“Solo he visto dos zurdos mejores que yo: Messi y Maradona”: la sentencia de una gloria del fútbol que abrió el debate

El ex fantasista portugués ubicó a Messi y a Maradona por encima de todos

A los 59 años, Paolo Futre no duda. Leyenda del fútbol portugués, ídolo del Atlético de Madrid, el ex atacante, siempre filoso a la hora de declarar, se ubicó en un podio muy especial. En una entrevista en El Cafelito, de Josep Pedrerol, el presentador lo empezó a comparar con otros zurdos que dejaron su huella. Y el ex jugador fue contundente.

“Con todo respeto para (Arjen) Robben y todos los zurdos de la historia del fútbol: solo he visto dos mejores que yo. A lo mejor, hubo otros igual. (Hristo) Stoichkov, otros muchos cracks, ¿no? Pero solo he visto dos mucho mejores que yo: Messi y Maradona“, martilló.

Hay que destacar que Futre se consagró campeón de la Liga de Campeones de Europa de 1987 junto al Porto. Eso le valió quedar en la segunda posición de la votación para el premio Balón de Oro de esa temporada, que quedó en manos del neerlandés Ruud Gullit (PSV Eindhoven / Milan). En sus seis años en el Atlético de Madrid, el luso se consagró en dos ocasiones en la Copa del Rey, una venciendo en una recordada final a su eterno rival, el Real Madrid.

Surgido del Sporting Lisboa, también pasó por el Benfica, el Olympique de Marsella, Reggiana y Milan de Italia, y el West Ham United. Con su selección, disputó 41 partidos y marcó seis goles. Disputó el Mundial de México 1986, en el que se consagró la Argentina de Maradona.

Futre ya había dicho algo similar en 2022, cuando se cruzó con Messi en tiempos en los que jugaba en el PSG. Fue meses después de que el astro rosarino se consagrara en la Copa del Mundo de Qatar. “Modestia aparte, solo he visto dos zurdos que me parecieran mucho mejores que yo. Los dos argentinos. Diego Maradona fue el único jugador al que le pedí un autógrafo para mi, cuando compartimos equipo en la Selección del Mundo en 87. Hoy he pedido el segundo a Leo Messi”, escribió en sus redes.

Futre en su etapa como futbolista y sus admirados Messi y Maradona

No fue la única declaración que llamó la atención durante la entrevista. Consultado por Pedrerol sobre el potencial de Lamine Yamal, joven y brillante talento del Barcelona y la selección de España, el luso sorprendió: “Es un fenómeno. Será el mejor del mundo, pero tendrá que tener una novia rápido, rápido. Lamine es joven y es importante que tenga una novia. Cuando conocí a la madre de mis hijos, Isabel, entendí y empecé a ser profesional 100%”.

Vale recordar que, hasta hace algunas semanas, el fantasista estaba en pareja con la artista argentina Nicki Nicole. Incluso llegaron a convivir, pero la ruptura se dio en medio de rumores de infidelidad por parte del futbolista.

“Sin dudas mi mujer me ayudó a centrarme -se puso como ejemplo Futre-. Ya no hacía las locuras que hacía, ya no salía las veces que salía, y si salía, era con ella. Desde ahí empecé a tener peso también dentro de la historia del Porto”. ¿Seguirá su consejo Yamal? En los últimos días se mostró con Jana Gutiérrez, a quien muchos en España ya señalan como su nueva novia.