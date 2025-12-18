Deportes

“Solo he visto dos zurdos mejores que yo: Messi y Maradona”: la sentencia de una gloria del fútbol que abrió el debate

Paolo Futre fue tajante al ubicarse entre los top de la historia. También le ofreció un particular consejo a Lamine Yamal

Guardar
El ex fantasista portugués ubicó a Messi y a Maradona por encima de todos

A los 59 años, Paolo Futre no duda. Leyenda del fútbol portugués, ídolo del Atlético de Madrid, el ex atacante, siempre filoso a la hora de declarar, se ubicó en un podio muy especial. En una entrevista en El Cafelito, de Josep Pedrerol, el presentador lo empezó a comparar con otros zurdos que dejaron su huella. Y el ex jugador fue contundente.

“Con todo respeto para (Arjen) Robben y todos los zurdos de la historia del fútbol: solo he visto dos mejores que yo. A lo mejor, hubo otros igual. (Hristo) Stoichkov, otros muchos cracks, ¿no? Pero solo he visto dos mucho mejores que yo: Messi y Maradona“, martilló.

Hay que destacar que Futre se consagró campeón de la Liga de Campeones de Europa de 1987 junto al Porto. Eso le valió quedar en la segunda posición de la votación para el premio Balón de Oro de esa temporada, que quedó en manos del neerlandés Ruud Gullit (PSV Eindhoven / Milan). En sus seis años en el Atlético de Madrid, el luso se consagró en dos ocasiones en la Copa del Rey, una venciendo en una recordada final a su eterno rival, el Real Madrid.

Surgido del Sporting Lisboa, también pasó por el Benfica, el Olympique de Marsella, Reggiana y Milan de Italia, y el West Ham United. Con su selección, disputó 41 partidos y marcó seis goles. Disputó el Mundial de México 1986, en el que se consagró la Argentina de Maradona.

Futre ya había dicho algo similar en 2022, cuando se cruzó con Messi en tiempos en los que jugaba en el PSG. Fue meses después de que el astro rosarino se consagrara en la Copa del Mundo de Qatar. “Modestia aparte, solo he visto dos zurdos que me parecieran mucho mejores que yo. Los dos argentinos. Diego Maradona fue el único jugador al que le pedí un autógrafo para mi, cuando compartimos equipo en la Selección del Mundo en 87. Hoy he pedido el segundo a Leo Messi”, escribió en sus redes.

Futre en su etapa como
Futre en su etapa como futbolista y sus admirados Messi y Maradona

No fue la única declaración que llamó la atención durante la entrevista. Consultado por Pedrerol sobre el potencial de Lamine Yamal, joven y brillante talento del Barcelona y la selección de España, el luso sorprendió: “Es un fenómeno. Será el mejor del mundo, pero tendrá que tener una novia rápido, rápido. Lamine es joven y es importante que tenga una novia. Cuando conocí a la madre de mis hijos, Isabel, entendí y empecé a ser profesional 100%”.

Vale recordar que, hasta hace algunas semanas, el fantasista estaba en pareja con la artista argentina Nicki Nicole. Incluso llegaron a convivir, pero la ruptura se dio en medio de rumores de infidelidad por parte del futbolista.

“Sin dudas mi mujer me ayudó a centrarme -se puso como ejemplo Futre-. Ya no hacía las locuras que hacía, ya no salía las veces que salía, y si salía, era con ella. Desde ahí empecé a tener peso también dentro de la historia del Porto”. ¿Seguirá su consejo Yamal? En los últimos días se mostró con Jana Gutiérrez, a quien muchos en España ya señalan como su nueva novia.

Temas Relacionados

deportes-internacionalPaolo FutreAtlético de MadridLionel MessiDiego Maradonadeportes-argentina

Últimas Noticias

Revelaron el video del asesinato de Mario Pineida, futbolista de Barcelona de Ecuador

El jugador fue acribillado por dos hombres armados junto a una mujer que fue identificada como Guisella Fernández. IMÁGENES SENSIBLES

Revelaron el video del asesinato

El papá del Dibu Martínez contó detalles desconocidos de su hijo en el Mundial y mostró los tesoros de su museo: “Nadie lo conocía”

Beto Martínez recordó la gesta en Lusail, a tres años del título que logró Argentina en Qatar

El papá del Dibu Martínez

La brutal autocrítica del jefe de Alpine: por qué Franco Colapinto no pudo sumar puntos en la F1 en 2025

Steve Nielsen, director deportivo del team galo, admitió las limitaciones del auto y planteó su optimismo de cara al futuro

La brutal autocrítica del jefe

Conmoción en el automovilismo: murieron la leyenda del NASCAR, Greg Biffle, y su familia en un accidente aéreo

El siniestro tuvo lugar en Carolina del Norte. Un viejo amigo del piloto confirmó que Biffle viajaba junto a su esposa y sus dos hijos en el interior de la aeronave

Conmoción en el automovilismo: murieron

Prisión preventiva para “Bebote” Álvarez tras las amenazas de guerra por el control de la tribuna de Independiente

El líder de la facción disidente de la barra del Rojo se encuentra detenido desde mediados de noviembre, acusado de haber reunido a sus seguidores con la intención de desplazar al grupo oficial

Prisión preventiva para “Bebote” Álvarez
DEPORTES
Revelaron el video del asesinato

Revelaron el video del asesinato de Mario Pineida, futbolista de Barcelona de Ecuador

El papá del Dibu Martínez contó detalles desconocidos de su hijo en el Mundial y mostró los tesoros de su museo: “Nadie lo conocía”

La brutal autocrítica del jefe de Alpine: por qué Franco Colapinto no pudo sumar puntos en la F1 en 2025

Conmoción en el automovilismo: murieron la leyenda del NASCAR, Greg Biffle, y su familia en un accidente aéreo

Prisión preventiva para “Bebote” Álvarez tras las amenazas de guerra por el control de la tribuna de Independiente

TELESHOW
El parecido look de la

El parecido look de la China Suárez y Rufina Cabré para alentar al equipo de Mauro Icardi

El mensaje de apoyo de elGourmet para Christian Petersen en medio de su internación: “Nuestros pensamientos están con él”

Javier Milei volvió a hablar de Lali Espósito y la cantante le respondió con una foto

Germán Martitegui justificó sus duras devoluciones en MasterChef Celebrity: “Es más divertido”

Sofía Calzetti desmintió los rumores de separación del Kun Agüero con un contundente posteo: las fotos

INFOBAE AMÉRICA

Corea del Norte, el Estado

Corea del Norte, el Estado que aprendió a robar criptomonedas sin dejar rastro

Incertidumbre en Honduras: tras días de demoras, comenzó el escrutinio especial que definirá el ganador de las elecciones

La Universidad de Texas distinguió a Infobae por su innovación en inteligencia artificial aplicada al periodismo

Dinamarca acusó a Rusia de dos ciberataques y convocó al embajador por actos de “guerra híbrida”

Funcionarios sirios, kurdos y estadounidenses intensifican las negociaciones para integrar a las SDF en el Estado sirio antes de fin de año