De hacer historia en las empresas más importantes de MMA a pelear contra Maravilla Martínez: quién es Pepi Staropoli

Staropoli enfrentará a Maravilla Martínez

La disciplina y la perseverancia forjaron a Laureano Pepi Staropoli, quien buscará este sábado 20 de diciembre consolidar su nombre frente a la leyenda argentina de boxeo Sergio Maravilla Martínez en el estadio Tomás Adolfo Ducó, durante el tercer evento de Párense de Manos. El platense, que emergió de empleos modestos y jornadas dobles, enfrentará a uno de los nombres más emblemáticos del pugilismo nacional con el respaldo de su trayectoria en las artes marciales mixtas. Staropoli llega a este cruce con el desafío de imponerse en una noche que promete espectáculo y competencia de alto nivel.

Laureano Staropoli inició su camino profesional en La Plata, combinando rutinas laborales con entrenamientos de alto rendimiento. El recorrido incluyó tareas de bachero, repartidor, peón de albañil y repositor, así como un paso por la Policía Bonaerense desde 2015, que, según declaró a Infobae, le permitió reunir los recursos necesarios para perfeccionarse fuera del país. “No fue vocacional, sino que lo elegí para poder ahorrar y viajar a Brasil”, recordó el luchador, quien identifica al país vecino como una “cuna del talento sudamericano” en deportes de combate.

El arraigo con Argentina marcó la identidad de Staropoli incluso tras su mudanza para entrenar en Brasil. En diálogo con este medio, resaltó que en cada presentación internacional porta la bandera nacional y exhibe tatuajes alusivos, en una búsqueda explícita de representar a su país en los escenarios más exigentes. La figura de Diego Maradona también se volvió inspiración y motor para transitar obstáculos con determinación: “Siempre quise dejar en alto a los argentinos y ser referente para los que vienen”, expresó el peleador.

El ingreso a UFC significó una bisagra en la carrera de Staropoli. Allí estableció su récord de 9 victorias y 5 derrotas, las cuales lo consolidaron como pionero en una etapa de recambio del deporte a nivel nacional. El salto de peso welter a peso mediano en 2021, impulsado por el deseo de optimizar su rendimiento, reflejó una búsqueda constante de superación. No obstante, el ciclo en la organización terminó tras cuatro caídas consecutivas entre 2019 y 2021, una seguidilla que lo llevó a considerar su retiro de la actividad profesional.

Staropoli y Martínez protagonizarán la coestelar de la velada

“La vida me dio una nueva oportunidad”, señaló Staropoli al recordar el proceso de superación posterior a su salida de UFC. El respaldo de su equipo técnico resultó determinante para relanzar la carrera en el circuito europeo. En abril de 2023, el argentino conquistó el cinturón interino de peso welter en Ares Fighting Championship (Ares FC) al imponerse por nocaut técnico al francés Mickael Lebout en París.

Posteriormente se vinculó con la empresa estadounidense Professional Fighters League (PFL). Staropoli debutó en el Madison Square Garden con el apoyo del también argentino Emiliano Sordi. Entre victorias y reveses, logró un nocaut técnico ante Baba Boundjou Nadjombe en septiembre de 2023 durante PFL Europe en París, pero luego sumó dos derrotas: en abril de 2024 cayó por sumisión ante Murad Ramazanov y en diciembre perdió por decisión unánime frente a Abdoul Abdouraguimov en Francia.

El registro profesional de Staropoli suma 13 victorias y 7 derrotas, según los datos de Tapology, un sitio especializado en estadísticas de MMA.

El cronograma de peleas

La noche de este sábado, en el estadio de Huracán, presentará un nuevo desafío. El evento, impulsado por Paren la Mano, reunirá a figuras de distintas disciplinas. La pelea entre Maravilla y Pepi será la anteúltima de la jornada, programada para las 23:50. Frente a la expectativa por el cruce generacional, el ex campeón mundial de boxeo —de 50 años— probará suerte ante un luchador de MMA de solo 32 años con una trayectoria internacional consolidada.

En el último careo, realizado hace dos meses, Staropoli anticipó su postura competitiva sin ceder respeto por su rival: “Voy a salir a terminarte, con todo el amor y el cariño que te tengo”, expresó frente a Martínez en una escena que elevó la tensión previa a la pelea.

El historial de Sergio Martínez incluye una reciente victoria frente a Pablo Migliore en la edición pasada de Párense de Manos y un triunfo por puntos ante César Córdoba en el Olympic Arena de España, dentro del ciclo “Noche de Leyendas”.

El espectáculo del sábado integra 11 peleas, entre las cuales el enfrentamiento entre ambos referentes se perfila como uno de los momentos de mayor atracción, antes del choque estelar entre Gero Arias y Tomás Mazza.