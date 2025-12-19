“Se termina una era”: un gigante europeo podría ser el nuevo destino de Mauro Icardi

Icardi ganó cinco títulos con el Galatasaray

El futuro de Mauro Icardi en el Galatasaray ha entrado en una etapa de incertidumbre tras conocerse a partir de que el club decidiera demorar una propuesta de renovación del vínculo, que finaliza en junio de 2026. En ese contexto, el delantero argentino ha sido ofrecido a la Roma, uno de los clubes históricos de la Serie A. El club italiano evalúa la posibilidad de incorporar al ex capitán del Inter en el próximo mercado de fichajes de enero, aunque hasta el momento no existe una oferta formal. “Se termina una era”, arriesgó Hurriyet sobre su posible salida de Estambul.

Representantes de Icardi han presentado su nombre a la Roma, que busca reforzar su delantera para la segunda mitad de la temporada. El club italiano, bajo la dirección deportiva de Frederic Massara, ha incluido al argentino en su lista de opciones para el mercado invernal. Fanatik añade que ya se produjo un primer contacto entre los representantes del jugador y la directiva romana.

El rosarino, de 32 años, podría adelantar su salida del club turco en enero. El delantero argentino ha disputado quince partidos en la Superliga de Turquía esta temporada, en los que ha marcado ocho goles en 620 minutos de juego. Su rendimiento mantiene el interés de equipos europeos, y su experiencia previa en la Serie A —donde anotó 121 goles con la casaca del Inter— lo posiciona como un perfil atractivo para la Roma, institución en la que brilla su compatriota Matías Soulé y en la que hoy Paulo Dybala es suplente (suena con fuerza en Boca Juniors).

El punta es ídolo en el Galatasaray, donde acumula 64 goles y 22 asistencias, que le permitieron al elenco turco acumular cinco títulos. Vale recordar que regresó este semestre a la actividad tras una rotura del menisco y el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Por eso, todavía alterna entre la titularidad y los ingresos desde el banco y busca su mejor rendimiento físico y futbolístico. Perdió lugar respecto a otros delanteros como Victor Osimhen y Leroy Sané.

El entrenador de la Roma, Gian Piero Gasperini, de acuerdo con Fanatik, valora positivamente la posible llegada del argentino y lo ve como una solución a los problemas ofensivos del conjunto romano. La experiencia de Icardi en la Serie A y su perfil de “delantero clásico” lo convierten en un candidato relevante para el club, que busca un goleador con capacidad probada.

Uno de los principales desafíos para concretar la transferencia reside en el salario de Icardi. Hurriyet informa que el delantero percibe seis millones de euros anuales en el Galatasaray, una cifra que la Roma difícilmente igualaría. Para que la operación avance, el jugador argentino tendría que aceptar una rebaja salarial significativa.

Además de la Roma, el Como —dirigido por Cesc Fàbregas— también ha mostrado interés en el atacante. También sonó en el Milan y en dos clubes españoles: el Elche y el Oviedo.

En las últimas horas, el Galatasaray intentó bajarle los decibeles a las versiones sobre el futuro de Icardi. “Es un jugador muy valioso para nosotros. Es nuestro capitán. Es una persona valiosa para el club. Esta es su cuarta temporada. Nos alegra mucho que haya vuelto a la cancha, especialmente después de la lesión que tuvo el año pasado. Es muy importante. Esperamos poder estar con él durante muchos años más”, señaló el secretario general Eray Yazgan.

No obstante, el futbolista, que está en pareja con la actriz María Eugenia Suárez, sigue siendo ofrecido en otros mercados. Y parece que la Roma puede ser un destino posible para que siga firmando goles.