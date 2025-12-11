Deportes

Tras un nuevo salto en el ranking, Luisina Giovannini tendrá su bautismo en un Grand Slam: “Me cambió todo en una semana”

Con apenas 19 años, la esperanza del tenis femenino nacional se metió en la clasificación del Australian Open. “De chiquita lo veía por la tele y soñaba con estar”, le dijo a Infobae

Luisina Giovannini representa a Ferro
Luisina Giovannini representa a Ferro en las Finales del Interclubes (Fuente: Prensa AAT)

En un deporte donde las irrupciones tardías suelen ser la norma, el tenis argentino celebra la aparición de un diamante en ciernes. En 2026, ese brillo incipiente buscará desplegar todo su potencial y llamar a las puertas de la élite.

El martes, en una mañana encapotada por la lluvia, Luisina Giovannini se enteró de su ingreso a la qualy del Australian Open y, con apenas 19 años, tendrá su bautismo en un Grand Slam. “Estoy súper contenta. Cuando uno es chico y empieza a jugar, ve esos torneos en la tele. Y hoy, saber que tengo la posibilidad de ir es un sueño cumplido”, cuenta la cordobesa en charla con Infobae.

“Es todo nuevo. La verdad es que nunca fui a Australia. Mi papá ha viajado y me va contando un poco, pero vivirlo es algo único. Iré a tomar experiencias, a ver de qué se trata. Quiero tomarlo como un torneo más, aunque es un Grand Slam y es muy especial. Tener la posibilidad de estar ahí no es poco, así que voy a dar lo mejor de mí”, profundiza.

Apenas dos días antes, en Quito, Lulú había alcanzado la final más relevante de su promisoria carrera. No sólo por la jerarquía del certamen, que otorgó 125 puntos, sino porque ese resultado le abrió las puertas de la fase previa de un major, un anhelo que la acompañaba desde el inicio de la temporada.

“Esta última semana me cambió todo. Me enteré por las redes, aunque una siempre está atenta. Mi equipo lo sabía, pero preferimos no adelantarnos. Mi hermano también me lo contó. Es mi fan número uno desde siempre”, detalla la jugadora que integra el plantel femenino de Ferro en Las Finales del Interclubes de la AAT, que se celebran esta semana en el Círculo de la Fuerza Aérea, en Vicente López, en el marco de La Semana Del Tenis.

Luisina Giovannini trepó 55 lugares
Luisina Giovannini trepó 55 lugares tras alcanzar la final del WTA de Quito (Fuente: Prensa AAT)

Lo curioso es que, sobre el final del año tenístico, Giovannini no tenía previsto viajar a la capital ecuatoriana. “No venía con buenos resultados. Después de Buenos Aires había quedado un poco cansada y no iba a ir. Pero me levanté el sábado y me preguntaron si quería hacerlo, si creía que valía la pena. Me pareció que sí y mi equipo confió: volamos el domingo y el lunes ya estaba en cancha”, revela.

Aunque el rendimiento superó cualquier expectativa, Luisina atravesó días ásperos en la altura. “Si te digo que la pasé bien, te miento. Sufrí muchísimo. Desde el primer día hasta el último. Me costaba dormirme, me levantaba con dolor de cabeza, y jugar sin aire fue durísimo”.

Giovannini nació el 8 de noviembre de 2006 en Coronel Moldes, un pequeño pueblo de 11 mil habitantes perteneciente al departamento de Río Cuarto, y creció en el seno de una familia marcada por el deporte. Su padre, Edgardo, fue campeón mundial de ciclismo; su madre, Stella, comparte esa misma pasión; y su hermano, José María, jugó al fútbol en Talleres de Córdoba y Lanús.

Lulú emergió como una prodigio desde sus primeros pasos y, ya en plena adaptación al circuito profesional, comenzó a hilvanar conquistas que anticipan un porvenir luminoso. Entre ellos, sus primeros títulos, sus primeras resonantes victorias y, quizás lo más destacado, su presencia con la selección argentina en la Billie Jean King Cup.

En 2025, Giovannini ofreció una prueba contundente de su temple competitivo y del alcance de su talento. Inició la temporada cerca del top 500 y la cerrará en el puesto 226. Conquistó los títulos del W35 de Buenos Aires, del W15 de Antalya, del W35 de Boca Ratón, del W35 de Pergamino y del W35 de Chacabuco. Además, alcanzó las finales del W35 de Punta Cana y, recientemente, del WTA 125 de Quito.

El equipo femenino de Ferro,
El equipo femenino de Ferro, con Luisina Giovannini, en las Finales del Interclubes 2025 (Fuente: Prensa AAT)

En total, acumuló 47 triunfos y apenas 16 derrotas, una cosecha que evidencia la solidez y proyección de una jugadora llamada a ocupar un lugar protagónico en el mapa del tenis argentino. “Termino el año de la mejor manera, en cuanto a resultados y sensaciones. A mitad de año quizás me costó más, pero tuve un buen comienzo también”.

Hasta el momento, la delegación argentina ya confirmó a sus representantes en el cuadro principal del Australian Open: Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Mariano Navone, Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante entre los varones. Solana Sierra es por ahora la única exponente entre las mujeres.

A ellos se sumará un nutrido contingente albiceleste en la etapa clasificatoria, con Luisina Giovannini como la gran revelación, decidida a dar la nota en las exigentes y calurosas canchas de cemento del Melbourne Park.

