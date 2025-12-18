Deportes

La exótica bombilla que se mandó a hacer Dibu Martínez para su mate con el recuerdo de la icónica atajada a Kolo Muani en el título de Qatar 2022

El arquero de la selección argentina y Aston Villa sorprendió al mundo con su original bombilla

La original bombilla que le diseñaron al Dibu Martínez

La pasión argentina por el mate sumó un nuevo capítulo entre los integrantes de la Selección Nacional. Según informó El Once, el arquero Emiliano Dibu Martínez recibió recientemente un objeto exclusivo: una bombilla de alpaca diseñada especialmente para él, con el detalle destacado de la atajada clave del Mundial de Qatar representada en la pieza.

La creación corresponde a Germán Barsi, un artesano de San Salvador, provincia de Entre Ríos. La pieza, trabajada en bronce, alpaca y soldadura de plata, surgió tras una serie de coincidencias personales. Barsi declaró que la idea tomó forma después de una videollamada en la que participó un amigo suyo, José, junto al hermano del arquero. “José anda siempre en las carreras y anda con el hermano del Dibu. Hicieron una videollamada y el Dibu vio la bombilla con dos ramales y preguntó si se podía hacer como una atajada. Me preguntaron y la hice; después se la llevaron”, relató el artista.

El mate y su cultura ocupan un lugar fundamental en la vida cotidiana de los argentinos, incluidos los futbolistas. Es frecuente que personalicen sus termos, mates y bombillas como parte de su identidad y pertenencia con el equipo. Para Martínez, el pedido incluyó un detalle fuera de lo común: la mítica atajada a Randal Kolo Muani en la final del Mundial de Qatar 2022 ante Francia entre los dos ramales de la bombilla, solicitada expresamente por el arquero. “Preguntó si se podía hacer la atajada entre los dos ramales, y era esa la del Mundial”, recordó Barsi.

El Dibu Martínez luce su
El Dibu Martínez luce su singular bombilla en la previa a un partido del Aston Villa

La bombilla se distingue por su estructura de dos ramales con tubos gruesos, uno de 10 milímetros y otro de 5 milímetros, junto con un calado central en bronce que retrata la acción determinante bajo los tres palos de la Selección. El resto de la pieza fue realizado en alpaca y cuenta con soldadura de plata, según explicó su creador.

Este trabajo no solo resultó en un objeto único para Martínez. El artesano también confeccionó una bombilla similar para su compañero Marcos Acuña, en la que figura la silueta de un huevo entre los ramales, siguiendo los mismos materiales y proceso de manufactura. “Le hice una al Huevo Acuña también. Una similar, de dos ramales, pero con la silueta de un huevo en el medio”, confesó el artesano entrerriano.

El entorno de la Selección suele interesarse por productos diferenciados, y el paso de la bombilla desde un taller entrerriano hasta las concentraciones de la elite futbolística refleja el arraigo de la tradición en los futbolistas. “No caí hasta que los medios me empezaron a llamar, no pensé en esa repercusión. A las bombillas le pongo el mismo empeño a la del Dibu como a la de un vecino, porque creo que es así”, remarcó el artesano.

“La variación viene en los calados. Vienen con dos ramales, corazón, me piden con animales, marcas de negocios, mapas, hay de todo. Yo buscaba algo que sea útil y lindo”, describió Barsi en uno de los pasajes de la entrevista.

La exótica bombilla que mandó
La exótica bombilla que mandó a diseñar el Dibu Martínez

El producto que surgió de Entre Ríos ya forma parte de las jornadas de entrenamiento y concentración de la Selección como en los partidos del Aston Villa, acompañando los rituales y reforzando la identificación de los jugadores con las costumbres argentinas pese a la distancia. La repercusión mediática de la pieza sorprendió incluso a su propio creador, impulsando el interés por la artesanía nacional y sumando un capítulo más a la lista de tradiciones que los futbolistas eligen hacer propias mientras representan a Argentina en el exterior.

