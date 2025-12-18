La brutal autocrítica del jefe de Alpine: por qué Franco Colapinto no pudo sumar puntos en la F1 en 2025

Steve Nielsen planteó los atenuantes por los que Franco Colapinto no pudo sumar puntos con Alpine en 2025

El director deportivo de Alpine, Steve Nielsen, atribuyó la ausencia de puntos de Franco Colapinto en la temporada 2025 de Fórmula 1 a la falta de competitividad del monoplaza, subrayando que el equipo priorizó el desarrollo para el cambio reglamentario de 2026 y quedó rezagado frente a sus rivales directos.

Esta estrategia, según Nielsen, impactó tanto en Colapinto como en Pierre Gasly, quienes durante la segunda mitad del campeonato se vieron relegados a las últimas posiciones, mientras otros equipos, como Haas, continuaron introduciendo mejoras técnicas hasta etapas avanzadas del año.

En el cierre de la temporada, durante el Gran Premio de Abu Dhabi, Nielsen fue consultado sobre la decisión de reemplazar a Jack Doohan por Colapinto y la falta de resultados en puntos. El directivo reconoció ante los medios, entre ellos Motorsport: “Creo que la realidad brutal es que nuestro coche no fue lo suficientemente rápido para sumar puntos”.

Añadió que tanto Colapinto como Gasly superaron en capacidad al Alpine A525: “Creo que los dos pilotos que tenemos ahora son mejores que el coche y, en las pocas ocasiones en las que el coche ha sido lo bastante bueno para pelear en esa zona, tuvimos una en Brasil, donde Pierre clasificó razonablemente bien y corrió razonablemente bien, y luego otra en Las Vegas, donde creo que estuvimos bien”.

Nielsen reconoció que el piloto argentino no pudo sumar puntos por tener un auto lento (@AlpìneF1Team)

Aunque planteó su optimismo de cara al futuro gracias a sus pilotos: “Creo que cuando el coche es bueno, los pilotos son perfectamente capaces de ofrecer lo que el coche puede dar, ambos pilotos. Necesitamos hacer un coche mucho mejor en 2026 y entonces veremos si los pilotos son capaces de acompañarlo”.

Nielsen reconoció que la decisión de Alpine de detener el desarrollo del coche a mitad de temporada para enfocarse en 2026 fue más difícil de lo previsto, especialmente al observar que otros equipos continuaron evolucionando sus monoplazas. “Seguimos los desarrollos de los demás lo mejor que pudimos, vimos qué piezas nuevas trajeron y tuvimos un seguimiento, y estuvimos en el fondo porque hicimos el cambio pronto y los demás siguieron trayendo actualizaciones, así que somos plenamente conscientes sobre por qué estamos donde estamos. Es doloroso, pero con suerte es por el bien mayor y el año que viene veremos si hemos tomado la decisión correcta”, aclaró.

“Creo que Haas llevó un desarrollo incluso tan tarde como Austin, lo cual nos sorprendió bastante. Así que, por desgracia, la decisión que tomamos de cambiar pronto, aun sabiendo que sería difícil, en realidad ha sido más difícil de lo que pensábamos”, concluyó el directivo.

Franco Colapinto y Pierre Gasly fueron elogiados por Steve Nielsen (REUTERS/Henry Romero)

En tanto que la situación de Colapinto contrastó con su debut en la máxima categoría, cuando en 2024, al volante de Williams, logró sus primeros puntos en el Gran Premio de Azerbaiyán y repitió la hazaña en el Gran Premio de Estados Unidos, tras clasificar entre los diez primeros en la clasificación sprint de Austin.

Sin embargo, tras incorporarse a Alpine como piloto titular desde la séptima fecha de 2025, el argentino no pudo repetir esos resultados. Su antecesor, Doohan, tampoco había conseguido entrar en Q3 ni sumar puntos, mientras que Gasly solo logró tres apariciones en Q3 y un séptimo puesto en Bahréin como único top 10 del equipo en un gran premio.

El argentino mostró una mejora a partir del Gran Premio de Hungría, pero el Alpine ya había perdido terreno frente a sus competidores. En los últimos once fines de semana del campeonato, Gasly solo sumó puntos en Brasil, mientras que Colapinto terminó el año sin unidades, igual que Doohan, siendo los únicos pilotos en esa situación durante 2025.

Cabe recordar que la falta de puntos del argentino pudo haberse revertido en el Gran Premio de los Países Bajos, cuando la demora de Gasly, que llevaba neumáticos duros con casi 50 vueltas, en cederle la posición a Colapinto, que tenía neumáticos blandos nuevos, le impidió al argentino atacar al Haas de Esteban Ocon, quien finalizó décimo.