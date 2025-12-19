Manu Ginobili, a fondo: cuál fue el mejor punto de su carrera, la calificación de su inglés y el rival al que nunca le ganó

El ex basquetbolista se quedó con un tiro realizado con la camiseta de la Selección

Manu Ginobili es una auténtica leyenda del básquet argentino con cuatro anillos de campeón con San Antonio Spurs en la NBA, sumado a sus éxitos con la camiseta de la Selección, como la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, el subcampeonato en el Mundial 2002, la presea de bronce en los JJOO de Pekín 2008 y el cuarto lugar en la cita olímpica de Londres 2012. De hecho, uno de esos grandes momentos fue elegido para nombrar cuál fue la mejor intervención de su carrera.

El ex escolta de 1.98 de altura se sometió a un ping pong de preguntas y respuestas con el streamer e influencer Coker en una tienda de la NBA en la Argentina. La introducción a la pregunta ocurrió después de afirmar que prefería hacer un punto en la última jugada antes que un tapón para ganar y, ante la repregunta sobre cuál fue el mejor tiro de su carrera, pensó unos segundos y se quedó con una emblemática acción: “El mejor, Serbia y Montenegro, 2004, Juegos Olímpicos, quedó como el doble de mi carrera”.

La jugada aludida por Ginobili se retrotrae a la primera jornada del Grupo A de aquella cita en Atenas. La Generación Dorada afrontaba su estreno contra un rival que había integrado la ex Yugoslavia, el verdugo de la Albiceleste en la final del Mundial 2002. Con ese doble sobre la chicharra, Argentina ganó 83-82 y comenzó su camino triunfal hasta quedarse con la medalla dorada eliminando a Estados Unidos en semifinales e imponiéndose a Italia en la definición.

Por otro lado, el bahiense eligió el rival más difícil de toda su trayectoria y, nuevamente, optó por centrarse en el ámbito de las selecciones: “España. Creo que debe ser el único equipo al que nunca le gané”.

Gregg Popovich fue el coach que llevó a Manu Ginobili a tocar el cielo con las manos con San Antonio Spurs en la NBA (Crédito: NA)

Además, se refirió a su conocimiento del inglés después de vivir más de dos décadas en Norteamérica. A la hora de calificarlo, Manu le puso una puntuación de “ocho y medio” y señaló una infidencia del trato que mantiene con sus hijos sobre el idioma: “No tienen acento, son nativos, hablan un 10 y a veces me corrigen. Un papelón...”.

A continuación, eligió a Kobe Bryant como el jugador más habilidoso al que se enfrentó y destacó lo bueno y lo malo de la NBA tras su vasta carrera en la liga más importante del mundo: “Como fan, no le veo contras. Es un producto espectacular. Como jugador, el trajín es duro. Sobre todo cuando pasas los 35 años... Te exige mucho y necesitás estar al detalle todo el día. Lo mejor es el nivel. Como fan, el espectáculo. Como jugador, si a vos te gusta mucho hacer algo lo querés hacer en el mejor nivel posible con los mejores jugadores. No hay nada mejor que eso, es un desafío constante porque sino te pintan la cara”.

Manu Ginobili también declaró cuál habría sido su destino si elegía otro camino por fuera al básquet: “Hubiese estudiado economía, finanzas, contador... Me gustaban los números, me venía fácil, supongo que le hubiera cumplido el sueño a mi vieja: hubiera estudiado. Ninguno de los tres hijos le salió estudiante”.

Por último, señaló su permanente extrañeza cuando se ve en el Salón de la Fama de la NBA: “Es algo que pienso si pasó realmente. Es muy loco. Yo soy un pibe normal que jugaba al básquet en un club chiquito. No veía cercano jugar en la NBA. Campeonatos, All-Star Games, Hall of Fame, medallas olímpicas... Nadie lo puede soñar eso y se me terminó dando. Soy un privilegiado de haberlo vivido”.