la apertura de ese apartado que detalla luego las distintas sanciones que se pueden aplicar.

La actitud que generó este castigo fue el pasillo de espaldas que hicieron los jugadores de Estudiantes de La Plata a Rosario Central como una forma de repudio al título de “campeón de Liga” que se le otorgó al Canalla tras ser el club que más puntos sumó en la Tabla Anual.

Al igual que la final
Al igual que la final contra Racing, Verón vivió la definición en las gradas (RSFotos)

En ese contexto, el boletín 6797 del Tribunal de Disciplina remarcó que “del propio descargo presentado por el Club Estudiantes de La Plata y por su Presidente, surge que la decisión de que el pasillo de homenaje se realizara “de espaldas” al equipo campeón fue adoptada por el Presidente del club, Juan Sebastián Verón, con el aval de la Comisión Directiva, y comunicada al plantel profesional para su ejecución. Es, por tanto, el propio Presidente quien reconoce haber impartido la orden que dio origen al comportamiento aquí juzgado, lo que revela que no se trató de un gesto improvisado o aislado de algún jugador, sino de una directiva emanada de la máxima autoridad institucional del club".

Verón se convirtió en presidente del Pincha por primera vez en 2014 y consiguió la reelección tres años más tarde. En 2021, se corrió al cargo de Vicepresidente 1° ante la asunción al puesto de mandatario de Martín Gorostegui. Sin embargo, en abril de 2024 inició su tercera presidencia aunque no hubo elecciones ya que el oficialismo fue el único espacio político que presentó una lista: tiene mandato vigente hasta 2027.

Temas Relacionados

Juan Sebastián VerónEstudiantesAFAPlatenseTrofeo de Campeonesdeportes-argentina

Últimas Noticias

Estudiantes y Platense empatan en la final del Trofeo de Campeones

El Pincha, ganador del Clausura, y el Calamar, vencedor del Apertura, se ven las caras en el Estadio Único de San Nicolás. Televisa ESPN Premium y TNT Sports

Estudiantes y Platense empatan en

La explicación de Alpine sobre las causas del mal rendimiento en 2025 y el dato alentador para la nueva era de la Fórmula 1

David Sánchez, director técnico del equipo, brindó detalles sobre la planificación de la escudería a lo largo del año y el objetivo de dar un salto de rendimiento en 2026

La explicación de Alpine sobre

Las estremecedoras imágenes de los restos del avión en el que viajaban la leyenda del NASCAR Greg Biffle y su familia

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) difundió un compacto mostrando las tareas de los especialistas en la zona del accidente. IMÁGENES SENSIBLES

Las estremecedoras imágenes de los

Hazaña del boxeador argentino Kevin Ramírez: se coronó campeón de los pesados del Grand Prix de la CMB y ganó 100 mil dólares

El peleador de 26 años, que trabaja como barrendero, logró una victoria en este particular certamen en Arabia Saudita que podría transformar su carrera. El nacido en Wilde subió de divisional y peleó contra Ahmed Krnjic, quien tenía una notable diferencia física a su favor

Hazaña del boxeador argentino Kevin

Jake Paul fue operado de urgencia tras el brutal nocaut de Anthony Joshua que le fracturó la mandíbula

El estadounidense sufrió una doble fractura durante su enfrentamiento con el británico y fue intervenido horas más tarde

Jake Paul fue operado de
DEPORTES
Estudiantes y Platense empatan en

Estudiantes y Platense empatan en la final del Trofeo de Campeones

La explicación de Alpine sobre las causas del mal rendimiento en 2025 y el dato alentador para la nueva era de la Fórmula 1

Las estremecedoras imágenes de los restos del avión en el que viajaban la leyenda del NASCAR Greg Biffle y su familia

Hazaña del boxeador argentino Kevin Ramírez: se coronó campeón de los pesados del Grand Prix de la CMB y ganó 100 mil dólares

Jake Paul fue operado de urgencia tras el brutal nocaut de Anthony Joshua que le fracturó la mandíbula

TELESHOW
El posteo de la hija

El posteo de la hija de Martín Demichelis que generó rumores de reconciliación con Evangelina Anderson

Cande Tinelli sorprendió con un posteo irónico tras ganar el título nacional de equitación

Elba Marcovecchio recordó a Jorge Lanata a diez días del primer aniversario de su muerte

Con fotos inéditas, Malena Alterio recordó a su padre Héctor a una semana de su muerte: “Se fue de la mejor manera”

Párense de Manos III, en vivo: “Honramos los dos apellidos”, afirmó Franco Bonavena tras vencer a Agustín Monzón en la primera pelea

INFOBAE AMÉRICA

Después del robo en el

Después del robo en el Louvre, los museos de Estados Unidos refuerzan sus protocolos de seguridad

Castelo do Batel: el castillo que une historia europea y modernidad brasileña

Cómo la soledad llevó a John Lennon a escribir una de las canciones más sinceras y desgarradoras de The Beatles

La Unión Europea envió una carta a Lula en la que se comprometió a firmar el acuerdo comercial con el Mercosur en enero

El estrés en la infancia deja huellas en el cuerpo y aumenta el riesgo de enfermedades crónicas en la adultez, según un estudio