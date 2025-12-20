Deportes

Dos promesas del tenis argentino fueron distinguidas por sus récords en 2025

Luisina Giovannini y Dante Pagani fueron reconocidos por sus logros en el ITF World Tour. La cordobesa fue la jugadora iberoamericana con más títulos y mejor porcentaje de triunfos, mientras que el santafesino fue el más joven en ganar un torneo profesional

Con Luisina Giovannini (19 años) y Dante Pagani (17), el tenis argentino se permite soñar con grandes logros en la élite

La temporada 2025 dejó señales alentadoras para el futuro del tenis argentino: dos de sus jóvenes talentos fueron distinguidos por la Federación Internacional de Tenis (ITF) por sus marcas durante el año. Luisina Giovannini y Dante Pagani ratificaron con resultados el potencial que ambos prometen desde juveniles.

Giovannini, de 19 años, recibió un doble reconocimiento por haber sido la tenista iberoamericana con mayor cantidad de títulos en el ITF World Tour (cinco, al igual que la española Eva Guerrero Álvarez, de 26 años) y el mejor porcentaje de victorias de la región: 81,25%, producto de un registro de 39 triunfos y apenas nueve derrotas.

Su temporada tuvo un cierre soñado. La cordobesa se enteró, la semana pasada, de su ingreso a la clasificación del Australian Open 2026. Será su debut en un Grand Slam. “Estoy súper contenta. Cuando uno es chico y empieza a jugar, ve esos torneos en la tele. Y hoy, saber que tengo la posibilidad de ir es un sueño cumplido”, contó en diálogo con Infobae.

El anuncio llegó días después de alcanzar la final más importante de su carrera: el WTA 125 de Quito. Ese resultado, además de los 125 puntos, le abrió la puerta al salto que necesitaba para asegurarse un lugar en la qualy de Melbourne.

Oriunda de Coronel Moldes, un pueblo cordobés de poco más de 11 mil habitantes, Giovannini nació el 8 de noviembre de 2006 en una familia muy ligada al deporte. Su padre, Edgardo, fue campeón mundial de ciclismo; su madre, Stella, comparte la misma pasión; y su hermano, José María, jugó al fútbol en Talleres y Lanús.

La semana pasada, Giovannini jugó Las Finales del Interclubes de la AAT y fue campeona con Ferro (Fuente: Prensa AAT)

Lulú mostró condiciones excepcionales desde sus primeros torneos y, en su transición al profesionalismo, construyó una temporada que refleja su temple competitivo. Comenzó el año cerca del puesto 500 y lo cerró en el 226° del ranking mundial.

En el camino, levantó los trofeos del W35 de Buenos Aires, W15 de Antalya, W35 de Boca Ratón, W35 de Pergamino y W35 de Chacabuco. Además, fue finalista en Punta Cana y en Quito, y ya sumó experiencia con la selección argentina en la Billie Jean King Cup.

Dante Pagani también recibió un reconocimiento por parte de la ITF: fue el tenista más joven en ganar un partido del circuito en 2025, con apenas 17 años y 115 días. El santafesino coronó el año levantando su primer título profesional en el M15 de Olavarría, en su séptimo certamen en la categoría.

“Jugar en casa es muy cómodo: no tenés que viajar tanto y encima tu familia y amigos te pueden venir a ver. Ojalá sigan haciendo más torneos porque es muy bueno para los argentinos”, señaló Pagani, beneficiado por un calendario que en 2025 incluyó diez torneos ITF masculinos en el país.

Dante Pagani ganó su primer título en Olavarría (Fuente: Prensa AAT)

Pagani cerró la temporada en el puesto 931 del ranking ATP. Es el primer sudamericano nacido en 2008 en conquistar un título profesional y el tercero en el mundo en lograrlo: antes lo hicieron el búlgaro Ivan Ivanov, número uno junior, en el M15 de Szentendre, y el ucraniano Nikita Bilozertsev en Kursumlijska Banja.

Nacido en San Lorenzo, Santa Fe, Pagani aún no disputó cuadros principales del circuito Challenger. En 2025 acumuló experiencias decisivas: se coronó campeón en los torneos junior de Medellín y Salta, alcanzó la final en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción y jugó los cuadros juveniles de Roland Garros y Wimbledon.

Estudiantes y Platense definirán al ganador del Trofeo de Campeones: hora, TV y formaciones

El sentido mensaje de Dolli Irigoyen y Ximena Sáenz para Christian Petersen: “Estamos pensando en vos”

Cathy Fulop sorprendió a Mario Pergolini al revelar cuál es la principal diferencia que tiene con Ova Sabatini

La salud de Christian Petersen tras una semana de internación: hermetismo, precaución y la familia como sostén

Dos argentinos hacen historia en los Grammy: un homenaje a Piazzolla nominado en una categoría donde nunca hubo latinos

Flor Vigna versus Mica Viciconte: el origen de su rivalidad, los gestos de reconciliación y la batalla final en un ring

El estrés en la infancia deja huellas en el cuerpo y aumenta el riesgo de enfermedades crónicas en la adultez, según un estudio

Científicos descubren cómo la fermentación suaviza el característico sabor “marino” de las algas

Controversia por el agregado de “Donald Trump” en la fachada principal del Kennedy Center

El papa León XIV celebrará su primer consistorio extraordinario con cardenales los días 7 y 8 de enero

Los cachorros desarrollan habilidades cognitivas antes de los cuatro meses y no todas surgen al mismo tiempo, según un estudio